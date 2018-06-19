Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 07:59
Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
Зараз переглядають цей форум: denf15, yura_dementev і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|