Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

EKO написав:

makishin60 написав: Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ? Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?

А разве дело только в машинах? В нашей "бохатой" стране? Вот прям свежий пример приведу. Вчера искали товарищу новый телевизор, остановились на модели LG 55UJ630V. В магазинах наших он везде официальный стоиттысяч гривень, сборка: рф-страна-агрессор.В то же время, точно такой же, но серый, сборка Польша, стоиттысяч гривень.26 и 15. Вот и скажите сами, совесть у них есть? Понимаю, начнутся сказки про надо платить "налоги", чиновникам не хватает на премию и новый броневик и прочее блаблабла, но ведь и в Польше он не по себестоимости закуплен. Да и население у нас беднее в разы даже Польши, чтобы переплачивать на 75% дороже.И так с машинами, товарами, газом, углем, бензином - во всем. Налоги +40-50%, ниже нет, иначе нашему государству такой "бизнес" - не бизнес.