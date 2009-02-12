RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Як попасти в чорний
список боржників?

Як попасти в чорний список боржників?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:04

Re: Як попасти в чорний список боржників?

  kalinavalera1 написав:А вы именно это посоветовали.

Я смайлик поставил вообще-то
  kalinavalera1 написав:Faceless Если человек взял кредит и скрылся - без намерения заранее его возвращать это мошенничество. Тема не для коллекторов, а для полиции.

Это не тема полиции, еще раз вам говорю. Полиция НЕ ЗАНИМАЕТСЯ проблемными заемщиками. И это не уголовное производство.
В уголовном кодексе о мошенничестве:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1520949036925969
Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

О кредитах там ничего нет.
  kalinavalera1 написав:Про единые списки мне в банке сказали. Факт, практически важный - эти списки ( пусть их несколько- не суть важно ) могут использовать не только в банке, но и для других целей. Теоретически не выпустить за границу при наличии просроченных платежей. Документы по теме не штудировал. Но слышал об этом.

Нет единых списков, либо вы перекрутили, либо вам наврали. При выезде за границу могут не выпустить при решении суда, который инициировал против заемщика банк.
  kalinavalera1 написав:И что вы хамите ? Я все по теме челу написал. Интересно за чем это ему ? С алиментами может связано ил с кредитным лимитом ?

Я указываю на то, что вы явно дезинформируете общественность. Сами же писали, что тему не штудировали, и делаете ложные заявления. Ни полиция ни тем более уголовное производство тут ни при чем.
  kalinavalera1 написав:Куда заяву напишут и смотря какой случай. Брать кредит - зная что не сможет вернуть или просто без намерения вернуть - это мошенничество. Уголовная статья. А если человек хочет вернуть, но не может - форс-мажор случился - типа заболел - денежная реформа, пожар, наводнение - то это к коллекторам.

Это не уголовная статья. Полиция не занимается такими вещами. И коллектора не имеют никакого отношения к форс-мажорам.
  kalinavalera1 написав:За границу могут не выпускать даже если у вас в кармане нет определенной суммы денег, этого достаточно. Или нет забронированного жилья, или к примеру у вас просто нет за ранее приобретенного обратного билета. Существует куча придирок что бы не выпускать. Никакое решение суда при этом не нужно. И это вроде бы законно ?

А при чем тут ваши предположения о таинственных списках должников, по которым не выпускают за границу? Это совершенно другие вещи.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21224
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4704 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 05:55

Re: Як попасти в чорний список боржників?

  Faceless написав:В Україні є три бюро кредитних історій: УБКІ, ПБКІ, МБКІ.
7 бюро:
БКІ УКІ*
УБКІ
ПВБКІ*
МБКІ*
Універсальне бюро кредитних історій
НБКІ
МБКІ

* члени Асоціація "Бюро кредитних історій України" з єдиним реєстром.

  matvs написав:Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
НБУ с апреля этого года пытается сделать единую базу должников, которые взяли кредит на сумму 150 тыс. грн и выше. Но это не чёрный список должников.
Чёрный список должников является списком лиц, которым запрещён выезд со страны, с отметкой "должник". В него заносят по решению суда (пробивается по ФИО, ИНН и дате рождения).

  matvs написав:Чи обмінюються цим списком банки?
Банки будут иметь доступ к базе НБУ, про которую написал выше, и имеют доступ к базе кредитного бюро (чтение и запись). Банк сам выбирает с каким или какими бюро ему сотрудничать.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Огласите весь список! - 60 украинских банков дышат на ладан 1 ... 23, 24, 25
cuteman » Чет 12 лют, 2009 16:40
242 114767
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 тра, 2011 15:24
artemros
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК: Банки-рейдеры 1, 2
Anonymous » Вів 13 лип, 2010 10:26
17 9745
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2010 14:13
pete

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.