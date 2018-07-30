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фондовый рынок 30.07.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.07.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 30 лип, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.07.18 США



Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний.

Индекс NASDAQ опустился на 1,46% — до 7737,42 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% — до 25451,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66% — до 2818,82 пункта.



Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на 20,54% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа. Компания сообщила о снижении числа активных пользователей во II квартале на 0,3%, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов.

Кроме того, в четверг Трамп заявил, что Twitter осуществляет «теневой бан» публикаций известных членов Республиканской партии, и пообещал «изучить эту дискриминационную и незаконную практику».



Акции соцсети Facebook снизились в пятницу лишь на 0,78% после обвала на 18% накануне после разочаровавших участников рынка данных и прогнозов компании.

Чистая прибыль производителя бытовых товаров Colgate-Palmolive за второй квартал снизилась на 24%, до $637 миллионов ($0,73 на акцию по сравнению с $0,59 годом ранее).

ExxonMobil нарастила прибыль за квартал на 18%, до $3,95 миллиарда, или $0,92 на акцию против $0,78 во II квартале 2017 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в $1,27 на акцию, в результате по итогам пятницы бумаги компании подешевели на 2,75%.



Ранее стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в 4,2%.



Сильные данные по ВВП - а рост на 4,1% это сильные данные, хоть они и оказались ниже прогнозов, - сигнализируют о том, что ФРС продолжит реализацию своего плана по повышению ставок. Это то, о чем думают сегодня инвесторы.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,30%, до 25 451,06 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,66%, до 2 818,82 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,46%, до 7 737,42 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу повысился на результатах договоренностей, достигнутых накануне на встрече президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,30%, после снижения на 0,33% в четверг.



Рынки в Европе 26-го повысились, так как инвесторы получили новый катализатор роста в среду.



Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером стали определяющими для склонности к риску в дальнейшем.



Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,30%, после роста на 0,33% в четверг.



Британский FTSE 100 повысился на 0,50% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 701,31 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,40%, до 12 860,40 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,57% — на отметке 5 511,76 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,02% - до 2292,72 пункта, РТС вырос на 0,26%, до 1151,74 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.10 Киева снизился на 0,3%, до 62,77 RUB/USD, курс евро - на 0,2% и составил 73,15 RUB/EUR



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,04% - до $75,15 за баррель.



Бумаги Сбербанка снизились в цене на 0,52%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,14%, «АЛРОСы» — на 0,29%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,11%, самой Московской биржи — на 0,89%.



Подчеркнем, что в лидерах роста 27-го были акции КамАЗа и ТГК-1. Но поскольку как таковые новости, которые могли бы спровоцировать рост данных бумаг, отсутствуют, в связи с чем ценовые всплески можно объяснить низкой ликвидностью бумаг, которая приводит к сильным движениям, в случае если сделка превышает среднедневной объем.



Полагаю, для успешной борьбы за новые рубежи ключевые российские фондовые индексы нуждаются в фундаментальной поддержке, а российскому рынку катастрофически не хватает позитивных вестей.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 27 июля символически вырос на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 505,52 пунктов.



Объем торгов за день составил 215,49 млн. грн., акциями наторговали 0,78 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 26 июля, ПФТС-индекс понизился на 0,89 пункта или на 0,17% до уровня 505,42 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 190,46 пунктов или на 60,45% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 27 июля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу изменяются разнонаправленно, давление на рынок по-прежнему оказывает беспокойство по поводу торговых отношений США и Китая.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 2880,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1605,15 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,04%, до 28769,49 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,72%, до 6289,6 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,29%, до 22653,22 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,08%, до 2290,35 пункта.



Трейдеры продолжают опасаться торговых противоречий США и Китая. В четверг советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.



Эти заявления последовали после того, как ранее на этой неделе состоялась встреча Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. По ее итогам, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта ЕС соевых бобов.

«Теперь, когда Вашингтону не нужно использовать свою энергию для борьбы с Европой, он может повысить давление, оказываемое на Китай», - таково мнение

старшего стратега Mizuho Securities Нобухико Курамочи



Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd (BHP) достигла договоренностей о продаже своих сланцевых нефтегазовых активов в США за $10,8 миллиарда. На этом фоне акции BHP Billiton в ходе торгов дорожают на 1,95%.



Во-вторых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу, однако материковый Китай и Сингапур завершили торги в «красной зоне».



Рост в Азии сдерживали опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% в пятницу, его повышение по итогам недели стало максимальным с начала июня.



Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, как и более широкий Topix. Японские акции подорожали четвертую сессию подряд на ожиданиях новых подвижек в программе стимулирования Банка Японии на следующей неделе.



Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, но китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,7%.



Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.



Цена бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP увеличилась на 2,3% на торгах в Сиднее. BHP договорилась о продаже сланцевых месторождений в США британской BP Plc за $10,5 млрд.



Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,5%, австралийских Santos и Oil Search - на 1,1% и 2,2% соответственно.



Акции Toyota выросли в цене на 1%, Honda - на 0,7%, Mazda - на 0,2%.



Стоимость бумаг инвесткомпании Nomura рухнула на 5,8% из-за слабой квартальной отчетности. Чистая прибыль Nomura в апреле-июне сократилась на 91%, до минимума за два года - ¥5,2 млрд. ($47 млн.), что было хуже прогноза, составлявшего ¥52,5 млрд.



Котировки ценных бумаг китайских генерирующих и энергораспределительных компаний выросли на сообщениях о том, что правительство не планирует менять политику в отношении субсидий на возобновляемые источники энергии.



NingXia YinXing Energy прибавила 10% на торгах в Шэньчжэне, Sichuan Xichang Electric Power - 4,8% в Шанхае, Xinjiang Goldwind - 5% в Гонконге.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,02% - до 505,52 пункта.

Объем торгов на бирже составил 215,49 млн. грн., в том числе акциями 0,78 млн. грн.



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+0,72%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,13%).



Номинальный индекс УБ в этот день повысился на 1,05% - до 1636,32 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 1,21% - до 440,46 пункта при объеме торгов 128 тыс. злотых (0,9 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали бумаги KSG Agro (+6,67%), «Агротона» (+1,74%) и «Кернела» (+1,2%).

Отрицательная динамика зафиксирована по бумагам KDM Shipping (-5,41%) и «Астарты» (-0,62%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 23 – 27 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 504,16 к отметке 505,52 пунктов, прибавив 1,36 пункта или 0,27%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,32 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 16 – 20 июля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 495,10 к отметке 504,16 пунктов, прибавив 9,06 пункта или 1,83%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,83 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики японского ЦБ.



По состоянию на 08.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 2868,91 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1579,6 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,67%, до 28610,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 6277,8 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,66%, опускаясь до 22561,83 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2294,33 пункта.



Ключевой темой на азиатских рынках остается возможное ужесточение монетарной политики Банка Японии. По сообщениям СМИ, регулятор рассматривает решение об изменении уровня процентной ставки, а также о сворачивании программы стимулирования и сокращении закупок облигаций в иенах.

Результаты двухдневного заседания регулятора станут известны во вторник.



Инвесторы очень ждут результатов решения Банка Японии по монетарной политике регулятора.

Если ЦБ повысит ставку, то, возможно, иена будет укрепляться, что может негативно повлиять на акции, о чем уже начали беспокоиться трейдеры.

На последнем июньском заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний.Индекс NASDAQ опустился на 1,46% — до 7737,42 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% — до 25451,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66% — до 2818,82 пункта.Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на 20,54% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа. Компания сообщила о снижении числа активных пользователей во II квартале на 0,3%, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов.Кроме того, в четверг Трамп заявил, что Twitter осуществляет «теневой бан» публикаций известных членов Республиканской партии, и пообещал «изучить эту дискриминационную и незаконную практику».Акции соцсети Facebook снизились в пятницу лишь на 0,78% после обвала на 18% накануне после разочаровавших участников рынка данных и прогнозов компании.Чистая прибыль производителя бытовых товаров Colgate-Palmolive за второй квартал снизилась на 24%, до $637 миллионов ($0,73 на акцию по сравнению с $0,59 годом ранее).ExxonMobil нарастила прибыль за квартал на 18%, до $3,95 миллиарда, или $0,92 на акцию против $0,78 во II квартале 2017 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в $1,27 на акцию, в результате по итогам пятницы бумаги компании подешевели на 2,75%.Ранее стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в 4,2%.Сильные данные по ВВП - а рост на 4,1% это сильные данные, хоть они и оказались ниже прогнозов, - сигнализируют о том, что ФРС продолжит реализацию своего плана по повышению ставок. Это то, о чем думают сегодня инвесторы.Европейский фондовый рынок в пятницу повысился на результатах договоренностей, достигнутых накануне на встрече президента США Трампа и президента Европейской комиссии Юнкера.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,30%, после снижения на 0,33% в четверг.Рынки в Европе 26-го повысились, так как инвесторы получили новый катализатор роста в среду.Переговоры между президентом США Трампом и президентом еврокомиссии Юнкером стали определяющими для склонности к риску в дальнейшем.Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo лучше ожиданий аналитиков на 101,7, при прогнозе 101,5. В июне индекс был на уровне 101,8.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.10 Киева снизился на 0,3%, до 62,77 RUB/USD, курс евро - на 0,2% и составил 73,15 RUB/EURСтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,04% - до $75,15 за баррель.Бумаги Сбербанка снизились в цене на 0,52%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,14%, «АЛРОСы» — на 0,29%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,11%, самой Московской биржи — на 0,89%.Подчеркнем, что в лидерах роста 27-го были акции КамАЗа и ТГК-1. Но поскольку как таковые новости, которые могли бы спровоцировать рост данных бумаг, отсутствуют, в связи с чем ценовые всплески можно объяснить низкой ликвидностью бумаг, которая приводит к сильным движениям, в случае если сделка превышает среднедневной объем.Полагаю, для успешной борьбы за новые рубежи ключевые российские фондовые индексы нуждаются в фундаментальной поддержке, а российскому рынку катастрофически не хватает позитивных вестей.Как сообщалось в четверг 26 июля, ПФТС-индекс понизился на 0,89 пункта или на 0,17% до уровня 505,42 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 190,46 пунктов или на 60,45% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 27 июля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65357 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3996 раз. Подякували: 7414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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