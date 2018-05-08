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Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35
Пропонуємо до обговорення:
Як оформити податкову знижку на лікування
Працюєте офіційно і отримуєте «білу» зарплату? Хороша новина — вам передбачена податкова знижка. Якщо в поточному році довелося витратитися на покупку або ремонт житла, навчання дітей або оплатити лікування (своє або родичів), то в наступному податкова поверне вам частину витрат. Багато хто не знає про те, що таке можливо. Інформацію про податкову знижку та про те, кому вона передбачена, не важко знайти, наприклад, в інтернеті. Але для цього потрібно знати, що вона взагалі існує. Податкова зі зрозумілих причин це не афішує. Торік я витратила на лікування 10 000 гривень, а цього року мені повернули 1800. У порівнянні з витратами сума повернення може здатися скромною, але не бачу причин дарувати її державі.
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D2
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35
Вы что, все это сочинили? Как Вы могли получить эту знижку,если пункт 166.3.4 податкового кодекса, на основании которого делается этот возврат, вступает в действие только после принятия закона про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, а он еще не принят!
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rdetector
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:39
rdetector написав:
Вы что, все это сочинили? Как Вы могли получить эту знижку,если пункт 166.3.4 податкового кодекса, на основании которого делается этот возврат, вступает в действие только после принятия закона про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, а он еще не принят!
Где вы нашли в налоговом кодексе такую оговорку?
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Faceless
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:54
Розділ ХІХ "Прикінчеві положення" п.1 абз.5. прочитайте!!!
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mir6016
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:11
Скажите пожалуйста, уже можно получить налоговую скидку или ещё не вышел закон об обязательном мед страховании
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pyshistaj_zaj
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:23
Да, есть такое. У меня полис накопительного страхования и я тоже каждый год получаю возврат.
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deninat
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:01
Получили при учебе сына в ВУЗе
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ntanita
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58
В 2018 году сделали операцию, в 2019 подана декларация. Налоговая отказала, потому что то не вступило в действие.
А во все остальном работает и возвращает: обучение, ипотека, репродуктивные технологии. Все проверено лично, либо знакомыми.
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Rimlyanin1
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