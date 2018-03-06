Пентхаус з видом на Темзу розташований неподалік від домашнього для клубу Челсі стадіону Stamford Bridge і має площу понад 550 кв. м.
Дивися повний текст Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:00
Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:13
Re: Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ
Это очень важная и актуальная для Украины новость.
Странно, почему она не выделена красным и не идет с пометкой «срочно».
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:14
а я сегодня купил два пакета молока по 900 грам и буханку "хлеба с гречкой" !
прошу +1 если вам нужна эта новость в топе финанс ЮА
свинорыл
Додано: Суб 14 лип, 2018 06:00
А с хлором для обеззараживания воды в Лондонводоканале все в порядке, надеюсь?
|