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У червні середня зарплата
збільшилася до 9,1 тис. гривень

У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:06

  heavensfeel написав:Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно :D

Якщо зростання зарплат вище інфляції,то звичайно гарно.Тут і до Ваєнги не ходи.
tea
 
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