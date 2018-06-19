Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 07:59
Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:12
С оффсайта компании:
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:05
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек..
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:28
более того входит в группу ОМЗ, ну никак "остаточне прощавай" не получается
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 08 лип, 2018 03:44
К 2025-му СЭС и маневровые мощности на литий-титанатных будут уже более экономически выгодны. Тем более что маневровые мощности будут стоять в каждом доме с динамической ценой за КВТ.ч в течении суток.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 лип, 2018 08:44
да-да, только вопрос откуда столько лития возьмется
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:29
Разведанных запасов лития 39300 тыс тонн (это только разведанных на данный момент, так как пока он был особо не нужен). На 1Квт.ч аккумулятора уходит 150 гр лития. Тоесть разведанных запасов на 262 трлн Квт.ч. Но так как сейчас ситуация как с той же нефтью, что на заре производства автомобилей её разведано было в 1000 раз меньше, то эту цифру можно без проблем умножать на 1000.
В мире вырабатывается в год всего 25 трлн Квт.ч, вот и считайте
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 лип, 2018 22:20
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
Ага только забыли что АКБ не вечен..300 -500 циклов заряд/разряд и привет помойка.
Покупай новые... то есть хватит максимум года на три..
...закроют. Уже Зеленый тариф хотят отменить--- с 1 октября уменьшить на 50% тарифы для солнечных станций мощностью более 100 МВт, а также урезать тариф для всех ветростанций мощностью более 100 МВт на 30%....
Это начало конца)).
Ну да в теории.. но выбора то нет. У нас все обучающие стенда для персонала например для реакторов именно типа ВВЭР рассчитаны.. Хотите канадские CANDY -реактор на тяжелой воде? Готовы оплатить миллионы на переучивание персонала? А куда потом тяжелою воду с него девать? В р.Припять?? Кроме того отходы от ВВЭР это ценный материал, если его переработать и вытащить с него изотопы то можно неплохо еще и заработать..тот же тритий - 30 + тысяч долларов за грамм 0 0,1 кг - 300 000 уе. в год. А такие материалы как -- рутений, родий, палладий, серебро, теллур и, технеций... посмотрите стоимость сами за грамм... а все это нарабатывается в реакторе. Как пример родия - цена за грамм где то 75 уе.. с тонны отработанного топлива выход около 13 кг период полураспада таков, что радиоактивность падает до природной через 18 лет выдержки. 13 кг * 75 уе = 975 000 уе только с 1 ТОННЫ по родию. А мы сейчас отдаем купленное за НАШИ деньги топливо в РФ и все это им идет даром + 200 лямов еще доплачиваем...Правда хоть сейчас стали строить ЦХЯО около ЧАЭС..
PS Никакая СЭС или ВЭС вам не наработает редкоземельных дорогущих металлов как реактор АЭС. А то что у керманычей руки из попы и они не используют потенциал реакторов .. ну это проблема социальная а не техническая..Слова - рынок изотопов -- им явно не известен((.
|