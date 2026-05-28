RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Приховані» правила дорожнього
руху в Європі, через які...

«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 00:53

«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які...

Пропонуємо до обговорення:
Водіїв попереджають про маловідомі правила дорожнього руху в Європі, через які туристи можуть отримати великі штрафи під час подорожей за кордон. Експерти наголошують: незнання місцевих законів може коштувати водіям тисяч євро та зіпсувати відпустку.

Дивися повний текст
«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які можна отримати великі штрафи
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100999
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 00:53

"У Фінляндії водії зобов’язані постійно їздити з увімкненими фарами"
Гугль подсказывает, что не совсем так. Достаточно и дневных ходовых огней. А такая обязанность уже круглогодично есть и в Украине при движении вне населённых пунктов. Я так понимаю, что и ещё много где. Особенность Финляндии в том, что включать эти огни нужно и в насёленном пункте. В принципе, оно так даже и проще.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 23.03.18
Подякував: 138 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
 
3
1
15
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які країни ЄС виступають за обмеження для українських...
R2 » Чет 04 чер, 2026 22:05
1 435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2026 22:05
salvydas
5 старих Android-смартфонів, які можна сміливо купувати...
R2 » Вів 02 чер, 2026 12:28
2 634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2026 19:16
kuinamor58
Які пристрої можна заряджати від портативних сонячних...
R2 » Чет 28 тра, 2026 19:18
1 861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2026 19:18
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.