Итоги: Валюта 23.07.18

По состоянию на 08.00 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $0,8, или на 0,06%, до $1231,9 за унцию.
Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,15%, до $15,53 за унцию.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 94,31 пункта.
Ослабление доллара связано с комментариями президента США, сделанными в пятницу. Трамп заявил, что Китай и ЕС манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США, где доллар укрепляется, чему способствует и повышение базовой ставки Федрезерва, и Америка теряет свои конкурентные торговые преимущества.
При ослаблении доллара золото становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает поддержку стоимости драгметалла.
Доллар дешевеет в понедельник утром к большинству мировых валют, - инвесторы продолжают отыгрывать заявления президента США Дональда Трампа относительно курса доллара.
По состоянию на 07.50 Киева курс евро к доллару рос до $1,1736 с $1,1721 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снижался до ¥110,91 за доллар со ¥111,47 на прошлых торгах.
Ранее в ходе торгов доллар опускался к иене до минимальной отметки за две недели в ¥110,75 за доллар.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 94,32 пункта.
Курс доллара находится под давлением после того, как в пятницу Трамп заявил, что Китай и ЕС манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США, где доллар укрепляется, чему способствует и повышение базовой ставки Федрезерва. В результате Америка теряет конкурентные торговые преимущества.
На курс японской иены определенное влияние оказывают и сообщения СМИ о том, что Банк Японии рассматривает возможность изменения денежно-кредитной политики. На этом фоне инвесторы с интересом ждут решений японского регулятора, ближайшее заседание которого состоится 31 июля.
Если Банк Японии внесет в свою денежную политику корректировки, направленные на повышение ставки, то, как бы регулятор это ни объяснил, рынки сочтут это шагом к сворачиванию стимулирующей политики.
Пара доллар-иена ранним утром понедельника снизилась до минимума за три недели до ¥110,75 по состоянию на 04.45 Киева, так как распродажа доллара США набрала обороты на росте опасений валютной войны между США и Китаем и слухах, что Банк Японии может сделать изменения в программе стимулирования экономики.
Президент США Трамп покритиковал планы ФРС по повышению процентных ставок и обвинил Китай и ЕС в манипуляции курсом валюты, что вызывало широкий откат доллара США. Кроме этого, на рынке есть опасения, что торговая война США и Китая может перейти в валютную войну.
Трамп сообщил о готовности ввести тарифы на весь объём китайского импорта в США, который составлял $505 млрд.
В тоже время агентство Reuters сообщило, что Банк Японии рассматривает проведение коррекции его программы стимулирования экономики для того, чтобы сделать её более устойчивой, это означает, что банк может замедлить темп покупок облигаций и бумаг торгуемых на бирже фондов. Банк уже владеет более 50% рынка ETF и тем самым должен объявить о более медленных, но более длительных действиях.
В результате, перепроданная иена могла получить спрос и восстановилась до ¥110,96 на 08.17 Киева.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 июля понизился на 29,31 коп. и составил 63,1957 RUB/USD.
Украина
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.00, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,43/26,46 UAH/USD. «Начали с роста, к «бычьему» тренду располагает заметное расширение гривневой ликвидности, о котором свидетельствует повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн.», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
Интересно заметить, что гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ заметно вырос, несмотря на превентивные мероприятия регулятора по изъятию с рынка избыточной гривневой ликвидности. В частности,
Нацбанк в пятницу, 20 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 365 млн. грн.
НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 44 банкам на сумму 7 868 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 43 банкам на сумму 16 497 млн. грн. Мы не исключаем, что состояние коррсчетов на утро 23-го не отражает момента перечисления денег покупателям депосертификатов. Возможно, гривневый «навес» «растает» после трансфера на Институтскую.
Около 10.41, судя по всему, реагируя на вероятное сжатие гривневой ликвидности из-за перечисления денег регулятору, спред котировок безналичного доллара заметно сузился (26,42/26,44 UAH/USD), сопровождаясь балансом спрос/предложение.
После 11.08, несмотря на операции регулятора, нерезиденты выкупили локальные низы доллара, приподняв на моменте его цену до 26,45/26,47 UAH/USD.
Дополуденная разнонаправленная курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность и снижение более значимых бидов вполне согласуется с утренним заметным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
По состоянию на 11.44, вернувшись в колею стабильности, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,45/26,47 UAH/USD сбалансированной торговлей появившихся на рынке системных игроков.
Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.
Дополуденное заметное повышение долларовых цен на межбанке , прерванное «вмешательством» регулятора, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность противоречит заметному снижению гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
Около 12.50 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,45/26,47 UAH/USD.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июля с уровней: доллар – 26,25/26,50 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 20 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 20 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1720, поднявшись до $1,1730 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1728 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 июля в розничном сегменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 июля в оптовом сегменте рынка Днепра одиночные реальные сделки прошли в балансе спроса и предложения.
На 12.37 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен (26,40/26,44 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR), сопровождаемой низколиквидным равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей розничное равновесие спроса и предложения. На этом фоне цены открытия не изменились: 26,45/26,55 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.
Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,45/26,57 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB, Киев опт 26,40/26,44 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,37/26,44 UAH/USD, евро (опт) 30,80/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,80/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,33/26,48 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,42/26,45 UAH/USD, розница – 26,35/26,50 UAH/USD; Запорожье – 26,45/26,55 UAH/USD; евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,416 RUB/USD.
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