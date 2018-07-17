У червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 4,8%, або на 416 гривень до 9 141 гривень на місяць.
Дивися повний текст У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:53
У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:53
А теперь смотрим статистику! Январь 2014 - мин.зарплата-1218,мин.пенсия-949,ср.зарплата-3148! Июнь 2018 -мин.зарплата-3723(+205,66%),мин.пенсия-1435(+51,21%),ср.зарплата-9141(+190,37%).
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:07
а вот процент обесценивания гривны к доллару! январь 2014 курс 8,28 сейчас 26,71 (+222,58%) мин.зарплата почти догнала +205,66% средняя тоже +190,37% а вот пенсионеров с минималкой у нас не любят + 51,21%
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:39
..с какого потолка они "рисуют" эти цифры?!.. если брать бюджетников - так я че-то не слышал, чтобы где из "ящика" кричали о таком масштабном росте з/п (да и у КОГО из бюджетной сферы сред. з/п = 9000грн?!).. подымать з/п в коммерческих структурах - с ЧЕГО, если роста экономики ну от силы %% 2 (и то - из офиц.источиков!!).. так ОТКУДА прирост з/п возьмется?!...
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:47
Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен
Ежедневные положительные инфо-инъекции укрепляют подозрение пересичного в правильности направления усилий власти в стране.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
|