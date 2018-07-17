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У червні середня зарплата
збільшилася до 9,1 тис. гривень

У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:44

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

а теперь все дружно посылаем боссу ссылку на эту новость фейсбуком\вайбером \ телегой - флеш моб сделаем :)
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10

  Faceless написав:Нефтегазовщиков с депутатами - тысячные доли процента, они никак не влияют на среднюю ЗП по Киеву
Нафтогаз выписал премии на 1,5 млрд грн, если их разделить на 1,5 млн. работающих, увеличение средней зарплаты будет на 1 тыс.грн.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:13

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  maestro71 написав:так ОТКУДА прирост з/п возьмется?!...

Судейские, прокурорские, депутатские.. Вам же сказали - СРЕДНЯЯ). Столпу режима на отдых на Мальдивах и на билеты накинули.. вот вам и рост в среднем зарплаты..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:20

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Faceless написав:То як розглядати, як кілька підряд чи як один процес

А от як не розглядай.. в якому році ввели гривню 1996 ? Курс був до долара 1 до 1 . Зараз майже 27 до 1 . 2018-1996 = 22р. За 22 рокі падіння на 27 .
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:27

  Джон написав:
  Faceless написав:То як розглядати, як кілька підряд чи як один процес

А от як не розглядай.. в якому році ввели гривню 1996 ? Курс був до долара 1 до 1 . Зараз майже 27 до 1 . 2018-1996 = 22р. За 22 рокі падіння на 27 .

Курс був до долара 1 до 1 .

откуда такие данные?
поделитесь, может чего не знаем.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:28

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Джон написав:Курс був до долара 1 до 1

Курс был 1.76 грн/$
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:43

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  19yuriy91 написав:откуда такие данные?
поделитесь, может чего не знаем.

Курс составлял 1,7 гривны за Доллар США то есть 1,7 грн да немного больше чем 1 уж звиняйте не помню точно курс до копейки какой был 20+ лет тому.)).... и что это что то меняет по сути??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:48

  PSL написав:
  Faceless написав:Нефтегазовщиков с депутатами - тысячные доли процента, они никак не влияют на среднюю ЗП по Киеву
Нафтогаз выписал премии на 1,5 млрд грн, если их разделить на 1,5 млн. работающих, увеличение средней зарплаты будет на 1 тыс.грн.

Зображення
Если исходить их вашей теории, что премии Нефтегаза завышают среднюю ЗП по Киеву на 1000 грн, то или эти премии выплачивают каждый месяц, или теория таки несостоятельна.
Собственно почему - читаем методологию Госстата (http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/553/metod.zip):
Під час здійснення розрахунків за формулою (3.1) величини Y , σ 2
визначаються не для всієї сукупності звітних одиниць у межах груп за
розміром звітних одиниць, а після вилучення 1% кількості одиниць із
початку та з кінця їх переліку, упорядкованого за зростанням величини
середньої заробітної плати i y . Тобто це так звані зрізані значення величин
Y і σ 2 . Такий підхід забезпечує зменшення впливу нетипових за розміром
середньомісячної заробітної плати одиниць на оцінки обсягів вибірки.

Потому огромные премии нескольких десятков человек никак на среднюю не влияют.

  Джон написав:Курс составлял 1,7 гривны за Доллар США то есть 1,7 грн да немного больше чем 1 уж звиняйте не помню точно курс до копейки какой был 20+ лет тому.)).... и что это что то меняет по сути??

Много меняет по сути, вы занизили базу на 76%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:50

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Faceless написав:В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше

серьёзно? полный интернет инфы на этот счёт.
1998-99 с 2 до 4, 2009 с 5 до 8, ну и 2014 с 8 до 26 на сейчас.
итого 3 сильных волны девальвации. странно, что вы не в курсе.
всего за 20 лет падение в 15 раз.
Зображення
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:57

ВВП значит растет на
2-3% в год а зарплаты на 3-5% в месяц!
Nikolasha
 
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