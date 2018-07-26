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Водії на "єврономерах"
заблокували центр Києва і...

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:56

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

Всё верно, за себя отвечать в первую очередь надо. Не бери взятки, не давай взятки, выполняй законы, плати налоги,и только после этого требуй от остальных подобного.
dusenko4
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:02

  airmax78 написав:Наблюдал на днях такую картину на Большой Васильковской, потом на Леси Украинки. БМВ 3ка, довольно свежая на б*** с каким-то 3.14здюком за рулем. За 800-900 м, которые он был у меня в поле зрения, создал одну 100% аварийную ситуацию и 3 раза грубо нарушил правила. При чем, судя по выражению лица, даже не врубался че творит.

так полиция недорабатывает ...причем тут евробляхи ? таких и на укр б*** надо мордой в асфальт и наручники
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:04

  valme написав:
  yama написав:2) Как тут пысали мы строим Европу и стремимся к Европе и хотим подражать Европе так вот в Европе перерегстрирвоать авто с одной страны в другую около 300-400 евро, а чего почему у нас должно быть по другому ?


Небольшое уточнение по поводу Европы… Это касается только стран внутри Евросоюза. Для авто из-за пределов ЕС – 10% таможенной пошлины, пару % акциза и VAT (НДС) в районе 20% никто не отменял.

ну так мы же и хотим стать Европой , так давайте и начнем с того что как в европе межуд своими вот безвиз первый шаг , как вы говорите второй шаг , а там глядишь и членство :)
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:06

  Imp написав:Не врите. б*** добиваются амнистии. Добивались бы они снижения налогов - не было бы ни слова против них. Но нет же, они не пытаются решить корень проблемы - они пытаются решить свои шкурные интересы путем амнистии.


Что есть амнистия в контексте 6ляxеров ?
У них разные документы. Есть такие, к которым не придраться.
Но подавляющее большинство авто до 5к евро ввезены по схеме "работник литовской компании". Таким можно простить штрафы, а дальше что делать с авто, которое принадлежит иностранному юридическому лицу ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:00

  vladimir07 написав:
  Imp написав:Не врите. б*** добиваются амнистии. Добивались бы они снижения налогов - не было бы ни слова против них. Но нет же, они не пытаются решить корень проблемы - они пытаются решить свои шкурные интересы путем амнистии.


Что есть амнистия в контексте 6ляxеров ?
У них разные документы. Есть такие, к которым не придраться.
Но подавляющее большинство авто до 5к евро ввезены по схеме "работник литовской компании". Таким можно простить штрафы, а дальше что делать с авто, которое принадлежит иностранному юридическому лицу ?


На разборку.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:22

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

почему,почему, это поддержка отечественного производителя, наши машины стоят дороже , а знаете как тяжело с помощью зубила и молотка сделать транспортное средство ,да еще чтобы хоть как-то ездило.(все в сравнении)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:52

  EKO написав:
  makishin60 написав:Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?

А разве дело только в машинах? В нашей "бохатой" стране? Вот прям свежий пример приведу. Вчера искали товарищу новый телевизор, остановились на модели LG 55UJ630V. В магазинах наших он везде официальный стоит 26 тысяч гривень, сборка: рф-страна-агрессор.
В то же время, точно такой же, но серый, сборка Польша, стоит 15 тысяч гривень.
26 и 15. Вот и скажите сами, совесть у них есть? Понимаю, начнутся сказки про надо платить "налоги", чиновникам не хватает на премию и новый броневик и прочее блаблабла, но ведь и в Польше он не по себестоимости закуплен. Да и население у нас беднее в разы даже Польши, чтобы переплачивать на 75% дороже.
И так с машинами, товарами, газом, углем, бензином - во всем. Налоги +40-50%, ниже нет, иначе нашему государству такой "бизнес" - не бизнес.


Согласен с вами. Недавно ради интереса на розетке увидел монитор, стоимость 30 000грн. (примерно 1100 долларов). Ради интереса посмотрел на амазоне такой же, стоимость 500 баксов. Хочется спросить, что это за наценка в 120% сверху?
LOKY
 
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