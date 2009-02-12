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Як попасти в чорний
список боржників?

Як попасти в чорний список боржників?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:03

Як попасти в чорний список боржників?

Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
Чи обмінюються цим списком банки?
Як попасти в цей список не беручи кредиту?
matvs
 
Повідомлень: 75
З нами з: 12.02.08
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