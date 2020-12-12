Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 22 кві, 2020 17:49
Cutulu Отправил в личку, чтоб не было лишних вопросов от администрации))
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:11
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:10
Re: Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарпл
Спрашивал в соседней теме, спрошу ещё здесь - есть какие-то заранее известные механизмы подтверждения того что:
- Ты свой кредит уже выплатил и с процентами (всё что указано в договоре)?
- Ты не брал новых кредитов?
Что-то типа сертификатов с электронной подписью как от организации так и от клиента?
Или какая сейчас практика подтверждения?
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:02
В последнее время часто нужны допденьги, в таких случаях хочу часто попробовать взяти кредит онлайн, но боюсь, никогда не брал кредит в интернете. Что делать?
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:04
Re: Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарпл
Luckyman_, кредит онлайн — зачастую это микрозаймы. У МФО хорошая реклама, порой красивые сайты и большие %.
Если есть возможность, то отдайте предпочтение сотрудничеству с банком. В зависимости от ситуации Вам подойдёт либо кредитная карта (как раз в ПУМБе до конца февраля обналичивание кредитки без мзды + есть кешбек на траты), либо классический кредит наличными.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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