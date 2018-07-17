|
|
|
У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:06
heavensfeel написав:
Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно
Якщо зростання зарплат вище інфляції,то звичайно гарно.Тут і до Ваєнги не ходи.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15149
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1894 раз.
-
- Профіль
-
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|