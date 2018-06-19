Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 07:59
Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
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Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:12
С оффсайта компании:
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:05
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек..
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