Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

Додано: Нед 08 лип, 2018 03:44

Джон написав: К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек.. К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек..



К 2025-му СЭС и маневровые мощности на литий-титанатных будут уже более экономически выгодны. Тем более что маневровые мощности будут стоять в каждом доме с динамической ценой за КВТ.ч в течении суток. К 2025-му СЭС и маневровые мощности на литий-титанатных будут уже более экономически выгодны. Тем более что маневровые мощности будут стоять в каждом доме с динамической ценой за КВТ.ч в течении суток.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda