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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 30 лип, 2018 12:33 Итоги: Прогнозы 30.07.18



Экономика США выросла рекордно за 4 года.



Экономика США резко ускорилась благодаря скачку экспорта и активности американских потребителей, сообщило в пятницу министерства торговли страны.

Темпы роста ВВП во II квартале увеличились почти вдвое - с 2,2% до 4,1% и стали максимальными с 2014 года.

Потребительские расходы, на которые приходится более 70% американского ВВП, выросли на 4% в годовом выражении, а их вклад в прирост экономики составил 2,7 процентного пункта.



По сравнению с I кварталом темпы роста активности потребителей увеличились почти вчетверо.



Вклад внешней торговли в рост экономики составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт удалось увеличить на 9,3%, в то время как импорт вырос всего на 0,5%, сократив дефицит торгового баланса США к ключевыми экономическими партнерами.



Инфляция на уровне потребительских расходов замедлилась: индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который для оценки роста цен использует ФРС, вырос на 2% (против 2,2% в первом квартале).

Государственные расходы увеличились на 2,1%. Инвестиции бизнеса в основной капитал выросли на 5,4%, в том числе вложения в оборудование - на 3,9%.



Инвестиции в жилищное строительство в то же время сократились на 1,1%, а запасы товаров на складах уменьшились на $27,9 млрд. в денежном выражении.

Показатели второго квартала оказались ожидаемо «сильными» - на это указывали и опережающие индикаторы, говорит главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет.



«Большой вклад в это вносят стимулирующая налоговая политика президента Дональда Трампа и государственные расходы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Это хорошие новости для рынка акций, особенно после урегулирования торговых вопросов между США и ЕС на встрече Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтоне», - добавляет он.



США: Минфин ожидает, что рост ВВП страны составит 3% в течение ближайших 4-5 лет.



Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономика страны находится в хорошем состоянии и устойчивый рост американского ВВП составит 3% в течение ближайших четырех - пяти лет. Об этом он заявил в своём интервью в воскресенье.

«Мы можем делать прогнозы лишь на несколько лет вперед, но я думаю, что у нас все хорошо на этом направлении, и речь не идет о феномене продолжительностью в один или два года», - сказал он, говоря о росте экономики США. «Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех - пяти ближайших лет», - отметил министр.



Мнучин также выразил надежду, что политика Федрезерва США, который выполняет роль центробанка, не окажет негативного воздействия на экономику. По его словам, он считает, что ФРС будет действовать «очень осторожно».

«Федрезерв ожидает инфляцию в размере 2%, и очевидно, что нам придется иметь дело со слегка повышенной базовой процентной ставкой, чтобы справиться с этим», - сказал министр.



На прошлой неделе на заседании в банковском комитете Сената Конгресса США, посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл указал на высокие темпы роста американской экономики. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находиться в районе целевого показателя в размере 2%.

В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще дважды, а в следующем году - еще три раза.



Рост промышленности в Китае в июле немного замедлился, - опрос Reuters.



Согласно последнему опросу 28 экономистов агентством Reuters, большинство из них ожидает, что активность в промышленном секторе Китая немного ослабла в июле, из-за более слабых инвестиций внутри страны и торгового противостояния США-Китай:

«Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI), как ожидается, снизился в июле до 51,3 с 51,5 в июне, согласно опросу.



Это означало бы два года расширения обрабатывающего сектора Китая, после восстановления мирового спроса на китайский экспорт и сильный рост кредитования, что привело к буму жилищного строительства.

Кроме этого, прогнозируется, что негосударственный опрос в промышленности покажет замедление до восьмимесячного минимума: ожидается, что индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая от Caixin/Markit снизился в июле до 50,8 с 51,0 в июне».

Данные по официальным индексам PMI выйдут во вторник.



Продолжается активная распродажа российских активов.



Чистый отток капитала из фондов, которые вкладываются в российские активы (акции и облигации), за неделю составил $80 млн. Причем на результат повлияли продажи только одного крупного портфельного управляющего. В расчет берется совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России со стороны всех фондов. Отчетная неделя: с 19 по 25 июля 2018 года. Данные приводит EPFR Global. Оттока капитала могло и не быть, если бы не продажи на $91 млн. со стороны фондов одного из крупных управляющих российским акциями. Отток продолжается уже не первую неделю и говорит о падении интереса к российским активам.



Причины всем известны: санкции против России - прошлые, настоящие и будущие. Отток капитала с развивающихся рынков из-за повышения процентных ставок в США и сдвига в монетарной политике в Японии в сторону нормализации.



Причем, что интересно, с рынка акций наблюдается отток капитала, в то время как на рынок облигаций деньги приходят: + $30 млн., а неделей ранее приток здесь составил $70 млн. Приток капитала на рынок бондов происходит третью неделю подряд. Это — причина, по которой рубль остается валютой кэрри-трейд. Именно кэрри-трейд удерживает рубль от падения вслед за валютами-аналогами. Процентные ставки в России остаются довольно высокими.



Оттоки из всех EM-фондов за неделю составили $634 млн. - самый низкий недельный чистый отток за это лето. Инвесторы по-прежнему относятся к облигациям развивающихся рынков чуть лучше, чем к акциям. Фонды, инвестирующие в долговые бумаги EM, показали за неделю притоки в размере $511 млн. Июль может стать вторым самым сильным месяцем для EM бондов в текущем году, однако до результата января ему далеко.



По данным Банка России, в июне доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась на 2.3% м/м и составила 28,2%. В совокупности они продали бумаг на сумму 141 млрд. рублей, и теперь их портфель ОФЗ составляет менее 2 трлн. рублей. Третий месяц подряд иностранцы покупают все меньше рублевых облигаций, и с начала года их доля на этом рынке сократилась на 6,3%.



«Сейчас трудно оценить, где именно находится «дно», но, похоже, отток несколько сократился на фоне консолидации рынка в июле», - пишут эксперты Sberbank CIB. - «На наш взгляд, ОФЗ стали привлекательными ввиду довольно высокой номинальной доходности в условиях низкой инфляции (повышение НДС не слишком ее ускорит, так как является единовременным фактором). В отсутствие серьезной рискофобии на глобальных рынках мы ожидаем, что нерезиденты увеличат вложения в ОФЗ в августе, но их объем едва ли превысит 50 млрд. руб.».



К понедельнику 30-го участники украинского рынка безналичного доллара, похоже, вспомнили о текущем бюджетном периоде и обратили свой взор в сторону гривни, которой некстати перестало хватать. Думается, это и стало основной причиной сформировавшегося с самого открытия сессии валютного межбанка «ползучего» снижения средневзвешенного курса состоявшихся сделок по безналичному «американцу». Заметим, что эти признаки робкого отката были предсказаны еще в пятницу настроениями на наличном «неформальном» рынке и реализовались в понедельник, несмотря на общеизвестное снижение объемов притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему наблюдавшееся на прошлой неделе гривневое изобилие, организованное стараниями Казначейства и Минфина, к понедельнику рассосалось, открыв «зеленую улицу» коррекции доллара.



Мы склонны ожидать в ближайшее время окончательное формирование фрагмента пресловутой «курсовой пилы» с известным алгоритмом: два шага вверх, один вниз. Иначе говоря, текущий курс безналичного доллара не вернется на уровни локальных низов конца I полугодия.



Локальный откат курса безналичного доллара, следуя логике последних событий на рынке гривневого ресурса прервется ближе ко средине августа, когда Минфин буде проводить очередное погашение ОВГЗ.



С известными оговорками и поправками на более высокий уровень «рыночности» подобный прогноз уместен и для «неформального» наличного рынка. Где, впрочем, как и прежде, будет сохраняться довольно жесткая гривневая диета.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ВВП США вырос на 4,1% г/г - максимум с III квартала 2014 года, когда рост был 4,9% годовых. ВВП в I квартале вырос на 2,2%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 4,1% во II квартале. Рост был основан на высоких потребительских расходах, росте экспорта и капиталовложений компаний, сообщило Министерство торговли. В текущем году ФРС повысила ставки два раза и планирует еще два повышения, а в 2019 году ставки могут быть повышены три раза.Экономика США выросла рекордно за 4 года.Экономика США резко ускорилась благодаря скачку экспорта и активности американских потребителей, сообщило в пятницу министерства торговли страны.Темпы роста ВВП во II квартале увеличились почти вдвое - с 2,2% до 4,1% и стали максимальными с 2014 года.Потребительские расходы, на которые приходится более 70% американского ВВП, выросли на 4% в годовом выражении, а их вклад в прирост экономики составил 2,7 процентного пункта.По сравнению с I кварталом темпы роста активности потребителей увеличились почти вчетверо.Вклад внешней торговли в рост экономики составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт удалось увеличить на 9,3%, в то время как импорт вырос всего на 0,5%, сократив дефицит торгового баланса США к ключевыми экономическими партнерами.Инфляция на уровне потребительских расходов замедлилась: индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который для оценки роста цен использует ФРС, вырос на 2% (против 2,2% в первом квартале).Государственные расходы увеличились на 2,1%. Инвестиции бизнеса в основной капитал выросли на 5,4%, в том числе вложения в оборудование - на 3,9%.Инвестиции в жилищное строительство в то же время сократились на 1,1%, а запасы товаров на складах уменьшились на $27,9 млрд. в денежном выражении.Показатели второго квартала оказались ожидаемо «сильными» - на это указывали и опережающие индикаторы, говорит главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет.«Большой вклад в это вносят стимулирующая налоговая политика президента Дональда Трампа и государственные расходы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Это хорошие новости для рынка акций, особенно после урегулирования торговых вопросов между США и ЕС на встрече Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтоне», - добавляет он.США: Минфин ожидает, что рост ВВП страны составит 3% в течение ближайших 4-5 лет.Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономика страны находится в хорошем состоянии и устойчивый рост американского ВВП составит 3% в течение ближайших четырех - пяти лет. Об этом он заявил в своём интервью в воскресенье.«Мы можем делать прогнозы лишь на несколько лет вперед, но я думаю, что у нас все хорошо на этом направлении, и речь не идет о феномене продолжительностью в один или два года», - сказал он, говоря о росте экономики США. «Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех - пяти ближайших лет», - отметил министр.Мнучин также выразил надежду, что политика Федрезерва США, который выполняет роль центробанка, не окажет негативного воздействия на экономику. По его словам, он считает, что ФРС будет действовать «очень осторожно».«Федрезерв ожидает инфляцию в размере 2%, и очевидно, что нам придется иметь дело со слегка повышенной базовой процентной ставкой, чтобы справиться с этим», - сказал министр.На прошлой неделе на заседании в банковском комитете Сената Конгресса США, посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл указал на высокие темпы роста американской экономики. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находиться в районе целевого показателя в размере 2%.В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще дважды, а в следующем году - еще три раза.Рост промышленности в Китае в июле немного замедлился, - опрос Reuters.Согласно последнему опросу 28 экономистов агентством Reuters, большинство из них ожидает, что активность в промышленном секторе Китая немного ослабла в июле, из-за более слабых инвестиций внутри страны и торгового противостояния США-Китай:«Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI), как ожидается, снизился в июле до 51,3 с 51,5 в июне, согласно опросу.Это означало бы два года расширения обрабатывающего сектора Китая, после восстановления мирового спроса на китайский экспорт и сильный рост кредитования, что привело к буму жилищного строительства.Кроме этого, прогнозируется, что негосударственный опрос в промышленности покажет замедление до восьмимесячного минимума: ожидается, что индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая от Caixin/Markit снизился в июле до 50,8 с 51,0 в июне».Данные по официальным индексам PMI выйдут во вторник.Продолжается активная распродажа российских активов.Чистый отток капитала из фондов, которые вкладываются в российские активы (акции и облигации), за неделю составил $80 млн. Причем на результат повлияли продажи только одного крупного портфельного управляющего. В расчет берется совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России со стороны всех фондов. Отчетная неделя: с 19 по 25 июля 2018 года. Данные приводит EPFR Global. Оттока капитала могло и не быть, если бы не продажи на $91 млн. со стороны фондов одного из крупных управляющих российским акциями. Отток продолжается уже не первую неделю и говорит о падении интереса к российским активам.Причины всем известны: санкции против России - прошлые, настоящие и будущие. Отток капитала с развивающихся рынков из-за повышения процентных ставок в США и сдвига в монетарной политике в Японии в сторону нормализации.Причем, что интересно, с рынка акций наблюдается отток капитала, в то время как на рынок облигаций деньги приходят: + $30 млн., а неделей ранее приток здесь составил $70 млн. Приток капитала на рынок бондов происходит третью неделю подряд. Это — причина, по которой рубль остается валютой кэрри-трейд. Именно кэрри-трейд удерживает рубль от падения вслед за валютами-аналогами. Процентные ставки в России остаются довольно высокими.Оттоки из всех EM-фондов за неделю составили $634 млн. - самый низкий недельный чистый отток за это лето. Инвесторы по-прежнему относятся к облигациям развивающихся рынков чуть лучше, чем к акциям. Фонды, инвестирующие в долговые бумаги EM, показали за неделю притоки в размере $511 млн. Июль может стать вторым самым сильным месяцем для EM бондов в текущем году, однако до результата января ему далеко.По данным Банка России, в июне доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась на 2.3% м/м и составила 28,2%. В совокупности они продали бумаг на сумму 141 млрд. рублей, и теперь их портфель ОФЗ составляет менее 2 трлн. рублей. Третий месяц подряд иностранцы покупают все меньше рублевых облигаций, и с начала года их доля на этом рынке сократилась на 6,3%.«Сейчас трудно оценить, где именно находится «дно», но, похоже, отток несколько сократился на фоне консолидации рынка в июле», - пишут эксперты Sberbank CIB. - «На наш взгляд, ОФЗ стали привлекательными ввиду довольно высокой номинальной доходности в условиях низкой инфляции (повышение НДС не слишком ее ускорит, так как является единовременным фактором). В отсутствие серьезной рискофобии на глобальных рынках мы ожидаем, что нерезиденты увеличат вложения в ОФЗ в августе, но их объем едва ли превысит 50 млрд. руб.».К понедельнику 30-го участники украинского рынка безналичного доллара, похоже, вспомнили о текущем бюджетном периоде и обратили свой взор в сторону гривни, которой некстати перестало хватать. Думается, это и стало основной причиной сформировавшегося с самого открытия сессии валютного межбанка «ползучего» снижения средневзвешенного курса состоявшихся сделок по безналичному «американцу». Заметим, что эти признаки робкого отката были предсказаны еще в пятницу настроениями на наличном «неформальном» рынке и реализовались в понедельник, несмотря на общеизвестное снижение объемов притока экспортной выручки из-за рубежа.Судя по всему наблюдавшееся на прошлой неделе гривневое изобилие, организованное стараниями Казначейства и Минфина, к понедельнику рассосалось, открыв «зеленую улицу» коррекции доллара.Мы склонны ожидать в ближайшее время окончательное формирование фрагмента пресловутой «курсовой пилы» с известным алгоритмом: два шага вверх, один вниз. Иначе говоря, текущий курс безналичного доллара не вернется на уровни локальных низов конца I полугодия.Локальный откат курса безналичного доллара, следуя логике последних событий на рынке гривневого ресурса прервется ближе ко средине августа, когда Минфин буде проводить очередное погашение ОВГЗ.С известными оговорками и поправками на более высокий уровень «рыночности» подобный прогноз уместен и для «неформального» наличного рынка. Где, впрочем, как и прежде, будет сохраняться довольно жесткая гривневая диета.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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