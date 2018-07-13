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[Мечта идиота] Кредитное
плечо имеет смысл? Опыт есть?

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:26

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

сабж

много размышлял про кредитное плечо.

Вариант 1:
Есть кредит на недвигу под 19-23%, первый платеж 10-60%. Взять 2-3 квартиры. первые 2 года под 10%
Сдавать посуточно, 35-55 кв.м грамотно. Класс премиум, бизнес. м.б. элит. На низком или высоком этаже (на высоком этаже - это стройку взять). Сдача минимум 40$ за 3-4 часа. Ремонт 10-15к. 40$*30дней*12месяцев = 14.400$. (при условии что можем сдать больше чем за 40$ за 3-4часа или в сутки в бизнес классе. Может быть 20к будет) (так же загруженность будет не полная)

Сдача перекрывает кредит на 50-80%, если грамотно сделать, долго писать.

Вложить в облигации Турцию 20%, Казахстан - 10%, Грузия - 7% годовых, Украина- 17%, BTC - 5% капитала, индексы акций - 10-15%. Если я хочу, я могу выйти из облигаций и погасить кредит.

У нас инфляция движется к 20%, ОВГЗ будет 25-35% до 2023 точно. Летом покупать бакс, а зимой гривны.
Есть надежные индекс акций 4%-8.5%

Есть такой смысл? кто-то уже использует?


[+] независимость от курса бакса. Если у нас гривна будет по 50 девальвируется. То инвестор с кредитным плечем будет иметь выгоду. (ЕСЛИ кредит без привязки к курсу доллара.)
proftpd66
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