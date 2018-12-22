Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 01 кві, 2020 18:47
Cutulu По-моему только на оочень короткий период, до двух недель максимум встречал. И суммы обычно не очень большие в таком случае. В отличии от процентов)
Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:37
Безусловно, но карта с лимитом уже есть, как оформлять новую без понятия, в текущих условиях. Интересуюсь этим всем как крайним вариантом, в случае чего. Рассчет только на скорость выдачи без заглядывания в кредитную историю))
Додано: Суб 04 кві, 2020 15:23
Cutulu Тогда главное чтоб интернет был проплачен, в случае критической ситуации) А то щас особо по конторам не покатаешься, да и наверное они закрыты на текущий период.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:56
Lyah Наверное, но это ж надо найти нормальные конторы и быть уверенным в их репутации, да и каждый раз регистрироваться и загружать свои данные - такое себе удовольствие, потому что не факт же, что его одобрят. А может придется брать несколько в разных местах, чтоб получить необходимую сумму. Но голод не тетка, захочешь есть и по 20 раз регистрироваться будешь)
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:47
Cutulu Так а зачем, есть же агрегаторы (типа Бабулеса и ко), в которых подобран список МФО. И там единожды загружаешь свои данные и получаешь доступ к целому списку с текущими условиями, остается только разослать заявки по подходящим вариантам. Но конечно нужно учитывать, что они не бесплатны, но сумма там вроде бы не очень большая.
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