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Finance.ua: Где взять реально
бесплатный кредит до зарплаты?

Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:49

Cutulu Отправил в личку, чтоб не было лишних вопросов от администрации))
Distance
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:11

  Distance написав:Cutulu Отправил в личку, чтоб не было лишних вопросов от администрации))

Увидел, спасибо!
Cutulu
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:10

Re: Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарпл

Спрашивал в соседней теме, спрошу ещё здесь - есть какие-то заранее известные механизмы подтверждения того что:
- Ты свой кредит уже выплатил и с процентами (всё что указано в договоре)?
- Ты не брал новых кредитов?

Что-то типа сертификатов с электронной подписью как от организации так и от клиента?
Или какая сейчас практика подтверждения?
sovaalexandr
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:02

В последнее время часто нужны допденьги, в таких случаях хочу часто попробовать взяти кредит онлайн, но боюсь, никогда не брал кредит в интернете. Что делать?
Luckyman_
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:04

Re: Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарпл

Luckyman_, кредит онлайн — зачастую это микрозаймы. У МФО хорошая реклама, порой красивые сайты и большие %.

Если есть возможность, то отдайте предпочтение сотрудничеству с банком. В зависимости от ситуации Вам подойдёт либо кредитная карта (как раз в ПУМБе до конца февраля обналичивание кредитки без мзды + есть кешбек на траты), либо классический кредит наличными.
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MASolomko
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