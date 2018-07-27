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фондовый рынок 27.07.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.07.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:56 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.07.18 США



Фондовые индексы США по итогам четверга в основном снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook.



Индекс NASDAQ опустился на 1,01% - до 7852,18 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% - до 25527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3%, до 2837,44 пункта.



Акции Facebook рухнули в четверг на 18,96% на фоне финансового отчета за II квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении - до $13,23 миллиарда. Трейдеров разочаровали прогнозы компании, предполагающие замедление роста выручки и увеличение затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.



На этом фоне подешевели и акции других компаний технологического сектора.



Кроме того, хуже ожиданий оказалась статистика по рынку занятости США за прошлую неделю: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за этот период выросло на девять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тысяч, в то время как эксперты ждали роста числа заявок на восемь тысяч с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тысяч.



По словам старшего инвестстратега BNY Mellon Investment Management Лиз Янг, скептицизм инвесторов приводит к тому, что участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами и другими фундаментальными факторами, а не «примыкают к победителям и инвестируют в технологический сектор». «Людям сейчас следует проявлять осторожность, чтобы быть в тренде», - сказала гуру.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,44%, до 25 527,07 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,30%, до 2 837,44 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,01%, до 7 852,18 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг повысился на результатах договоренностей, достигнутых накануне на встрече президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,33%, после снижения на 0,26% в среду.



Рынки в Европе 26-го повысились, так как инвесторы получили новый катализатор роста в среду.



Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером стали определяющими для склонности к риску в дальнейшем.



Экономические новости:



Евроцентробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

С января 2018 г. ЕЦБ сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.



Несмотря на рост протекционизма, ЕЦБ оптимистично оценивает перспективы экономики еврозоны. ЕЦБ не стал менять свои прогнозы.



Президент ЕЦБ Драги заявил 26-го, что последние данные в еврозоне свидетельствуют о продолжающемся росте экономики региона, уровень инфляции невысок, однако в среднесрочной перспективе ожидается ее постепенный рост. В сегодняшнем заявлении ЕЦБ вновь было отмечено, что уровень основных процентных ставок не будет повышаться до лета следующего года.



Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,33%, после снижения на 0,26% в среду.



Британский FTSE 100 повысился на 0,06% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 663,17 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,82%, до 12 809,23 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,00% — на отметке 5 480,55 пункта.



Азия



Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу, однако материковый Китай и Сингапур завершили торги в «красной зоне».



Рост в Азии сдерживали опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% в пятницу, его повышение по итогам недели стало максимальным с начала июня.



Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, как и более широкий Topix. Японские акции подорожали четвертую сессию подряд на ожиданиях новых подвижек в программе стимулирования Банка Японии на следующей неделе.



Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, но китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,7%.



Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.



Цена бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP увеличилась на 2,3% на торгах в Сиднее. BHP договорилась о продаже сланцевых месторождений в США британской BP Plc за $10,5 млрд.



Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,5%, австралийских Santos и Oil Search - на 1,1% и 2,2% соответственно.



Акции Toyota выросли в цене на 1%, Honda - на 0,7%, Mazda - на 0,2%.



Стоимость бумаг инвесткомпании Nomura рухнула на 5,8% из-за слабой квартальной отчетности. Чистая прибыль Nomura в апреле-июне сократилась на 91%, до минимума за два года - ¥5,2 млрд. ($47 млн.), что было хуже прогноза, составлявшего ¥52,5 млрд.



Котировки ценных бумаг китайских генерирующих и энергораспределительных компаний выросли на сообщениях о том, что правительство не планирует менять политику в отношении субсидий на возобновляемые источники энергии.



NingXia YinXing Energy прибавила 10% на торгах в Шэньчжэне, Sichuan Xichang Electric Power - 4,8% в Шанхае, Xinjiang Goldwind - 5% в Гонконге.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,45% - до 2293,07 пункта, РТС - на 0,62%, до 1148,79 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева подрос на 0,13%, до 62,90 RUB/USD, курс евро снизился на 0,51%, до 73,30 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,89% - до $75,07 за баррель.



Полагаю, «Магнит» подтянул российский рынок вверх.



Герой дня среди «голубых фишек» 26-го — «Магнит», который несколько недель падал, как подкошенный, а после выхода довольно неоднозначной отчетности акции его резко выросли. Тем не менее, бумагам удалось в очередной раз отскочить от значимого рубежа поддержки на уровне 4 тысяч рублей, и теперь у акций есть чудесная возможность для закрепления выше 4,3 тысячи рублей. Это хорошая новость для держателей бумаг «Магнита» — отсутствие резких ухудшений в компании позволит акциям понемногу дорожать.



Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 1,55%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,8%. Между тем акции Сбербанка подешевели на 1,73%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,02%, бумаги самой Московской биржи — на 0,39%.



Российский фондовый рынок в четверг, 26 июля, в отсутствие негативных новостей растет на средних оборотах. Участники рынка, кажется, адаптировались к угрозе новых санкций, однако покупки совершают осторожно, не теряя бдительности. По всей видимости, потенциал роста российского рынка акций в ближайшее время останется ограниченным.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 26 июля, понизился на 0,89 пункта или на 0,17% до уровня 505,42 пунктов.



Объем торгов за день составил 154,3 млн. грн., акциями наторговали 1,26 млн. грн.



Как сообщалось в среду 25 июля, ПФТС-индекс повысился на 5,21 пункта или на 1,03% до уровня 506,31 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 190,36 пунктов или на 60,42% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 июля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются преимущественно в «минусе», поскольку у трейдеров сохраняются опасения относительно перспектив торговых отношений США и Китая.



По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% - до 2885,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1613,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,74%, до 28707,91 пункта.



Корейский KOSPI рос на 0,59% - до 2286,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,05%, до 6250,5 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,1%, до 22591,63 пункта.



Участники торгов обратили внимание на результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме.



Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.



На этом фоне азиатские рынки кратковременно выходили в плюс, однако затем снова стали преимущественно снижаться, поскольку сохраняется напряженность в торговых отношениях между США и другим крупным торговым партнером страны в лице Китая. Рынки отыгрывают неопределенность относительно того, как торговые пошлины со стороны США отразятся на ВВП Китая, который является второй по величине в мире экономикой.



Также рынки обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за второй квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в I квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минусе», несмотря на ослабление торговой напряженности между США и ЕС после встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,74% - до 2882,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1609,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,48% - до 28781,14 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,71% - до 2289,06 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% - до 22586,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,05% - до 6244,5 пункта.



В ходе двусторонней встречи Юнкера и Трампа Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.



«Несмотря на позитивные сдвиги на американском рынке, предварительное соглашение с ЕС может представлять собой плохие новости для Азиатско-Тихоокеанского региона. Реальность заключается в том, что Пекин и Вашингтон предприняли ряд шагов, которые дают основания предполагать, что они готовы возобновить торговый спор между собой», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.



В то же время трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за II квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в I квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,17% - до 505,42 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 154,3 млн. грн., в том числе акциями - 1,26 млн. грн.

По итогам дня подорожали акции Мироновского хлебопродукта (+1,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,47%).

Снизились в цене бумаги Донбассэнерго (-0,51%) и Центрэнерго (-0,32%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,03% - до 1619,39 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,37% - до 435,77 пункта при объеме торгов 1,8 млн. злотых (12,87 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KDM Shipping (-2,63%), агрохолдинга ИМК (-1,69%) и KSG Agro (-0,94%).

Дорожали акции «Агротона» (+4,56%) и «Кернела» (+0,6%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу изменяются разнонаправленно, давление на рынок по-прежнему оказывает беспокойство по поводу торговых отношений США и Китая.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 2880,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1605,15 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,04%, до 28769,49 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,72%, до 6289,6 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,29%, до 22653,22 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,08%, до 2290,35 пункта.



Трейдеры продолжают опасаться торговых противоречий США и Китая. В четверг советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.



Эти заявления последовали после того, как ранее на этой неделе состоялась встреча Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. По ее итогам, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта ЕС соевых бобов.

«Теперь, когда Вашингтону не нужно использовать свою энергию для борьбы с Европой, он может повысить давление, оказываемое на Китай», - таково мнение

старшего стратега Mizuho Securities Нобухико Курамочи



Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd (BHP) достигла договоренностей о продаже своих сланцевых нефтегазовых активов в США за $10,8 миллиарда. На этом фоне акции BHP Billiton в ходе торгов дорожают на 1,95%.



Во-вторых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу, однако материковый Китай и Сингапур завершили торги в «красной зоне».



Рост в Азии сдерживали опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% в пятницу, его повышение по итогам недели стало максимальным с начала июня.



Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, как и более широкий Topix. Японские акции подорожали четвертую сессию подряд на ожиданиях новых подвижек в программе стимулирования Банка Японии на следующей неделе.



Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, но китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,7%.



Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.



Цена бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP увеличилась на 2,3% на торгах в Сиднее. BHP договорилась о продаже сланцевых месторождений в США британской BP Plc за $10,5 млрд.



Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,5%, австралийских Santos и Oil Search - на 1,1% и 2,2% соответственно.



Акции Toyota выросли в цене на 1%, Honda - на 0,7%, Mazda - на 0,2%.



Стоимость бумаг инвесткомпании Nomura рухнула на 5,8% из-за слабой квартальной отчетности. Чистая прибыль Nomura в апреле-июне сократилась на 91%, до минимума за два года - ¥5,2 млрд. ($47 млн.), что было хуже прогноза, составлявшего ¥52,5 млрд.



Котировки ценных бумаг китайских генерирующих и энергораспределительных компаний выросли на сообщениях о том, что правительство не планирует менять политику в отношении субсидий на возобновляемые источники энергии.



NingXia YinXing Energy прибавила 10% на торгах в Шэньчжэне, Sichuan Xichang Electric Power - 4,8% в Шанхае, Xinjiang Goldwind - 5% в Гонконге.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовые индексы США по итогам четверга в основном снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook.Индекс NASDAQ опустился на 1,01% - до 7852,18 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% - до 25527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3%, до 2837,44 пункта.Акции Facebook рухнули в четверг на 18,96% на фоне финансового отчета за II квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении - до $13,23 миллиарда. Трейдеров разочаровали прогнозы компании, предполагающие замедление роста выручки и увеличение затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.На этом фоне подешевели и акции других компаний технологического сектора.Кроме того, хуже ожиданий оказалась статистика по рынку занятости США за прошлую неделю: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за этот период выросло на девять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тысяч, в то время как эксперты ждали роста числа заявок на восемь тысяч с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тысяч.По словам старшего инвестстратега BNY Mellon Investment Management Лиз Янг, скептицизм инвесторов приводит к тому, что участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами и другими фундаментальными факторами, а не «примыкают к победителям и инвестируют в технологический сектор». «Людям сейчас следует проявлять осторожность, чтобы быть в тренде», - сказала гуру.Европейский фондовый рынок в четверг повысился на результатах договоренностей, достигнутых накануне на встрече президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,33%, после снижения на 0,26% в среду.Рынки в Европе 26-го повысились, так как инвесторы получили новый катализатор роста в среду.Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером стали определяющими для склонности к риску в дальнейшем.Экономические новости:Евроцентробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.С января 2018 г. ЕЦБ сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.Несмотря на рост протекционизма, ЕЦБ оптимистично оценивает перспективы экономики еврозоны. ЕЦБ не стал менять свои прогнозы.Президент ЕЦБ Драги заявил 26-го, что последние данные в еврозоне свидетельствуют о продолжающемся росте экономики региона, уровень инфляции невысок, однако в среднесрочной перспективе ожидается ее постепенный рост. В сегодняшнем заявлении ЕЦБ вновь было отмечено, что уровень основных процентных ставок не будет повышаться до лета следующего года.Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу, однако материковый Китай и Сингапур завершили торги в «красной зоне».Рост в Азии сдерживали опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая.Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% в пятницу, его повышение по итогам недели стало максимальным с начала июня.Цена бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP увеличилась на 2,3% на торгах в Сиднее. BHP договорилась о продаже сланцевых месторождений в США британской BP Plc за $10,5 млрд.Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,5%, австралийских Santos и Oil Search - на 1,1% и 2,2% соответственно.Акции Toyota выросли в цене на 1%, Honda - на 0,7%, Mazda - на 0,2%.Стоимость бумаг инвесткомпании Nomura рухнула на 5,8% из-за слабой квартальной отчетности. Чистая прибыль Nomura в апреле-июне сократилась на 91%, до минимума за два года - ¥5,2 млрд. ($47 млн.), что было хуже прогноза, составлявшего ¥52,5 млрд.Котировки ценных бумаг китайских генерирующих и энергораспределительных компаний выросли на сообщениях о том, что правительство не планирует менять политику в отношении субсидий на возобновляемые источники энергии.NingXia YinXing Energy прибавила 10% на торгах в Шэньчжэне, Sichuan Xichang Electric Power - 4,8% в Шанхае, Xinjiang Goldwind - 5% в Гонконге.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева подрос на 0,13%, до 62,90 RUB/USD, курс евро снизился на 0,51%, до 73,30 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,89% - до $75,07 за баррель.Полагаю, «Магнит» подтянул российский рынок вверх.Герой дня среди «голубых фишек» 26-го — «Магнит», который несколько недель падал, как подкошенный, а после выхода довольно неоднозначной отчетности акции его резко выросли. Тем не менее, бумагам удалось в очередной раз отскочить от значимого рубежа поддержки на уровне 4 тысяч рублей, и теперь у акций есть чудесная возможность для закрепления выше 4,3 тысячи рублей. Это хорошая новость для держателей бумаг «Магнита» — отсутствие резких ухудшений в компании позволит акциям понемногу дорожать.Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 1,55%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,8%. Между тем акции Сбербанка подешевели на 1,73%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,02%, бумаги самой Московской биржи — на 0,39%.Российский фондовый рынок в четверг, 26 июля, в отсутствие негативных новостей растет на средних оборотах. Участники рынка, кажется, адаптировались к угрозе новых санкций, однако покупки совершают осторожно, не теряя бдительности. По всей видимости, потенциал роста российского рынка акций в ближайшее время останется ограниченным.Как сообщалось в среду 25 июля, ПФТС-индекс повысился на 5,21 пункта или на 1,03% до уровня 506,31 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 190,36 пунктов или на 60,42% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 июля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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