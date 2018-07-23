Итоги: Мировой фондовый рынок 23.07.18

Додано: Пон 23 лип, 2018 12:11

В течение истекшей недели, 16 – 20 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 495,10 к отметке 504,16 пунктов, прибавив 9,06 пункта или 1,83%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,83 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 09 – 13 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 491,00 к отметке 495,10 пунктов, прибавив 4,10 пункта или 0,84%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 10,51 млн. грн.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются преимущественно в минусе на фоне сохраняющихся опасений торгового конфликта между США и другими странами мира.



По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,37% - до 2839,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,18%, до 1590,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,11%, до 27252 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,46% - до 2278,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 6230,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,34%, до 22391,35 пункта.



Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 миллиарда.



Рынки также продолжают отыгрывать слабую статистику из Японии. Согласно официальным данным, экспорт Японии в июне вырос лишь на 6,7% в годовом выражении после подъема на 8,1% в мае. Аналитики ожидали роста на 7%. Рост импорта в Японию замедлился до 2,5% в годовом исчислении с майских 14%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 5,3%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между США и другими странами.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,07%, до 2859,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1601,69 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11%, до 28256,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,87%, до 2269,31 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,33%, до 22396,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, до 6227,6 пункта.



На выходных в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой «двадцатки» заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.



В настоящее время торговые отношения обострились между США и Евросоюзом, Китаем, Мексикой и Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.



Трейдеры также продолжили оценивать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в $500 миллиардов.



Торговая напряженность остается фактором риска, но, учитывая продолжительный период до введения пошлин и следующий за ним период эскалации, индексы АТР вряд ли будут сильно реагировать на повторяющиеся угрозы Трампа, которые уже известны.

Фондовые индексы США завершили последние торги недели незначительным «минусом» на фоне неопределенности относительно торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 25058,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,07%, до 7820,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 2801,83 пункта.Трамп в пятницу заявил телеканалу CNBC о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.На следующей неделе состоится встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос введения пошлин на ввоз автомобилей из Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.Кроме того, в пятницу президент США также заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США. Накануне в интервью телеканалу CNBC Трамп уже раскритиковал ФРС за повышение процентной ставки, заявив, что он «не в восторге» от этого.Меж тем, некоторые эксперты не относятся к заявлениям Трампа слишком серьезно. «В целом это то, что можно игнорировать. Мы столько раз терпели убытки на его твитах, что есть здоровая доля скептицизма вокруг этого», - сказал портфельный менеджер BMO Global Asset Management Майк Доудолл.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между США и другими странами.На выходных в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой «двадцатки» заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.В настоящее время торговые отношения обострились между США и Евросоюзом, Китаем, Мексикой и Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.Трейдеры также продолжили оценивать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в $500 миллиардов.Торговая напряженность остается фактором риска, но, учитывая продолжительный период до введения пошлин и следующий за ним период эскалации, индексы АТР вряд ли будут сильно реагировать на повторяющиеся угрозы Трампа, которые уже известны.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева снизился на 0,1%, до 63,6 RUB/USD, курс евро вырос на 0,37%, до 74,43 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,26% - до $72,77 за баррель.В понедельник неопределенная тенденция, на мой взгляд, останется как на фондовом рынке, так и на валютном РФ. Индекс Мосбиржи начнет торги около отметки 2250 пунктов, индекс РТС - на уровне 1120 пунктов. Пара доллар-рубль откроет торги понедельника в диапазоне 63,5-64 RUB/USD, пара евро-рубль - в интервале 74,3-75 RUB/EUR.Как сообщалось в четверг 19 июня, ПФТС-индекс понизился на 0,87 пункта или на 0,17% до уровня 499,55 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 189,10 пунктов или на 60,02% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: