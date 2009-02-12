Як попасти в чорний список боржників?

Додано: Пон 09 лип, 2018 17:22

Faceless Если человек взял кредит и скрылся - без намерения заранее его возвращать это мошенничество. А вы именно это посоветовали. Тема не для коллекторов, а для полиции. Про единые списки мне в банке сказали. Факт, практически важный - эти списки ( пусть их несколько- не суть важно ) могут использовать не только в банке, но и для других целей. Теоретически не выпустить за границу при наличии просроченных платежей. Документы по теме не штудировал. Но слышал об этом.

И что вы хамите ? Я все по теме челу написал. Интересно за чем это ему ? С алиментами может связано ил с кредитным лимитом ?