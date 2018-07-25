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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 25 лип, 2018 12:25 Итоги: Прогнозы 25.07.18



В июле индекс менеджеров по закупкам от INS Markit в промышленности был 55,1, что выше среднего ожидания аналитиков 54,7. Индекс для сферы услуг был на уровне 54,4, что ниже среднего ожидания 55,0.



Индексы деловой активности в промышленности во Франции и Германии также были лучше ожиданий. В сфере услуг индекс в Германии соответствовал ожиданиям, во Франции был немного ниже ожиданий.



Уровень уверенности в промышленности Франции в июле снизился, руководители бизнеса менее оптимистичны в отношении активности в секторе в предстоящие месяцы, чем это было ранее, сообщило французского статистического агентство Insee.



Показательно, что настроения в промышленном сектора в июне снизились до 108 с 109 в июне (значение пересмотрено с понижением с 110).



EUR: июньское заседание ЕЦБ, вероятно, не будет иметь последствий для евро, - NAB.



В NAB Research комментируют ожидания перед заседанием ЕЦБ по денежной политике на этой неделе:

«Июльское заседание - «промежуточное» заседание, и вероятно не окажет влияния на рынок при отсутствии изменения прогноза. ЕЦБ продолжит покупку активов и сохранит ставки без изменений до лета 2019 г.

Последствия для валютного рынка и ставок — заседание имеет мало способов повлиять на евро, который находится в диапазоне $1,155-1,1850.

Уточнение политики реинвестирования в той мере, в который она удивит рынки, может сделать кривую доходности более плоской, что может немного оказать давление на евро. Мнение NAB — что политика реинвестирования будет только обсуждаться, но вряд ли будет изменена на этом заседании.»



Сенаторы США предлагают распространить санкции на госдолг РФ.



Два ведущих американских сенатора заявили во вторник, что предложат двухпартийный законопроект об ужесточении санкций США в отношении России, который распространит их на российский суверенный долг, а также энергетический и финансовый сектора.



Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес сделали это заявление в свете скандала, когда на прошлой неделе президент Дональд Трамп поддержал президента Владимира Путина в Хельсинки, поставив под сомнение выводы разведсообщества США о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

Рубль нивелировал рост после предложения сенаторов, упав по итогам торговой сессии вторника на 0,4%, или максимум с 19 июля, до 63,3250 RUB/USD.



Двухпартийное предложение - еще один признак того, что Трамп не смог погасить ярость, вызванную его пресс-конференцией с Путиным и приглашением российскому лидеру приехать в Белый дом осенью.



Слушания с Помпео.



Также во вторник председатель комитета Сената по международным отношениям и глава банковского комитета сообщили, что их группы проведут серию слушаний по России. Комитет по международным отношениям, который возглавляет Боб Коркер, собирается заслушать в среду госсекретаря Майка Помпео. Комитет также проведет слушания о значении членства в НАТО, российской деятельности в Сирии и контроле над вооружениями.



Банковский комитет, возглавляемый Майком Крэйпо, проведет слушания об имплементации санкций к РФ, введенных в прошлом году.

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают отдельный законопроект, который также предусматривает новые санкции, в том числе на операции с долгом, в отношении стран, вмешивающихся в промежуточные выборы в США. Этот законопроект предлагает введение жестких санкций против нескольких ключевых секторов экономики России, если директор Национальной разведки, а не Трамп, подтвердит вмешательство Москвы в любые будущие выборы. Эти сектора включают финансы, энергетику, оборону, металлургию и горнодобывающую промышленность.



ВШЭ: экономика России вновь переходит в зону недостаточно благоприятного делового климата.



Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2018 года снизился относительно предыдущего квартала на 0,9 процентного пункта до отметки 99,2. Такие данные представлены в информационно-аналитическом материале Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Таким образом, траектория индикатора вновь перешла в зону недостаточно благоприятного делового климата, указывают аналитики.



«Снижение ИЭН ВШЭ во II квартале 2018 года было обусловлено в основном ухудшением деловых настроений руководителей российских предприятий добывающей промышленности, строительства и сферы услуг. В частности, негативную динамику продемонстрировали оба «строительных» компонента индекса, при этом баланс оценок уровня портфеля заказов снизился на один процентный пункт до рекордно низкого за последние 13 лет значения (минус 43%). Баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых в подрядных организациях в результате снижения на три процентных пункта (до минус 1%) покинул зону положительных значений, подобное явление наблюдалось в I квартале 2016 года и в кризисном 2009 году», — говорится в релизе ВШЭ.



Менее оптимистичными стали производственные ожидания промышленников: балансы оценок ожидаемого выпуска продукции добывающих и обрабатывающих производств снизились на 3 и 4 п. п. до 15% и 20% соответственно. При этом оценки уровня спроса в добыче также незначительно ухудшились, а в обработке они остались прежними, отмечают эксперты.



Позитивный драйвер ИЭН ВШЭ — деловая уверенность руководителей розничных торговых организаций — частично компенсировал общую негативную тенденцию. Улучшились все три «торговых» компонента: балансы оценок текущих и ожидаемых изменений экономической ситуации в организациях розничной торговли увеличились на 5 и 1 п. п. соответственно, а снижение на 2 п. п. баланса оценок уровня складских запасов также положительно повлияло на динамику ИЭН ВШЭ.



Компоненты ИЭН ВШЭ, относящиеся к сфере услуг, показали разнонаправленные колебания с итоговым снижением отраслевого индекса на 1 п. п.



Среди факторов, ограничивающих развитие бизнеса, во II квартале доминировал недостаточный спрос на продукцию/услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов практически из всех наблюдаемых базовых отраслей экономики. Существенно осложняли деятельность организаций также финансовые проблемы, связанные с недостатком собственных средств предприятий и высоким уровнем налогообложения. Заметно снизилось в течение последних двух лет давление на промышленное производство фактора «неопределенность экономической ситуации», однако в июне 2018 года его отметили 43% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 33% — добывающих производств.



Выявленный во II квартале 2018 года перелом позитивного тренда ИЭН выглядит несколько неожиданно, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.



«Основными «антидрайверами», повлиявшими на снижение ИЭН, стали капиталоемкие отрасли реального сектора: строительство и добывающая промышленность, а также сфера услуг, представляющая потребительский сегмент экономики. Среди причин ухудшения настроений предпринимателей из этих видов экономической деятельности можно выделить следующие: слабый инвестиционный и потребительский спрос на продукцию и услуги; рост инфляционных ожиданий, в том числе из-за состоявшегося повышения цен на топливные ресурсы и ожидаемого увеличения ставок НДС; некоторый рост неопределенности экономической ситуации в стране. Причем последний фактор оказывает повышенное давление на строительство и промышленность», — комментирует эксперт.

Впрочем, он допускает, что в III и IV кварталах текущего года ситуация в добывающей промышленности РФ, строительстве и сфере услуг улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата.

«Если, конечно, принципиально не ухудшится ценовая конъюнктура на этих отраслевых рынках, не будет наблюдаться повышенной курсовой и инфляционной турбулентности или до конца года будет предпринято излишнее регуляторное давление на предприятия и организации, работающие в перечисленных отраслях», — отмечает Остапкович.



Курсовая динамика в безналичной паре доллар-гривня на украинских валютных торгах в среду упала. Накануне регулятор дал понять, что не допустит чрезмерного укрепления доллара, расщедрившись на $50,0 млн. интервенций.

Подробности участия НБУ в торгах межбанка 25-го мы узнаем позже, однако, представляется, что регулятор нынче если и проводил «заливку» с платформы Matching, ее масштабы были более скромными.



Нелишне указать, что в замедлении «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом принял участие выросший, как и полагается к среде, приток экспортной выручки из-за рубежа. Кроме того, накануне, разместив депосертификаты на 14 154 млн. грн., регулятор изъял с рынка заметную часть гривневой ликвидности, на что указали упавшие на 9,0 млрд. грн. объемы остатков в нацвалюте.

Добавим, что этому процессу также способствовал бюджетный период, аккумулировавший часть гривневой ликвидности.



Таким образом, надежды на ажиотаж и панику на валютном межбанке, основанные на погашении Минфином гривневых ОВГЗ, не оправдались. Рискнем предположить дальнейшее снижение курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня, которая, полагаю, начнет «обживать» новый, более высокий уровень цен в сопровождении менее размашистых курсовых колебаний.



Думается, нечто подобное ждет и рынок наличных, где потенциальные клиенты уже потихоньку адаптируются к новым ценам, включаясь в «двустороннюю» работы в паре доллар-гривня.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Данные по индексам деловой активности в еврозоне в июле лучше ожиданий. Данные предваряют заседанием ЕЦБ по денежной политике в четверг.В июле индекс менеджеров по закупкам от INS Markit в промышленности был 55,1, что выше среднего ожидания аналитиков 54,7. Индекс для сферы услуг был на уровне 54,4, что ниже среднего ожидания 55,0.Индексы деловой активности в промышленности во Франции и Германии также были лучше ожиданий. В сфере услуг индекс в Германии соответствовал ожиданиям, во Франции был немного ниже ожиданий.Уровень уверенности в промышленности Франции в июле снизился, руководители бизнеса менее оптимистичны в отношении активности в секторе в предстоящие месяцы, чем это было ранее, сообщило французского статистического агентство Insee.Показательно, что настроения в промышленном сектора в июне снизились до 108 с 109 в июне (значение пересмотрено с понижением с 110).EUR: июньское заседание ЕЦБ, вероятно, не будет иметь последствий для евро, - NAB.В NAB Research комментируют ожидания перед заседанием ЕЦБ по денежной политике на этой неделе:«Июльское заседание - «промежуточное» заседание, и вероятно не окажет влияния на рынок при отсутствии изменения прогноза. ЕЦБ продолжит покупку активов и сохранит ставки без изменений до лета 2019 г.Последствия для валютного рынка и ставок — заседание имеет мало способов повлиять на евро, который находится в диапазоне $1,155-1,1850.Уточнение политики реинвестирования в той мере, в который она удивит рынки, может сделать кривую доходности более плоской, что может немного оказать давление на евро. Мнение NAB — что политика реинвестирования будет только обсуждаться, но вряд ли будет изменена на этом заседании.»Сенаторы США предлагают распространить санкции на госдолг РФ.Два ведущих американских сенатора заявили во вторник, что предложат двухпартийный законопроект об ужесточении санкций США в отношении России, который распространит их на российский суверенный долг, а также энергетический и финансовый сектора.Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес сделали это заявление в свете скандала, когда на прошлой неделе президент Дональд Трамп поддержал президента Владимира Путина в Хельсинки, поставив под сомнение выводы разведсообщества США о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.Рубль нивелировал рост после предложения сенаторов, упав по итогам торговой сессии вторника на 0,4%, или максимум с 19 июля, до 63,3250 RUB/USD.Двухпартийное предложение - еще один признак того, что Трамп не смог погасить ярость, вызванную его пресс-конференцией с Путиным и приглашением российскому лидеру приехать в Белый дом осенью.Слушания с Помпео.Также во вторник председатель комитета Сената по международным отношениям и глава банковского комитета сообщили, что их группы проведут серию слушаний по России. Комитет по международным отношениям, который возглавляет Боб Коркер, собирается заслушать в среду госсекретаря Майка Помпео. Комитет также проведет слушания о значении членства в НАТО, российской деятельности в Сирии и контроле над вооружениями.Банковский комитет, возглавляемый Майком Крэйпо, проведет слушания об имплементации санкций к РФ, введенных в прошлом году.Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают отдельный законопроект, который также предусматривает новые санкции, в том числе на операции с долгом, в отношении стран, вмешивающихся в промежуточные выборы в США. Этот законопроект предлагает введение жестких санкций против нескольких ключевых секторов экономики России, если директор Национальной разведки, а не Трамп, подтвердит вмешательство Москвы в любые будущие выборы. Эти сектора включают финансы, энергетику, оборону, металлургию и горнодобывающую промышленность.ВШЭ: экономика России вновь переходит в зону недостаточно благоприятного делового климата.Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2018 года снизился относительно предыдущего квартала на 0,9 процентного пункта до отметки 99,2. Такие данные представлены в информационно-аналитическом материале Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Таким образом, траектория индикатора вновь перешла в зону недостаточно благоприятного делового климата, указывают аналитики.«Снижение ИЭН ВШЭ во II квартале 2018 года было обусловлено в основном ухудшением деловых настроений руководителей российских предприятий добывающей промышленности, строительства и сферы услуг. В частности, негативную динамику продемонстрировали оба «строительных» компонента индекса, при этом баланс оценок уровня портфеля заказов снизился на один процентный пункт до рекордно низкого за последние 13 лет значения (минус 43%). Баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых в подрядных организациях в результате снижения на три процентных пункта (до минус 1%) покинул зону положительных значений, подобное явление наблюдалось в I квартале 2016 года и в кризисном 2009 году», — говорится в релизе ВШЭ.Менее оптимистичными стали производственные ожидания промышленников: балансы оценок ожидаемого выпуска продукции добывающих и обрабатывающих производств снизились на 3 и 4 п. п. до 15% и 20% соответственно. При этом оценки уровня спроса в добыче также незначительно ухудшились, а в обработке они остались прежними, отмечают эксперты.Позитивный драйвер ИЭН ВШЭ — деловая уверенность руководителей розничных торговых организаций — частично компенсировал общую негативную тенденцию. Улучшились все три «торговых» компонента: балансы оценок текущих и ожидаемых изменений экономической ситуации в организациях розничной торговли увеличились на 5 и 1 п. п. соответственно, а снижение на 2 п. п. баланса оценок уровня складских запасов также положительно повлияло на динамику ИЭН ВШЭ.Компоненты ИЭН ВШЭ, относящиеся к сфере услуг, показали разнонаправленные колебания с итоговым снижением отраслевого индекса на 1 п. п.Среди факторов, ограничивающих развитие бизнеса, во II квартале доминировал недостаточный спрос на продукцию/услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов практически из всех наблюдаемых базовых отраслей экономики. Существенно осложняли деятельность организаций также финансовые проблемы, связанные с недостатком собственных средств предприятий и высоким уровнем налогообложения. Заметно снизилось в течение последних двух лет давление на промышленное производство фактора «неопределенность экономической ситуации», однако в июне 2018 года его отметили 43% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 33% — добывающих производств.Выявленный во II квартале 2018 года перелом позитивного тренда ИЭН выглядит несколько неожиданно, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.«Основными «антидрайверами», повлиявшими на снижение ИЭН, стали капиталоемкие отрасли реального сектора: строительство и добывающая промышленность, а также сфера услуг, представляющая потребительский сегмент экономики. Среди причин ухудшения настроений предпринимателей из этих видов экономической деятельности можно выделить следующие: слабый инвестиционный и потребительский спрос на продукцию и услуги; рост инфляционных ожиданий, в том числе из-за состоявшегося повышения цен на топливные ресурсы и ожидаемого увеличения ставок НДС; некоторый рост неопределенности экономической ситуации в стране. Причем последний фактор оказывает повышенное давление на строительство и промышленность», — комментирует эксперт.Впрочем, он допускает, что в III и IV кварталах текущего года ситуация в добывающей промышленности РФ, строительстве и сфере услуг улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата.«Если, конечно, принципиально не ухудшится ценовая конъюнктура на этих отраслевых рынках, не будет наблюдаться повышенной курсовой и инфляционной турбулентности или до конца года будет предпринято излишнее регуляторное давление на предприятия и организации, работающие в перечисленных отраслях», — отмечает Остапкович.Курсовая динамика в безналичной паре доллар-гривня на украинских валютных торгах в среду упала. Накануне регулятор дал понять, что не допустит чрезмерного укрепления доллара, расщедрившись на $50,0 млн. интервенций.Подробности участия НБУ в торгах межбанка 25-го мы узнаем позже, однако, представляется, что регулятор нынче если и проводил «заливку» с платформы Matching, ее масштабы были более скромными.Нелишне указать, что в замедлении «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом принял участие выросший, как и полагается к среде, приток экспортной выручки из-за рубежа. Кроме того, накануне, разместив депосертификаты на 14 154 млн. грн., регулятор изъял с рынка заметную часть гривневой ликвидности, на что указали упавшие на 9,0 млрд. грн. объемы остатков в нацвалюте.Добавим, что этому процессу также способствовал бюджетный период, аккумулировавший часть гривневой ликвидности.Таким образом, надежды на ажиотаж и панику на валютном межбанке, основанные на погашении Минфином гривневых ОВГЗ, не оправдались. Рискнем предположить дальнейшее снижение курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня, которая, полагаю, начнет «обживать» новый, более высокий уровень цен в сопровождении менее размашистых курсовых колебаний.Думается, нечто подобное ждет и рынок наличных, где потенциальные клиенты уже потихоньку адаптируются к новым ценам, включаясь в «двустороннюю» работы в паре доллар-гривня.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65230 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3978 раз. Подякували: 7382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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