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У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:02
Pegasmaster написав:
1998-99 с 2 до 4, 2009 с 5 до 8, ну и 2014 с 8 до 26 на сейчас.
В 1998 рост с примерно 2 до 3,4, порядка 70%
Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года
С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%
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Faceless
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:04
Faceless, не спорю, что я излишне утрирую, но премии "руками водящих" достаточно влияют на среднюю зп.
По поводу методик Госстата... всегда вспоминается анекдот про статистику: Статистика - наука точная. Сколько заплатишь, столько и получишь.
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PSL
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:17
Задача века! Эстонцы пытаются посчитать китайцев! Фаселес ,я конечно понимаю что меньшинство ,вроде не должно влиять на статистику большинства, да все было-бы так,но есть один нюанс,если тысячные доли процента, а вот зп и премии на 10 млн больше,тогда это влияет?
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vovodabravis
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:35
vovodabravis написав:
Задача века! Эстонцы пытаются посчитать китайцев! Фаселес ,я конечно понимаю что меньшинство ,вроде не должно влиять на статистику большинства, да все было-бы так,но есть один нюанс,если тысячные доли процента, а вот зп и премии на 10 млн больше,тогда это влияет?
Читайте методологию выше
Отбрасываются "хвосты" в 1% ЧЕЛОВЕК сверху и снизу - потому хоть с 1 млрд грн ЗП - они никак не влияют на среднюю
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Faceless
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:31
Nikolasha написав:
ВВП значит растет на
2-3% в год а зарплаты на 3-5% в месяц!
Классическая инфляционная картина.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 30 лип, 2018 19:27
Nikolasha написав:
ВВП значит растет на
2-3% в год а зарплаты на 3-5% в месяц!
Теперь учить понятие "реальных" и номинальных величин для макроэкономических показателей.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47
Faceless написав:
Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года
С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%
ампутация по чуть-чуть.
60% это мало? 2,7 раза за 2 года это мало? стоит "заощаджувати" в такой валюте?
именно про это речь шла. зачем переводить стрелки, разбивать на периоды и манипулировать цифрами?
вы картинку посмотрели? было 3 волны существенной девальвации. смысл отрицать реальность?
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Pegasmaster
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