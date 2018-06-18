Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити

Це швидко, зручно, але майже завжди дуже дорого
Коли грошей немає, але вони дуже потрібні, їх можна позичити. Варіантів кілька: у друзів/знайомих, в банку, ломбарді або у фінансовій організації. Останні сьогодні активно пропонують онлайн-позики. З одного боку, це зручно і швидко. Все, що потрібно - паспорт, ІПН і банківська картка. Вказав свої дані, 10-15 хвилин і гроші на картці. Немає потреби нікуди їхати. З іншого - дорого. Такі позики видаються під «драконівські» відсотки, і особисто я вважаю їх злом в чистому вигляді. Вони виправдані, якщо гроші потрібні дуже сильно і дуже ненадовго. Але в житті буває і таке. Тому я вирішив провести невелике дослідження цієї частини фінансового ринку: описати процедуру оформлення таких кредитів і порівняти умови їх видачі у десятка компаній, чиї назви, як то кажуть, «на слуху».
Дивися повний текст Як беруться онлайн-кредити