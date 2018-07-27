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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:47 Итоги: Прогнозы 27.07.18 США: Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 9000 до 217 000.



Число первичных заявок на пособие по безработице к 21 июля выросло на 9000 до 217 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000. Скользящая средняя заявок за четыре недели упала на 2750 до 218 00. Компании стараются не увольнять сотрудников в условиях высокого спроса на рабочую силу. Наличие вакансий стимулируют других американцев вернуться на рынок труда - возобновить поиски работы. Вновь прибывшие на рынок труда входят в статистику безработных, но они пока не имеют права подать заявку на пособие по безработице. Количество повторных заявок на пособие упало на 8 000 до 745 000.



Управляющий совет Евроцентробанка решил в четверг на своем заседании оставить процентные ставки в еврозоне без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,00%.



Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

С января 2018 г. ЕЦБ сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.



Несмотря на рост протекционизма, ЕЦБ оптимистично оценивает перспективы экономики еврозоны. ЕЦБ не стал менять свои прогнозы.



Президент ЕЦБ Драги заявил 26-го, что последние данные в еврозоне свидетельствуют о продолжающемся росте экономики региона, уровень инфляции невысок, однако в среднесрочной перспективе ожидается ее постепенный рост. В сегодняшнем заявлении ЕЦБ вновь было отмечено, что уровень основных процентных ставок не будет повышаться до лета следующего года.



Драги отметил, что участники рынка правильно оценивают перспективы изменения ставок. В настоящее время, вероятность повышения уровня основной процентной ставки на 0,10% в сентябре 2019 года оценивается в 57%.



Еврозона: ЕЦБ намерен завершить скупку активов в конце 2018 года.



Европейский центробанк в четверг подтвердил, что свернет программу скупки активов в конце 2018 года, сообщив, что риски, связанные с глобальным торговым конфликтом, не требуют отступления от планов регулятора.

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что необходимости менять прогноз в отношении ставок нет. Регулятор по итогам заседания в четверг оставил ключевые ставки на рекордно низких уровнях.



ЕЦБ подтвердил, что планирует сократить объем скупки активов и завершить программу в конце текущего года, и повторил, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих уровнях как минимум до осени 2019 года.

«На данном этапе мы не видим необходимости менять или добавлять новые формулировки в прогноз в отношении ставок», - сказал Драги журналистам.



В то же время глава регулятора указал на возникновение признаков некоторого ослабления экономики еврозоны. Темпы роста экспорта несколько замедлились, сказал Драги, а глобальная торговая война, если она все же разгорится, полностью изменит ситуацию в экономике.

«Естественно, торговая война, при которой мы столкнемся с несколькими раундами ограничительных мер и несколькими раундами контрмер, создаст абсолютно другой климат», - сказал он.



Однако итоги встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа вызвали надежду на то, что полномасштабного торгового конфликта удастся избежать. Юнкер сказал, что стороны договорились на время переговоров о торговле воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от угрозы США ввести тарифы на автомобили и запчасти из Европы.



«Мы это отметили», - сказал Драги. Глава ЕЦБ также сказал, что члены совета управляющих не обсуждали реинвестирование средств от скупки активов.



«Значительные монетарные стимулы по-прежнему необходимы», - добавил он.



Драги также сказал, что регулятор видит обнадеживающие знаки в отношении инфляции, однако говорить о победе пока рано. ЕЦБ по итогам заседания подтвердил, что ставки в любом случае останутся на текущих уровнях столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе.



Япония, июль: Индекс потребительских цен в Токио: 0,9% г/г.



Индекс потребительских цен 0,9% г/г, ожидалось 0,7% г/г, ранее было 0,8%;

Индекс потребительских цен без учёта свежих продуктов питания: 0,8% г/г, ожидалось 0,7% г/г, ранее было 0,7% г/г;

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей: 0,5% г/г, ожидалось 0,4% г/г, ранее было 0,4% г/г.



Российской экономике предсказали потери от торговой войны США и Китая.



Эскалация торговых войн, развязанных США, Евросоюзом и Китаем, может весьма негативно сказаться на росте российской экономики в ближайшие пару лет, предупреждает Fitch. Согласно прогнозу агентства, рост ВВП России в 2019 году может замедлиться из-за этого на 0,6 процентных пунктов по сравнению с базовым сценарием, в 2020 году - на 0,7.



В денежном выражении экономика потеряет около триллиона рублей: Росстат оценивал годовой ВВП в 92 трлн. рублей на конец 2017 года.



В большинстве стран, которые напрямую не участвуют в торговых войнах, сокращение ВВП будет не слишком драматичным, считают в Fitch. Однако сильнее других пострадают страны-экспортеры сырья, поскольку замедление темпов роста мировой экономики приведет к снижению цен на «черное золото» и другие сырьевые товары, предупреждают в агентстве.



В целом рост мировой экономики может замедлиться из-за торговых войн на с 3,2% (прежний прогноз) до 2,8%, подсчитали в Fitch. Потенциальное введение дополнительных тарифных мер, рассматриваемых в настоящее время администрацией США, и соразмерные ответные тарифы на американские товары со стороны ЕС, Китая, Канады и Мексики будут означать значительную эскалацию текущей ситуации, говорится в июньском обзоре «Глобальный экономический прогноз».



Согласно прогнозу, вначале новые тарифы спровоцируют рост цен на импортные товары, что увеличит расходы компаний и повлечет снижение зарплат. Пострадает доверие к бизнесу и акциям, что негативно отразится на инвестициях. В долгосрочной перспективе все это приведет к тому, что местные компании будут меньше конкурировать с зарубежными фирмами и будут иметь меньше стимулов для повышения своей эффективности. В результате в 2019 году рост ВВП в Соединенных Штатах и Канаде будет меньше по сравнению с тем, что ожидалось ранее, 0,7 п.п., а в Мексике - на 1,5 п.п. Для Китая прогноз ухудшен на 0,3 п.п.



К пятнице на украинском валютном рынке обозначилась дивергенция (расхождение) в азимуте движения трендов наличного и безналичного долларов. Первый продемонстрировал очевидную готовность к откату, в то время как второй был готов продолжать «восхождение».



Истоки подобного «разнобоя» в заметном отличии состояния гривневых инструментов обеих ветвей валютного рынка. Если в течение уходящей недели «зеленый» безнал буквально купался в гривневой ликвидности «от щедрот» Казначейства и Минфина, рынок наличных пребывал на голодном пайке, довольствуясь скудными ресурсами в нацвалюте (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).

Полагаю, кроме упомянутого только что радикального отличия в «снабжении» гривневым ресурсом, на наличном рынке обозначился явный коллапс ликвидности, который сделал дальнейший подъем действующих цен ради реанимации клиентского «приноса» бессмысленным. Остановка роста цен на наличную «зелень» вызвала определенный, пока робкий ренессанс в ликвидности – наличную пару доллар-гривня начали работать в балансе или даже в условиях некоторого преобладания клиентских оферов.



На этом фоне сохранение изрядного гривневого навеса, который, несмотря на высокую торговую активность в последние дни, так и не успели «переварить» спросом на «зеленый» безнал, к упомянутому выше давления на курс «американца» со стороны гривни подключился «пятничный синдром», предписывающий довольно массовое вхождение игроков в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Кашу, которую заварили Казначейство и Минфин на рынке гривневого ресурса, в конечном счете, пришлось расхлебывать регулятору, который на текущей неделе несколько раз, а в пятницу дважды за сессию, проводил долларовые интервенции.



Таким образом, следуя логике только что изложенного видения ситуации на валютном межбанке, стоит набраться терпения и дождаться, пока рассосется выросший гривневый пузырь, после чего, высоковероятно, котировки «американца» немного просядут, реализуя фрагмент «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх, один вниз», вернув сам рынок в более-менее равновесное состояние, не требующее форс-мажорных мероприятий регулятора.



Мы не исключаем, что Институтская может катализировать процесс, более интенсивно изымая с рынка гривневую ликвидность. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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