RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
[Мечта идиота] Кредитное
плечо имеет смысл? Опыт есть?

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:31

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Долярчик написав:що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
Ну, так! Гарна двуха в Дніпрі , в спальному районі - теж...але їі треба було не купувати, а продавати ( за 43000 доларів), а в лютому-березні 2015 продати долари по 35-38, і загнати в гривнедепо, 22 % :D , але....банків не вистачить, щоб запулити в кожний не більше фонду :mrgreen:
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 11.06.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Xenon, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аренда квартир посуточно, ваш опыт. 1, 2, 3
Anonymous » Вів 07 лип, 2009 08:57
26 17337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 09:00
if_ua_00
Проект "Моя Мечта" 50%-дохода, за 12мес.Под залог земли
emahinesdubstep » Сер 09 гру, 2015 13:55
0 2414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:55
emahinesdubstep
Подскажите! Есть деньги на покупку жилья. Ждать или покупат 1, 2, 3, 4, 5
Anonymous » Сер 23 тра, 2012 14:12
42 16670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2012 11:23
vyacheslav_fomenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72574)
25.06.2019 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.