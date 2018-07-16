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Siemens представила поїзд з
"робочою" швидкістю до 360...

Siemens представила поїзд з "робочою" швидкістю до 360...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:21

Siemens представила поїзд з "робочою" швидкістю до 360...

Пропонуємо до обговорення:
Siemens тестує новий високошвидкісний поїзд з квітня 2018 року по всій Німеччині.

Дивися повний текст Siemens представила поїзд з \"робочою\" швидкістю до 360 км/год..
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:21

Нам бы в Украину такое ЖД полотно и такие поезда.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 05:24

  anton_gms написав:Нам бы в Украину такое ЖД полотно и такие поезда.

Зачем, когда есть куча вертолетов! :lol:
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:09

  rotator написав:
  anton_gms написав:Нам бы в Украину такое ЖД полотно и такие поезда.

Зачем, когда есть куча вертолетов! :lol:

И лоукост-гиперлуп :)
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