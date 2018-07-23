Итоги: Мировой фондовый рынок 23.07.18

Фондовые индексы США завершили последние торги недели незначительным «минусом» на фоне неопределенности относительно торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 25058,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,07%, до 7820,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 2801,83 пункта.
Трамп в пятницу заявил телеканалу CNBC о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.
На следующей неделе состоится встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос введения пошлин на ввоз автомобилей из Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.
Кроме того, в пятницу президент США также заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США. Накануне в интервью телеканалу CNBC Трамп уже раскритиковал ФРС за повышение процентной ставки, заявив, что он «не в восторге» от этого.
Меж тем, некоторые эксперты не относятся к заявлениям Трампа слишком серьезно. «В целом это то, что можно игнорировать. Мы столько раз терпели убытки на его твитах, что есть здоровая доля скептицизма вокруг этого», - сказал портфельный менеджер BMO Global Asset Management Майк Доудолл.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,03%, до 25 058,12 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,09%, до 2 801,83 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,07%, до 7 820,20 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между США и другими странами.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,07%, до 2859,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1601,69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11%, до 28256,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,87%, до 2269,31 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,33%, до 22396,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, до 6227,6 пункта.
На выходных в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой «двадцатки» заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.
В настоящее время торговые отношения обострились между США и Евросоюзом, Китаем, Мексикой и Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.
Трейдеры также продолжили оценивать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в $500 миллиардов.
Торговая напряженность остается фактором риска, но, учитывая продолжительный период до введения пошлин и следующий за ним период эскалации, индексы АТР вряд ли будут сильно реагировать на повторяющиеся угрозы Трампа, которые уже известны.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,95% - до 2247,82 пункта, РТС - на 0,88%, до 1114,59 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева снизился на 0,1%, до 63,6 RUB/USD, курс евро вырос на 0,37%, до 74,43 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,26% - до $72,77 за баррель.
В понедельник неопределенная тенденция, на мой взгляд, останется как на фондовом рынке, так и на валютном РФ. Индекс Мосбиржи начнет торги около отметки 2250 пунктов, индекс РТС - на уровне 1120 пунктов. Пара доллар-рубль откроет торги понедельника в диапазоне 63,5-64 RUB/USD, пара евро-рубль - в интервале 74,3-75 RUB/EUR.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 20 июля, повысился на 4,61 пункта или на 0,92% до уровня 504,16 пунктов.
Объем торгов за день составил 568,98 млн. грн., акциями наторговали 0,45 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 19 июня, ПФТС-индекс понизился на 0,87 пункта или на 0,17% до уровня 499,55 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 189,10 пунктов или на 60,02% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Отечественный рынок акций, после отката днем ранее, в пятницу возобновил положительную динамику: индекс ПФТС по итогам дня повысился на 0,92% - до 504,16 пункта.
Торговый оборот составил 568,98 млн. грн., в том числе акциями 0,45 млн. грн.
По итогам дня изменились в цене акции Донбассэнерго (+8,88%), Центрэнерго (+0,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,28%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» в этот день повысился на 0,14% - до 1606,05 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,58% - до 433,28 пункта при объеме торгов 0,1 млн. злотых (0,7 млн. грн.).
В «индексной корзине» положительная динамика отсутствовала. В снижении лидировали акции KDM Shipping (-17,36%), KSG Agro (-1,79%) и «Агротона» (-0,84%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 16 – 20 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 495,10 к отметке 504,16 пунктов, прибавив 9,06 пункта или 1,83%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,83 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 09 – 13 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 491,00 к отметке 495,10 пунктов, прибавив 4,10 пункта или 0,84%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 10,51 млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются преимущественно в минусе на фоне сохраняющихся опасений торгового конфликта между США и другими странами мира.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,37% - до 2839,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,18%, до 1590,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,11%, до 27252 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,46% - до 2278,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 6230,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,34%, до 22391,35 пункта.
Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 миллиарда.
Рынки также продолжают отыгрывать слабую статистику из Японии. Согласно официальным данным, экспорт Японии в июне вырос лишь на 6,7% в годовом выражении после подъема на 8,1% в мае. Аналитики ожидали роста на 7%. Рост импорта в Японию замедлился до 2,5% в годовом исчислении с майских 14%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 5,3%.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между США и другими странами.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,07%, до 2859,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1601,69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11%, до 28256,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,87%, до 2269,31 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,33%, до 22396,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, до 6227,6 пункта.
На выходных в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой «двадцатки» заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.
В настоящее время торговые отношения обострились между США и Евросоюзом, Китаем, Мексикой и Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.
Трейдеры также продолжили оценивать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в $500 миллиардов.
Торговая напряженность остается фактором риска, но, учитывая продолжительный период до введения пошлин и следующий за ним период эскалации, индексы АТР вряд ли будут сильно реагировать на повторяющиеся угрозы Трампа, которые уже известны.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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