У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Під час здійснення розрахунків за формулою (3.1) величини Y , σ 2 визначаються не для всієї сукупності звітних одиниць у межах груп за розміром звітних одиниць, а після вилучення 1% кількості одиниць із початку та з кінця їх переліку, упорядкованого за зростанням величини середньої заробітної плати i y . Тобто це так звані зрізані значення величин Y і σ 2 . Такий підхід забезпечує зменшення впливу нетипових за розміром середньомісячної заробітної плати одиниць на оцінки обсягів вибірки.
Потому огромные премии нескольких десятков человек никак на среднюю не влияют.
Джон написав:Курс составлял 1,7 гривны за Доллар США то есть 1,7 грн да немного больше чем 1 уж звиняйте не помню точно курс до копейки какой был 20+ лет тому.)).... и что это что то меняет по сути??
Faceless написав:В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше
серьёзно? полный интернет инфы на этот счёт. 1998-99 с 2 до 4, 2009 с 5 до 8, ну и 2014 с 8 до 26 на сейчас. итого 3 сильных волны девальвации. странно, что вы не в курсе. всего за 20 лет падение в 15 раз.