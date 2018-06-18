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Finance.ua: Як
беруться онлайн-кредити

Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:53

Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити

Пропонуємо до обговорення:
Це швидко, зручно, але майже завжди дуже дорого
Коли грошей немає, але вони дуже потрібні, їх можна позичити. Варіантів кілька: у друзів/знайомих, в банку, ломбарді або у фінансовій організації. Останні сьогодні активно пропонують онлайн-позики. З одного боку, це зручно і швидко. Все, що потрібно - паспорт, ІПН і банківська картка. Вказав свої дані, 10-15 хвилин і гроші на картці. Немає потреби нікуди їхати. З іншого - дорого. Такі позики видаються під «драконівські» відсотки, і особисто я вважаю їх злом в чистому вигляді. Вони виправдані, якщо гроші потрібні дуже сильно і дуже ненадовго. Але в житті буває і таке. Тому я вирішив провести невелике дослідження цієї частини фінансового ринку: описати процедуру оформлення таких кредитів і порівняти умови їх видачі у десятка компаній, чиї назви, як то кажуть, «на слуху».

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