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Опитування небайдужих до
майбутнього банківського сектору.

Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01

Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.

Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.

Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.

Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?

Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).
serhii_zinchuk1
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