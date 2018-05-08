RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Заощадити
на здоров'ї

Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35

Finance.ua: Заощадити на здоров'ї

Пропонуємо до обговорення:
Як оформити податкову знижку на лікування
Працюєте офіційно і отримуєте «білу» зарплату? Хороша новина — вам передбачена податкова знижка. Якщо в поточному році довелося витратитися на покупку або ремонт житла, навчання дітей або оплатити лікування (своє або родичів), то в наступному податкова поверне вам частину витрат. Багато хто не знає про те, що таке можливо. Інформацію про податкову знижку та про те, кому вона передбачена, не важко знайти, наприклад, в інтернеті. Але для цього потрібно знати, що вона взагалі існує. Податкова зі зрозумілих причин це не афішує. Торік я витратила на лікування 10 000 гривень, а цього року мені повернули 1800. У порівнянні з витратами сума повернення може здатися скромною, але не бачу причин дарувати її державі.

Дивися повний текст Заощадити на здоров'ї
D2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35

Вы что, все это сочинили? Как Вы могли получить эту знижку,если пункт 166.3.4 податкового кодекса, на основании которого делается этот возврат, вступает в действие только после принятия закона про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, а он еще не принят!
rdetector
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:39

  rdetector написав:Вы что, все это сочинили? Как Вы могли получить эту знижку,если пункт 166.3.4 податкового кодекса, на основании которого делается этот возврат, вступает в действие только после принятия закона про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, а он еще не принят!

Где вы нашли в налоговом кодексе такую оговорку?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26439
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 6238 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:54

Розділ ХІХ "Прикінчеві положення" п.1 абз.5. прочитайте!!!
mir6016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:11

Скажите пожалуйста, уже можно получить налоговую скидку или ещё не вышел закон об обязательном мед страховании
pyshistaj_zaj
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:23

Да, есть такое. У меня полис накопительного страхования и я тоже каждый год получаю возврат.
deninat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:01

Получили при учебе сына в ВУЗе
ntanita
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58

В 2018 году сделали операцию, в 2019 подана декларация. Налоговая отказала, потому что то не вступило в действие.
А во все остальном работает и возвращает: обучение, ипотека, репродуктивные технологии. Все проверено лично, либо знакомыми.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 16
З нами з: 26.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько... 1, 2
D2 » Чет 06 лют, 2020 11:41
11 777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 17:30
andrijk777
Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж 1, 2, 3
D2 » П'ят 11 жов, 2019 15:13
29 5517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 17:54
oleksii08
Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку 1 ... 4, 5, 6
D2 » Вів 08 тра, 2018 17:12
57 14002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 20:05
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81438)
08.02.2020 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron