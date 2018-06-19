Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

Додано: Нед 08 лип, 2018 22:20

AlifeSoft написав: На 1Квт.ч аккумулятора уходит 150 гр лития На 1Квт.ч аккумулятора уходит 150 гр лития

AlifeSoft написав: К 2025-му СЭС К 2025-му СЭС

summacut написав: Чешский реактор - это как словацкий газ. Чешский реактор - это как словацкий газ.

Ага только забыли что АКБ не вечен..300 -500 циклов заряд/разряд и привет помойка.Покупай новые... то есть хватит максимум года на три.....закроют. Уже Зеленый тариф хотят отменить--- с 1 октября уменьшить на 50% тарифы для солнечных станций мощностью более 100 МВт, а также урезать тариф для всех ветростанций мощностью более 100 МВт на 30%....Это начало конца)).Ну да в теории.. но выбора то нет. У нас все обучающие стенда для персонала например для реакторов именно типа ВВЭР рассчитаны.. Хотите канадские CANDY -реактор на тяжелой воде? Готовы оплатить миллионы на переучивание персонала? А куда потом тяжелою воду с него девать? В р.Припять?? Кроме того отходы от ВВЭР это ценный материал, если его переработать и вытащить с него изотопы то можно неплохо еще и заработать..тот же тритий - 30 + тысяч долларов за грамм 0 0,1 кг - 300 000 уе. в год. А такие материалы как -- рутений, родий, палладий, серебро, теллур и, технеций... посмотрите стоимость сами за грамм... а все это нарабатывается в реакторе. Как пример родия - цена за грамм где то 75 уе.. с тонны отработанного топлива выход около 13 кг период полураспада таков, что радиоактивность падает до природной через 18 лет выдержки. 13 кг * 75 уе = 975 000 уе только с 1 ТОННЫ по родию. А мы сейчас отдаем купленное за НАШИ деньги топливо в РФ и все это им идет даром + 200 лямов еще доплачиваем...Правда хоть сейчас стали строить ЦХЯО около ЧАЭС..PS Никакая СЭС или ВЭС вам не наработает редкоземельных дорогущих металлов как реактор АЭС. А то что у керманычей руки из попы и они не используют потенциал реакторов .. ну это проблема социальная а не техническая..Слова - рынок изотопов -- им явно не известен((.