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Як попасти в чорний список боржників?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:03
Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
Чи обмінюються цим списком банки?
Як попасти в цей список не беручи кредиту?
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matvs
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