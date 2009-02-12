Як попасти в чорний список боржників?

Додано: Пон 09 лип, 2018 19:04

kalinavalera1 написав: А вы именно это посоветовали. А вы именно это посоветовали.

kalinavalera1 написав: Faceless Если человек взял кредит и скрылся - без намерения заранее его возвращать это мошенничество. Тема не для коллекторов, а для полиции. Faceless Если человек взял кредит и скрылся - без намерения заранее его возвращать это мошенничество. Тема не для коллекторов, а для полиции.

Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

kalinavalera1 написав: Про единые списки мне в банке сказали. Факт, практически важный - эти списки ( пусть их несколько- не суть важно ) могут использовать не только в банке, но и для других целей. Теоретически не выпустить за границу при наличии просроченных платежей. Документы по теме не штудировал. Но слышал об этом. Про единые списки мне в банке сказали. Факт, практически важный - эти списки ( пусть их несколько- не суть важно ) могут использовать не только в банке, но и для других целей. Теоретически не выпустить за границу при наличии просроченных платежей. Документы по теме не штудировал. Но слышал об этом.

kalinavalera1 написав: И что вы хамите ? Я все по теме челу написал. Интересно за чем это ему ? С алиментами может связано ил с кредитным лимитом ? И что вы хамите ? Я все по теме челу написал. Интересно за чем это ему ? С алиментами может связано ил с кредитным лимитом ?

kalinavalera1 написав: Куда заяву напишут и смотря какой случай. Брать кредит - зная что не сможет вернуть или просто без намерения вернуть - это мошенничество. Уголовная статья. А если человек хочет вернуть, но не может - форс-мажор случился - типа заболел - денежная реформа, пожар, наводнение - то это к коллекторам. Куда заяву напишут и смотря какой случай. Брать кредит - зная что не сможет вернуть или просто без намерения вернуть - это мошенничество. Уголовная статья. А если человек хочет вернуть, но не может - форс-мажор случился - типа заболел - денежная реформа, пожар, наводнение - то это к коллекторам.

kalinavalera1 написав: За границу могут не выпускать даже если у вас в кармане нет определенной суммы денег, этого достаточно. Или нет забронированного жилья, или к примеру у вас просто нет за ранее приобретенного обратного билета. Существует куча придирок что бы не выпускать. Никакое решение суда при этом не нужно. И это вроде бы законно ? За границу могут не выпускать даже если у вас в кармане нет определенной суммы денег, этого достаточно. Или нет забронированного жилья, или к примеру у вас просто нет за ранее приобретенного обратного билета. Существует куча придирок что бы не выпускать. Никакое решение суда при этом не нужно. И это вроде бы законно ?

Я смайлик поставил вообще-тоЭто не тема полиции, еще раз вам говорю. Полиция НЕ ЗАНИМАЕТСЯ проблемными заемщиками. И это не уголовное производство.В уголовном кодексе о мошенничестве:О кредитах там ничего нет.Нет единых списков, либо вы перекрутили, либо вам наврали. При выезде за границу могут не выпустить при решении суда, который инициировал против заемщика банк.Я указываю на то, что вы явно дезинформируете общественность. Сами же писали, что тему не штудировали, и делаете ложные заявления. Ни полиция ни тем более уголовное производство тут ни при чем.Это не уголовная статья. Полиция не занимается такими вещами. И коллектора не имеют никакого отношения к форс-мажорам.А при чем тут ваши предположения о таинственных списках должников, по которым не выпускают за границу? Это совершенно другие вещи.