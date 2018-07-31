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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 31 лип, 2018 13:18 Итоги: Валюта 31.07.18



По состоянию на 12.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1726 за евро с $1,1706 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥111,48 со ¥111,06 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 94,31 пункта.



Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке Евростата, составила 2,1% против уровня июня в 2%. При этом аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сохранения показателя на июньском уровне в 2%. Показатель базовой инфляции в регионе в июле также рос более быстрыми темпами и составил 1,1% против прогноза в 1%.



При этом Евростат сообщил о росте ВВП еврозоны во II квартале 2018 года. Согласно первой оценке, показатель составил 0,3% в квартальном выражении и 2,1% - в годовом. Аналитики прогнозировали рост на 2,2% в годовом выражении и на 0,4% - в квартальном. Безработица в июне сохранилась на уровне пересмотренного показателя мая в 8,3%.



Золото дешевеет во вторник утром в ожидании итогов заседания FOMC Федрезерва

США по монетарной политике.



По состоянию на 9.23 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,2, или на 0,1%, до $1220,1 за унцию.



Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,21% - до $15,5 за унцию.



В центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду, 1 августа. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне 1,75-2%. При этом инвесторов интересует, изменит ли ФРС планы по дальнейшему повышению процентной ставки в текущем году.



«Сейчас для инвесторов нет четкого направления или факторов, на которых можно было бы сыграть на биржах, и я полагаю, что пока не появятся первые сообщения от ФРС, то рынок будет торговаться так же, как сейчас», - таково мнение аналитика ANZ Дэниэла Хайнза.

«Мы можем увидеть небольшую поддержку для золота сразу после завершения встречи регулятора, особенно если регулятор выступит не с такими "бычьими" комментариями, как ранее», - добавляет аналитик.



Курс иены опускается практически ко всем мировым валютам утром во вторник, включая доллар США и евро, после обнародования итогов июльского заседания Банка Японии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,29 по сравнению со ¥129,99 в предыдущую сессию. Курс доллара составляет ¥111,22 против ¥111,04 в понедельник.



Евро торгуется в 09.20 Киева в районе $1,1715 против $1,1706 на закрытие прошлой сессии.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,16%.



Как стало известно во вторник, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики, однако сигнализировал о готовности скорректировать ориентиры доходности госбондов в дальнейшем.



Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($720 млрд) в год.



Меж тем руководство ЦБ заявило о готовности допустить определенные колебания доходности госбондов, в зависимости от уровня экономической активности и инфляции. Кроме того, объем покупки активов может быть увеличен или уменьшен.



Тем временем в среду завершится задание FOMC Федрезерва США, а в четверг - Банка Англии. Эксперты в среднем полагают, что Федрезерв не станет менять базовые ставки, но даст четкий сигнал о том, что они будут повышены на последующих заседаниях, тогда как британский ЦБ, как ожидается, поднимет ставку по кредитам с 0,5% до 0,75%.



Золото снизилось в понедельник третью сессию подряд на фоне роста доходностей американских гособлигаций перед заседанием ФРС, несмотря даже на ослабевший доллар США.



«Нет никаких непосредственных геополитических причина для роста спроса на активы-убежища, в то время как технические характеристики «останутся полностью «медвежьими» в ближнесрочной перспективе, что продолжает побуждать продавать», - сказал Джим Викофф, старший аналитик из Kitco - «Путь наименьшего сопротивления ценам остается боковым или вниз».



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото потеряло 1,20 долл. США, или менее 0,1%, до $1231,50 за унцию после того, как золото показало по итогам прошлой недели снижение на 0,2% - по данным «Итогов». Снижение стало третьим по счету подряд.



Сентябрьское серебро, тем временем, прибавило 4,4 цента, или 0,3%, до $15,537 за унцию.



Инвесторы будут следить за новыми подсказками относительно траектории политики центральных банков - будет двухдневное заседание Федеральной резервной системы, а также Банка Японии и Банка Англии.



Эти факторы могли повлиять на торговлю золотом, которая в последние несколько месяцев была заблокирована в нисходящем тренде.



«Цена золота будет зависеть от доллара США. На рынке сейчас торговля в ожидании заседания. Импульс очень «медвежий» для золота. Покупатели ждут дополнительной коррекции», - сказал Чинтан Карнани, главный аналитик рынка Insignia Consultants.



Сентябрьский палладий прибавил $4 или 0,4% до $922,50 за унцию, а октябрьская платина потеряла 20 центов или менее 0,1%, до $831,50 за унцию.



В понедельник доллар США ослабел против основных конкурентов, так как трейдеры готовились к неделе, заполненной заседаниями ЦБ Японии, США и Великобритании.

Индекс доллара США USDX снизился на 0,4% до 94,325 пункта.



Это дало евро возможность для ралли до $1,1709 по сравнению с $1,1656 в пятницу.



Заседание Банка Японии ожидается в начале вторника, затем заседание Федеральной резервной системы в среду и Банка Англии в четверг.



Хотя итог заседания ФРС в среду, как ожидается, не окажет сильного влияния, центральный банк Японии может снизить целевой показатель инфляции до 1,5%, полагают участники рынка.



«Даже если они скажут нам, что они об этом говорят, этого может оказаться достаточно для усиления иены», - сказал Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies.



Японская иена была немного слабее по отношению к доллару США в понедельник, при этом доллар торговался на уровне ¥111,02 по сравнению с ¥111,04 в пятницу в Нью-Йорке.



Заседание Банка Англии будет также под внимательным взором рынка - «трейдеры будут смотреть на то, как Банк Англии будет пытаться сбалансировать сове желание вернуться к нормализации с учетом перспективы сделки по Брексит в будущем», - отметил Борис Шлоссберг.



Как ожидается, Банк Англии поднимет ставку на 25 базисных пунктов, или четверть процентного пункта, до 0,75%.



Британский фунт вечером понедельника торговался на уровне $1.3135 против $1,3104 в конце пятницы.



В первой половине дня 30 июля курс доллара находился под давлением против основных валют, во второй половине понедельника наступила некоторая стабилизация.



Курс пары евро-доллар после подъема с отметки $1,1646 до $1,1717 установился у отметки $1,1700.



Курс пары фунт-доллар вырос с уровня $1,3096 до $1,3150 и закрылся вблизи $1,3130.



Курс пары доллар-иена установился в середине диапазона ¥110,88-111,14. Внимание инвесторов приковано к результатам очередного заседания Банка Японии. Последнюю неделю наблюдаются спекуляции о том, что Банк Японии может внести изменения в программу количественного ослабления.



Курс доллар США/канадский доллар упал 30-го с отметки 1,3077 до 1,2993. Укреплению курса канадского доллара способствовало заявление министра торговли США Росса о том, что наиболее подготовленным к подписанию торговым договором является договор NAFTA, североамериканский договор о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 31 июля понизился на 19,21 коп. и составил 62,7805 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 11,01 коп., на торгах понедельника укрепился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 26,7552 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 июля с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,73/26,76, однако спустя полчаса, на 10.42, этот локальный максимум был продан, уронив СКВ до 26,72/26,74 UAH/USD. Продажи продолжались до 11.12, когда «американец», на межбанке провалился к 26,705/26,725 UAH/USD. Эти низы привлекли внимание покупателей, действия которых вернули СКВ к росту.



К 11.25 доллар вырос до 26,72/26,74, а спустя 22 минуты он был уже на отметке 26,73/26,75 UAH/USD, которую не покидал до 14.00, когда новая порция покупок подняла курс до 26,73/26,76 UAH/USD UAH/USD.



С 15.00 на пустеющем межбанке спекулянты поэтапными низколиквидными сделками возобновили рост, загнав цену СКВ до 26,83/26,87 UAH/USD.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 30 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,83/26,87 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7552 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,7552 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.16 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 июля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, неделя гривневого изобилия, когда Казначейство и Минфин наполнили рынок гривневыми ресурсами, компенсировав НДС и погасив ОВГЗ, в прошлом. Нынче «пузырь» гривневой ликвидности «рассосался», лишив межбанк «топлива роста».



Во-вторых, бюджетный период находится в стадии завершения, обостряя интерес к гривневым ресурсам.



В-третьих, откат доллара на межбанке был поддержан стартовавшей ранее такой же тенденцией на наличном рынке.



В-четвертых, в течение минувшей недели наблюдалось «зеленое» ралли, поднявшее средневзвешенный курс доллара с уровня 26,4461 к отметке 26,7615 UAH/USD. К понедельнику 30-го пришло время фиксации прибыли.



О том, что вышеупомянутый гривневый ресурс 30-го «сжимался», дали понять упавшие с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 июля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок безналичной СКВ потерял заметную часть гривневой ликвидности. Это заморозило наблюдавшуюся на прошлой неделе активную скупку СКВ.



Во-вторых, внимание игроков сместилось с межбанка на бюджетный период, который требовал ресурса в нацвалюте.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 27 июля, в понедельник, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) просел с $360,5 млн. к отметке $197,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $296,1 млн. к $146,4 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 30 июля продемонстрировал разнонаправленную курсовую динамику: до полудня не без влияния перемен на рынке безналичного доллара, наличная пара доллар-гривня немного теряла в цене, а после обеда, клиенты «налички» и тамошние дилеры, встревоженные предфинишным безоборотным ростом курса безналичного «американца» силами спекулянтов, немного приподняли действующие цены.



За исключением Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание спроса, рынки остальных вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии спроса и предложения. Последнее, впрочем, отнюдь не гарантировало приличные обороты. В частности, дилеры столицы сообщили о послеобеденном падении торговой активности, повлекшем за собой регресс в оборотах.



Рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о сохранении в целом ликвидности по итогам понедельника на уровне предыдущей сессии.



Немного отходя от «генеральной линии» обзора, напомним, что еще в пятницу более чувствительный «неформальный» наличный рынок указывал на высоковероятную смену тренда с «бычьего» на «медвежий». Это происходило неоднократно и раньше.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков), либо прибавили 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды «неформального» наличного «американца» понизилась на 2,0-5,0 коп., офера стали ниже на 3,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 июня в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 30 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,430 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях осторожной, хотя уже и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.



До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного понизить действующие цены в паре доллар-гривня.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня снизились и немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала силами спекулянтов-злоумышленников.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по копейке.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,93/27,00 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно теряла в цене по обеим позициям, реагируя на настроение клиентов, которые с одной стороны довольно активно «сдавали валюту», с другой, не избегали ее покупок. Это сохраняло в сегменте равновесие покупок и продаж.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. К 12.17 оптовый рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра немного приподняли обе позиции, реагируя на стартовавшее после 15.00 Киева безоборотное «зеленое» ралли организованное силами недружелюбных спекулянтов.

При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 июля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по копейке.



По сравнению с закрытием 27 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0 коп., офера понизились на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 июля уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., офера понизились на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника приходилось аккуратно дисконтировать цены наличной пары доллар-гривня, а после обеда идти обратным путем, поднимая обе позиции наличного доллара, следуя за настроениями клиентов, формируемым динамикой «зеленого» безнала.



Разумеется, наши валютчики не упускали из виду динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, где после 16.00 Киева случилось ралли, поднявшее главную валютную пару G10 с уровня $1,16805 к отметке $1,1710. Наши валютчики воздержались от реакции на этот рост, резонно полагая, что столь высокая динамика, как правило, недолговечна.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1655 к отметке $1,1710, констатировав внутридневной его рост на заметные» 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры воздержались от реакции на этот рост. Как по причине довольно высокой его динамики, о чем мы указали выше, так и вследствие довольно позднему (по киевскому времени) началу роста евро в миру.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1658, пара евро-доллар до 10.30 Киева не покидала рамки диапазона $1,1650-1,1662.



С указанного часа стартовало ралли пары, динамика которого выросла после 16.00 Киева. Результатом роста стало касание главной валютной парой отметки $1,1716 около 18.50 Киева. После этого пара евро-доллар начала неспешное снижение, консолидировавшее пар в диапазоне $1,1710-1,1715, который она не покидала до 2030 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар в понедельник днем ускорил утреннее снижение к мировым валютам в ожидании заседаний ряда мировых системных центробанков.



По состоянию на 14.40 Киева курс евро к доллару рос до $1,1686 с $1,1658 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене поднимался до ¥111,05 за доллар со ¥111,03 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 94,5 пункта.



На этой неделе ожидается подряд три заседания мировых регуляторов. Во вторник состоится встреча Банка Японии, от которой инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики.

В среду будут объявлены итоги двухдневного заседания FOMC Федрезерва США. Эксперты ожидают сохранения ставки на текущем уровне 1,75-2%.



В четверг состоится заседание Банка Англии. Аналитики прогнозируют повышение ставки с 0,5% до 0,75% на фоне восстановления экономической активности и снижения уровня безработицы.

Внимание трейдеров также обращено на важную мировую статистику. Так, во вторник будут обнародованы данные по инфляции за июль, безработице за июнь и ВВП за второй квартал в еврозоне. В пятницу станут известны июльские данные по безработице в США.



По состоянию на 16.30 Киева пара евро-доллар остается в узком диапазоне в 45 пунктов, и вероятнее продолжит рост, чем снижение, преодолев $1,1673 и $1,1679. Пара приближается к отметке $1,1700, выше которого сильный уровень $1,1765. Тем не менее, у пары евро-доллар нет весомых «макроэкономических» причин для движения в какую-либо сторону от $1,1684



Таким образом, возвращаясь в прошлую неделю, заметим, что после заседания ЕЦБ и публикации данных по ВВП США на прошлой неделе пара евро-доллар по-прежнему остается в «боковике», пребывая в диапазоне $1,150-1,185 более двух месяцев.



В понедельник утром пара показала рост, поднялась в районе отметки $1.1670, в пятницу выход сильных данных по ВВП США во II-ом квартале на уровне 4,1% годовых, лучший рост с 2014 года, не смог привести к росту доллара.



Впрочем, консенсус-прогноз Bloomberg предполагал более сильную статистику на уровне 4,2% годовых. Однако новая неделя будет еще более насыщена важными событиями, так что нежелание рынка выходить из диапазона в такой ситуации понятно.



Во-первых, во вторник состоится заседание ЦБ Японии, от которого ждут изменений в монетарной политике. Ранее японские СМИ сообщали, что японский регулятор может досрочно начать сворачивать ультрамягкую политику. Рост доходности американских 10-летних облигаций выше 0,1% могут говорить о том, что эти сообщения не лишены оснований. Хотя с другой стороны, пока доходность не пробила максимум 2017 года, к тому же сообщения о возможном изменении вектора монетарной политики Японии поступают через СМИ уже не в первый раз в последние годы, но каждый раз оказывалось, что ЦБ Японии оставлял политику неизменной в ожидании достижении цели по инфляции в 2%.



Во-вторых, в среду завершится заседание FOMC ФРС. От этого заседания рынки ничего не ждут, оно не предполагает публикации прогнозных материалов и выступления главы ФРС, будет опубликовано только стандартное заключение по итогам заседания. Но оно может пролить свет на то, насколько Федрезерв уверен в необходимости повышении ставки в сентябре. В настоящий момент фьючерсы на ставки закладывают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в размере 80%.



Далее, в четверг будет заседание Банка Англии. Оно очень важно для фунта стерлингов, поскольку ожидается, что британский регулятор повысит по его итогам ставку впервые с 2 ноября 2017 года, второй раз в цикле повышения. Консенсус-прогноз Bloomberg показывает, что только 12 из 58 опрошенных экономистов не ждут повышения ставки в четверг, остальные 46 респондентов ожидают повышения ставки с 0,50% до 0,75%.



И, наконец, в пятницу будут опубликована ключевая статистика месяца по американской экономике за июль, изменение числа рабочих мест в экономике от Минтруда США (Nonfarm Payrolls). Ожидается прирост в 192 тыс. рабочих мест против прироста в 213 тыс. в июне. Какое-то представление о том, какие будут данные, можно будет получить из статистики по занятости в частном секторе от ADP, которая будет опубликована в среду.



Что касается ожиданий по паре евро-доллар, мы по-прежнему считаем, что прежде, чем начнется серьезный рост евро, пара может сходить за стопами под отметкой $1,155. Фундаментально для среднесрочного роста евро предпосылки есть – аппетиты к риску на рынках начали восстанавливаться.



Например, индекс развивающихся рынков MSCI EM, который ранее неплохо коррелировал с динамикой пары евро-доллар, показал в последние дни рост от 1038 до 1092. Однако учитывая спекулятивную природу forex и опыт прошлых движений цены, можно предполагать, что пара евро-доллар не начнет серьезного движения вверх, не сходив к минимумам в «самый последний» раз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 30 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля выросли на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по потерявшему с закрытия пятницы 5,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 июля по спросу и по оферам прибавили по 50 пунктов.



К понедельнику 30-го участники украинского рынка безналичного доллара, похоже, вспомнили о текущем бюджетном периоде и обратили свой взор в сторону гривни, которой некстати перестало хватать. Думается, это и стало основной причиной сформировавшегося с самого открытия сессии валютного межбанка «ползучего» снижения средневзвешенного курса состоявшихся сделок по безналичному «американцу». Заметим, что эти признаки робкого отката были предсказаны еще в пятницу настроениями на наличном «неформальном» рынке и реализовались в понедельник, несмотря на общеизвестное снижение объемов притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему наблюдавшееся на прошлой неделе гривневое изобилие, организованное стараниями Казначейства и Минфина, к понедельнику рассосалось, открыв «зеленую улицу» коррекции доллара.



Мы склонны ожидать в ближайшее время окончательное формирование фрагмента пресловутой «курсовой пилы» с известным алгоритмом: два шага вверх, один вниз. Иначе говоря, текущий курс безналичного доллара не вернется на уровни локальных низов конца I полугодия.

31-го – последний день платежей в Казну, и это вместе с ростом притока валютной выручки из-за рубежа, дает хорошие шансы на сохранение отката «американца» и во вторник.



Локальный откат курса безналичного доллара, следуя логике последних событий на рынке гривневого ресурса прервется ближе к средине августа, когда Минфин буде проводить очередное погашение ОВГЗ.



С известными оговорками и поправками на более высокий уровень «рыночности» подобный прогноз уместен и для «неформального» наличного рынка. Где, впрочем, как и прежде, будет сохраняться довольно жесткая гривневая диета.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» ограничились расширением спреда, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,81/26,87 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке

48 311,0 млн. грн.



Меж тем, к 10.28 котировки доллара на межбанке приподнялись до 26,82/26,88 UAH/USD. «Цены реальные, но широкие, гривни по-прежнему мало», - был кратким наш консультант.



К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке выросли к 26,85/26,87 UAH/USD.



«СКВ вверх толкают все – и варяги и нерезиденты, но главный толкатель – пугливая наличка», - поделился своим мнением наш гуру.



По состоянию на 11.00 котировки безналичного доллара консолидировались на цифре 26,86/26,87 UAH/USD, на моменте баланс спроса и предложения.



Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.



По состоянию на 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 26,87/26,89 UAH/USD стараниями появившихся продаж системных игроков.



Кроме того, стабильность курса СКВ обеспечил анонс НБУ о проведении валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.



Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.



К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611, максимальный – 26,88 UAH/USD.



Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.



Как оказалось, на валютном аукционе регулятор удовлетворил заявок на сумму $28,1 млн. при спросе на $46,7 млн. Этим, полагаю, поясняется нежелание рыночного курса доллара опускаться ниже цифры 26,84/26,86 UAH/USD.



Наконец, около 13.44, не изменившимися ценами (26,84/26,86 UAH/USD) доллара валютный межбанк завершил первою половину дня и ушел на обеденный перерыв.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 июля с уровней: доллар – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 30 июля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 30 июля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1707, поднявшись до $1,1714 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1713 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).



На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).



На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.



На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).

На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,91/27,00 UAH/USD, евро – 31,35/31,55 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 26,90/26,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,90/26,97 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,47-48 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,47-48 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,80/27,00 UAH/USD, евро – 31,10/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,427 RUB/USD, Одесса – опт 26,92/26,97 UAH/USD, розница – 26,85/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,05 UAH/USD; евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,430 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс евро к обеду вторника немного ускорил рост к доллару на данных о более быстрых темпах инфляции в еврозоне в июле.Золото дешевеет во вторник утром в ожидании итогов заседания FOMC ФедрезерваСША по монетарной политике.Курс иены опускается практически ко всем мировым валютам утром во вторник, включая доллар США и евро, после обнародования итогов июльского заседания Банка Японии.Золото снизилось в понедельник третью сессию подряд на фоне роста доходностей американских гособлигаций перед заседанием ФРС, несмотря даже на ослабевший доллар США.«Нет никаких непосредственных геополитических причина для роста спроса на активы-убежища, в то время как технические характеристики «останутся полностью «медвежьими» в ближнесрочной перспективе, что продолжает побуждать продавать», - сказал Джим Викофф, старший аналитик из Kitco - «Путь наименьшего сопротивления ценам остается боковым или вниз».В понедельник доллар США ослабел против основных конкурентов, так как трейдеры готовились к неделе, заполненной заседаниями ЦБ Японии, США и Великобритании.Индекс доллара США USDX снизился на 0,4% до 94,325 пункта.Это дало евро возможность для ралли до $1,1709 по сравнению с $1,1656 в пятницу.Заседание Банка Японии ожидается в начале вторника, затем заседание Федеральной резервной системы в среду и Банка Англии в четверг.Хотя итог заседания ФРС в среду, как ожидается, не окажет сильного влияния, центральный банк Японии может снизить целевой показатель инфляции до 1,5%, полагают участники рынка.«Даже если они скажут нам, что они об этом говорят, этого может оказаться достаточно для усиления иены», - сказал Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies.Японская иена была немного слабее по отношению к доллару США в понедельник, при этом доллар торговался на уровне ¥111,02 по сравнению с ¥111,04 в пятницу в Нью-Йорке.Заседание Банка Англии будет также под внимательным взором рынка - «трейдеры будут смотреть на то, как Банк Англии будет пытаться сбалансировать сове желание вернуться к нормализации с учетом перспективы сделки по Брексит в будущем», - отметил Борис Шлоссберг.Как ожидается, Банк Англии поднимет ставку на 25 базисных пунктов, или четверть процентного пункта, до 0,75%.Британский фунт вечером понедельника торговался на уровне $1.3135 против $1,3104 в конце пятницы.В первой половине дня 30 июля курс доллара находился под давлением против основных валют, во второй половине понедельника наступила некоторая стабилизация.Курс пары евро-доллар после подъема с отметки $1,1646 до $1,1717 установился у отметки $1,1700.Курс пары фунт-доллар вырос с уровня $1,3096 до $1,3150 и закрылся вблизи $1,3130.Курс пары доллар-иена установился в середине диапазона ¥110,88-111,14. Внимание инвесторов приковано к результатам очередного заседания Банка Японии. Последнюю неделю наблюдаются спекуляции о том, что Банк Японии может внести изменения в программу количественного ослабления.Курс доллар США/канадский доллар упал 30-го с отметки 1,3077 до 1,2993. Укреплению курса канадского доллара способствовало заявление министра торговли США Росса о том, что наиболее подготовленным к подписанию торговым договором является договор NAFTA, североамериканский договор о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,7552 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 30 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.16 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 30 июля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, неделя гривневого изобилия, когда Казначейство и Минфин наполнили рынок гривневыми ресурсами, компенсировав НДС и погасив ОВГЗ, в прошлом. Нынче «пузырь» гривневой ликвидности «рассосался», лишив межбанк «топлива роста».Во-вторых, бюджетный период находится в стадии завершения, обостряя интерес к гривневым ресурсам.В-третьих, откат доллара на межбанке был поддержан стартовавшей ранее такой же тенденцией на наличном рынке.В-четвертых, в течение минувшей недели наблюдалось «зеленое» ралли, поднявшее средневзвешенный курс доллара с уровня 26,4461 к отметке 26,7615 UAH/USD. К понедельнику 30-го пришло время фиксации прибыли.О том, что вышеупомянутый гривневый ресурс 30-го «сжимался», дали понять упавшие с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 июля понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, рынок безналичной СКВ потерял заметную часть гривневой ликвидности. Это заморозило наблюдавшуюся на прошлой неделе активную скупку СКВ.Во-вторых, внимание игроков сместилось с межбанка на бюджетный период, который требовал ресурса в нацвалюте.В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 27 июля, в понедельник, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) просел с $360,5 млн. к отметке $197,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $296,1 млн. к $146,4 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 30 июля продемонстрировал разнонаправленную курсовую динамику: до полудня не без влияния перемен на рынке безналичного доллара, наличная пара доллар-гривня немного теряла в цене, а после обеда, клиенты «налички» и тамошние дилеры, встревоженные предфинишным безоборотным ростом курса безналичного «американца» силами спекулянтов, немного приподняли действующие цены.За исключением Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание спроса, рынки остальных вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии спроса и предложения. Последнее, впрочем, отнюдь не гарантировало приличные обороты. В частности, дилеры столицы сообщили о послеобеденном падении торговой активности, повлекшем за собой регресс в оборотах.Рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о сохранении в целом ликвидности по итогам понедельника на уровне предыдущей сессии.Немного отходя от «генеральной линии» обзора, напомним, что еще в пятницу более чувствительный «неформальный» наличный рынок указывал на высоковероятную смену тренда с «бычьего» на «медвежий». Это происходило неоднократно и раньше.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков), либо прибавили 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды «неформального» наличного «американца» понизилась на 2,0-5,0 коп., офера стали ниже на 3,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 июня в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 30 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,430 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях осторожной, хотя уже и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного понизить действующие цены в паре доллар-гривня.Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня снизились и немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала силами спекулянтов-злоумышленников.По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение понедельника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по копейке.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,93/27,00 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно теряла в цене по обеим позициям, реагируя на настроение клиентов, которые с одной стороны довольно активно «сдавали валюту», с другой, не избегали ее покупок. Это сохраняло в сегменте равновесие покупок и продаж.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. К 12.17 оптовый рынок ликвидный и равновесный.После обеда оптовики Днепра немного приподняли обе позиции, реагируя на стартовавшее после 15.00 Киева безоборотное «зеленое» ралли организованное силами недружелюбных спекулянтов.При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 30 июля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по копейке.По сравнению с закрытием 27 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0 коп., офера понизились на 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 июля уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., офера понизились на 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника приходилось аккуратно дисконтировать цены наличной пары доллар-гривня, а после обеда идти обратным путем, поднимая обе позиции наличного доллара, следуя за настроениями клиентов, формируемым динамикой «зеленого» безнала.Разумеется, наши валютчики не упускали из виду динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, где после 16.00 Киева случилось ралли, поднявшее главную валютную пару G10 с уровня $1,16805 к отметке $1,1710. Наши валютчики воздержались от реакции на этот рост, резонно полагая, что столь высокая динамика, как правило, недолговечна.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 30 июля ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,430 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля выросли на 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по потерявшему с закрытия пятницы 5,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 июля по спросу и по оферам прибавили по 50 пунктов.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD виртуально, без сделок.С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» ограничились расширением спреда, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,81/26,87 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке48 311,0 млн. грн.Меж тем, к 10.28 котировки доллара на межбанке приподнялись до 26,82/26,88 UAH/USD. «Цены реальные, но широкие, гривни по-прежнему мало», - был кратким наш консультант.К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке выросли к 26,85/26,87 UAH/USD.«СКВ вверх толкают все – и варяги и нерезиденты, но главный толкатель – пугливая наличка», - поделился своим мнением наш гуру.По состоянию на 11.00 котировки безналичного доллара консолидировались на цифре 26,86/26,87 UAH/USD, на моменте баланс спроса и предложения.Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.По состоянию на 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 26,87/26,89 UAH/USD стараниями появившихся продаж системных игроков.Кроме того, стабильность курса СКВ обеспечил анонс НБУ о проведении валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611, максимальный – 26,88 UAH/USD.Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.Как оказалось, на валютном аукционе регулятор удовлетворил заявок на сумму $28,1 млн. при спросе на $46,7 млн. Этим, полагаю, поясняется нежелание рыночного курса доллара опускаться ниже цифры 26,84/26,86 UAH/USD.Наконец, около 13.44, не изменившимися ценами (26,84/26,86 UAH/USD) доллара валютный межбанк завершил первою половину дня и ушел на обеденный перерыв.При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 июля с уровней: доллар – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с 30 июля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 30 июля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1707, поднявшись до $1,1714 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1713 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,91/27,00 UAH/USD, евро – 31,35/31,55 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 26,90/26,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,90/26,97 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,47-48 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,47-48 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,80/27,00 UAH/USD, евро – 31,10/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,427 RUB/USD, Одесса – опт 26,92/26,97 UAH/USD, розница – 26,85/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,05 UAH/USD; евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,430 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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