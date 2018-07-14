позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА.
Дивися повний текст На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11
На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд.
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:25
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:39
Re: На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд
Уже пошёл вверх рост всех цен, уже второй раз за этот год дорожают газеты, самые дешёвые газеты стали дороже на гривну. Ожидается опять подорожание воды, телефона, все услуги, социальный хлеб пропал, его уже не завозят в ларьки.
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