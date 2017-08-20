Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.

Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.
Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.
Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?
Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).