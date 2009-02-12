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Як попасти в чорний
список боржників?

Як попасти в чорний список боржників?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:03

Як попасти в чорний список боржників?

Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
Чи обмінюються цим списком банки?
Як попасти в цей список не беручи кредиту?
matvs
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:34

  matvs написав:Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
Чи обмінюються цим списком банки?
Як попасти в цей список не беручи кредиту?

В Україні є три бюро кредитних історій: УБКІ, ПБКІ, МБКІ. В певному сенсі це і білий і чорний список - там ведеться кредитна історія позичальників, враховуючи їхні кредити і в банках, і в мікрофінансових установах, з деталізацією до щомісячної суми заборгованості та платежів.
Не всі кредити і не всіх своїх клієнтів банки туди подають, але проблемні клієнти там засвітяться майже гарантовано.
Не беручи позик туди ніяк не попасти.
Є ще періодично розсилки між банками по пошті НБУ щодо шахраїв.
Є бази МВС (щоправда, зазвичай не молодші 3 років), але то зазвичай для оцінки ймовірності шахрайства.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:47

Faceless
дякую за відповідь. Я би навіть готовий заплатити 500 грн. тому, хто мене внесе в базу боржників з поганою кредитною історією. Тобто я хочу щоб усі банки знали, що я клієнт який не вертає кредити.
matvs
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:02

  matvs написав:Faceless
дякую за відповідь. Я би навіть готовий заплатити 500 грн. тому, хто мене внесе в базу боржників з поганою кредитною історією. Тобто я хочу щоб усі банки знали, що я клієнт який не вертає кредити.

З якою ціллю якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:05

  matvs написав:Faceless
дякую за відповідь. Я би навіть готовий заплатити 500 грн. тому, хто мене внесе в базу боржників з поганою кредитною історією. Тобто я хочу щоб усі банки знали, що я клієнт який не вертає кредити.

Нащо комусь платити. Просто візміть кредит і не повертайте :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:15

matvs Есть общий список для всех банков, его даже могут использовать на таможне - теоретически и в других случаях - не только в банковской системе. Что бы в него попасть можно просто не своевременно платить проценты по кредитам, задерживать на долго и тп. Не обязательно совсем не отдавать кредит. Это перебор и для других списков . Это уже уголовное дело и вы попадете за одно в полицейские списки - " их разыскивает полиция".
За чем вам такое ? Хотите от кредитного лимита избавиться? :lol:
Или финты какие-то для алиментщиков?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:17

  kalinavalera1 написав:matvs Есть общий список для всех банков, его даже могут использовать на таможне - теоретически и в других случаях - не только в банковской системе. Что бы в него попасть можно просто не своевременно платить проценты по кредитам, задерживать на долго и тп. Не обязательно совсем не отдавать кредит. Это перебор и для других списков . Это уже уголовное дело и вы попадете за одно в полицейские списки - " их разыскивает полиция".
За чем вам такое ? Хотите от кредитного лимита избавиться? :lol:

1) Пока что нет одного общего списка для всех банков, хотя НБУ пытается такой создать
2) Не пишите бред, это не уголовное преступление, и полиция тут ни при чем, она коллекторством не занимается
Faceless
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