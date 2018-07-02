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Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лип, 2018 10:56
Всё верно, за себя отвечать в первую очередь надо. Не бери взятки, не давай взятки, выполняй законы, плати налоги,и только после этого требуй от остальных подобного.
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dusenko4
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Додано: Чет 12 лип, 2018 22:02
airmax78 написав:
Наблюдал на днях такую картину на Большой Васильковской, потом на Леси Украинки. БМВ 3ка, довольно свежая на б*** с каким-то 3.14здюком за рулем. За 800-900 м, которые он был у меня в поле зрения, создал одну 100% аварийную ситуацию и 3 раза грубо нарушил правила. При чем, судя по выражению лица, даже не врубался че творит.
так полиция недорабатывает ...причем тут евробляхи ? таких и на укр б*** надо мордой в асфальт и наручники
свинорыл
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yama
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Додано: Чет 12 лип, 2018 22:04
valme написав: yama написав:
2) Как тут пысали мы строим Европу и стремимся к Европе и хотим подражать Европе так вот в Европе перерегстрирвоать авто с одной страны в другую около 300-400 евро, а чего почему у нас должно быть по другому ?
Небольшое уточнение по поводу Европы… Это касается только стран внутри Евросоюза. Для авто из-за пределов ЕС – 10% таможенной пошлины, пару % акциза и VAT (НДС) в районе 20% никто не отменял.
ну так мы же и хотим стать Европой , так давайте и начнем с того что как в европе межуд своими вот безвиз первый шаг , как вы говорите второй шаг , а там глядишь и членство
свинорыл
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yama
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:06
Imp написав:
Не врите. б*** добиваются амнистии. Добивались бы они снижения налогов - не было бы ни слова против них. Но нет же, они не пытаются решить корень проблемы - они пытаются решить свои шкурные интересы путем амнистии.
Что есть амнистия в контексте 6ляxеров ?
У них разные документы. Есть такие, к которым не придраться.
Но подавляющее большинство авто до 5к евро ввезены по схеме "работник литовской компании". Таким можно простить штрафы, а дальше что делать с авто, которое принадлежит иностранному юридическому лицу ?
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vladimir07
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:00
vladimir07 написав:
Imp написав:
Не врите. б*** добиваются амнистии. Добивались бы они снижения налогов - не было бы ни слова против них. Но нет же, они не пытаются решить корень проблемы - они пытаются решить свои шкурные интересы путем амнистии.
Что есть амнистия в контексте 6ляxеров ?
У них разные документы. Есть такие, к которым не придраться.
Но подавляющее большинство авто до 5к евро ввезены по схеме "работник литовской компании". Таким можно простить штрафы, а дальше что делать с авто, которое принадлежит иностранному юридическому лицу ?
На разборку.
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