Додано: Вів 31 лип, 2018 13:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.07.18 США



В понедельник основные фондовые индексы в Соединенных Штатах начали день на слабой ноте и усилили свое снижение, поскольку технологические гиганты продолжали быть под давлением в результате неутешительных отчетом по прибыли на прошлой неделе.



Двухдневное заседание ФРС состоится 31 июля - 1 августа. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по его итогам регулятор не повысит ставку. Так, по данным CME Group на понедельник, 97% экспертов считают, что Федрезерв в августе сохранит ставку на текущем уровне 1,75% - 2%. Во вторник свое решение по дальнейшей монетарной политике озвучит Банк Японии, в четверг - Банк Англии.



Продолжают снижаться акции технологического сектора - в понедельник бумаги Twitter потеряли 8%, Facebook - 2,17%, Alphabet - 1,5%. В пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после отчетов и прогнозов компаний, разочаровавших аналитиков.



«Рынок наказывает компании, которые не превзошли прогнозы по прибыли или выручке, либо дают слабые прогнозы. Вам надо выиграть по всем трем показателям, а если у вас не получится, как у Facebook, вы рухнете», - считает инвестиционный директор Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани.



Акции Netflix потеряли почти 5%, возглавив снижение в группе FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google).



«В акциях FAANG много денег и спекуляций, и теперь деньги выходят из торговли, и люди обеспокоены новостным циклом, а также тарифами в некоторой степени», - сказал Уэйн Кауфман, главный финансовый аналитик Phoenix Financial Services.



Фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 107,71 пункта, или 1,4%, показав третье подряд дневное падение более чем на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 144,23 пункта или 0,57%.

Индекс S&P500 потерял 16,21 пункта, или 0,58%, до 2,802,61.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,57%, до 25 306,83 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,58%, до 2 802,60 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,39%, до 7 630,00 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился на фоне проблем технологического сектора и опасений, связанных с мировой торговлей.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,30%, наиболее сильно снизились сектора технологический, энергетики и коммунального хозяйства. Единственными выросшими секторами были финансовый и связь. В пятницу индекс вырос на 0,4%, уровень закрытия был наиболее высоким с 14 июня. За прошлую неделю индекс вырос на 1,7%, что стало самым высоким недельным ростом с 9 марта.



Пара евро-доллар выросла на 0,5%.



С начала месяца Stoxx 600 вырос на 2,9%.



Негативным фоном для технологического сектора стали разочаровывающие квартальные результаты Facebook и Twitter, что привело ранее в пятницу к снижению Nasdaq Composite на 1,5%, и этот тренд продолжился в понедельник.



Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology снизился в понедельник на 1,6% - это наиболее сильное снижение с 28 июня.



Кроме «сезона отчетности», инвесторы на этой неделе будут следить за заседаниями центральных банков — Банка Англии, ФРС и Банка Японии. Как широко ожидается, Банк Англии повысит процентную ставку на 0,25% до 0,75%, также банк представит доклад об экономическом росте и инфляции.

ФРС и Банк Японии, как ожидается, не будут изменять процентную ставку, но от



ФРС ждет сигнала о дальнейших повышениях процентной ставки. Также есть слухи, что Банк Японии может скорректировать политику контроля кривой доходности, которая сейчас имеет целью сохранение доходности 10-летних государственных облигаций около 0%.



На прошлой неделе ЕЦБ оставил денежную политику без изменений и повторил, что планирует завершить выкуп облигаций в декабре. Президент ЕЦБ Марио Драги разочаровал быков по евро, сказав, что банк по-прежнему ожидает сохранения ставок без изменений до лета 2019 г.



Напряженность мировой торговле останется в фокусе внимания на этой неделе. Официальные лица из ЕС, Японии, Северной Кореи, Канады и Мексики встретятся во вторник в Женеве для обсуждения угроз президента США по введению тарифов на автомобильный импорт.



Встреча состоится, несмотря на то, что после встречи президента еврокомиссии Юнкера и президента США Трампа стороны договорились не вводить тарифы на автомобили из Европы, пока идут торговые переговоры.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,30%, наиболее сильно снизились сектора технологический, энергетики и коммунального хозяйства. Единственными выросшими секторами были финансовый и связь В пятницу индекс вырос на 0,4%, уровень закрытия был наиболее высоким с 14 июня. За прошлую неделю индекс вырос на 1,7%, что стало самым высоким недельным ростом с 9 марта.



Британский FTSE 100 понизился на 0,01% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 700,85 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,48%, до 12 798,20 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,37% — на отметке 5 491,22 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в «зеленой зоне» после решения о дальнейшей денежно-кредитной политике Банка Японии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% - до 2876,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,02%, до 1576,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,52% - до 28583,01 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,08% - до 2295,26 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 22553,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 6280,2 пункта.



Акции крупнейшего мирового производителя алюминия - российского «Русала» - по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже снизились в цене на 6,8%, что является самым значительным падением с 19 июня.



Ранее во вторник Банк Японии (ЦБ) ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на ¥80 триллионов в год.



Давление на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко замедлился, до 54 пунктов с 55 пунктов месяцем ранее. Эксперты ждали сохранения показателя на отметке прошлого месяца.



Показатель PMI в Китае снизился, и это усиливает ожидания того, что правительство страны может ввести дополнительные меры для поддержки экономики.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,13% - до 2295,72 пункта, РТС - на 0,93%, до 1162,42 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,95%, до 62,2 RUB/USD, курс евро - на 0,46%, до 72,90 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,97% - до $75,01 за баррель.



Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,16%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,66%, «АЛРОСы» — подешевели на 0,34%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,36%, Московской биржи — на 1,89%.



Индекс Мосбиржи находится в непосредственной близости от 2 300 пунктов, но ввиду смешанного внешнего фона желающих продолжать покупки маловато. На текущий момент рублевый индикатор консолидируется в пределах 2 270—2 295 пунктов, индекс РТС — в границах 1 140—1 165 пунктов.



Если внешний фон позволит, рынок РФ вернется к покупкам. Кроме того, скоро на площадке окажутся деньги, полученные инвесторами в рамках дивидендов. Тогда индекс Мосбиржи сможет рвануть к 2 350 пунктам совершенно свободно. Если же внешняя конъюнктура ухудшится, а оснований для этого предостаточно, рынок уйдет в коридор консолидации 2 200—2 275 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 30 июля вырос на 0,62 пункта или на 0,12% до уровня 506,14 пунктов.



Объем торгов за день составил 457,5 млн. грн., акциями наторговали 2,00 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 27 июля, ПФТС-индекс символически вырос на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 505,52 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 191,08 пунктов или на 60,65% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 июля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики японского ЦБ.



По состоянию на 08.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 2868,91 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1579,6 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,67%, до 28610,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 6277,8 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,66%, опускаясь до 22561,83 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2294,33 пункта.



Ключевой темой на азиатских рынках остается возможное ужесточение монетарной политики Банка Японии. По сообщениям СМИ, регулятор рассматривает решение об изменении уровня процентной ставки, а также о сворачивании программы стимулирования и сокращении закупок облигаций в иенах.

Результаты двухдневного заседания регулятора станут известны во вторник.



Инвесторы очень ждут результатов решения Банка Японии по монетарной политике регулятора.

Если ЦБ повысит ставку, то, возможно, иена будет укрепляться, что может негативно повлиять на акции, о чем уже начали беспокоиться трейдеры.

На последнем июньском заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно завершили торги в понедельник в «красной зоне», в число индикаторов, сохранивших позитивную динамику, вошел индийский Sensex, который достиг исторического максимума.



Инвесторы внимательно следят за квартальной отчетностью компаний и ждут на этой неделе решений сразу трех из ведущих центробанков мира - Банка Японии во вторник, Федрезерва США в среду и Банка Англии в четверг.



Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% в ходе торгов. Меж тем его повышение по итогам прошлой недели было максимальным с начала июня.



Японский индекс Nikkei 225 снизился в понедельник на 0,7%, более широкий Topix - на 0,4%.



Гонконгский Hang Seng замедлил падение к концу сессии до 0,3%, китайский Shanghai Composite - до 0,2%. Однако Shenzhen Composite потерял сразу 1,4%, чтобы было связано с распродажей акций операторов связи, а также страховщиков и других компаний, связанных с сектором здравоохранения.



Южнокорейский KOSPI опустился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.



Индийский Sensex повысился на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%.



Банк Японии с прошлого понедельника провел уже третью интервенцию в работу открытого рынка, чтобы не допустить усиления доходности японских гособлигаций.

Розничные продажи в Японии выросли в июне на 1,5% по сравнению с маем и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали подъема на 1,5% и 1,7% соответственно.



Цена бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP уменьшилась на 0,6% на торгах в Сиднее, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 1,1%.

Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,1%, австралийской Santos на 0,3%.



Акции Toyota выросли в цене на 0,5%, Honda - на 0,3%.



Капитализация китайских банков Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China упала на торгах в Гонконге на 0,9-1,2%.



Котировки ценных бумаг южнокорейской Samsung Electronics опустились на 0,9%.



Завершение строительного бума на рынке жилья Австралии и миграционного бума в Новой Зеландии означает замедление роста экономики в обеих странах, прогнозируют эксперты Capital Economics. ВВП Австралии вряд ли сможет прибавить более 2,5% в год, а в Новой Зеландии возможно ослабление подъема с 3% в текущем году до 2% в следующем.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,12% - до 506,14 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 457,5 млн. грн., в том числе акциями - 2 млн. грн.



По итогам дня выросли в цене акции Донбассэнерго (+1,96%), Укрнафты (+1,85%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,17%).

Подешевели акции Центрэнерго (-1,31%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в понедельник снизился на 0,17% - до 1633,62 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам дня вырос на 2,34% - до 444,08 пункта при объеме торгов 317 тыс. злотых (2,3 млн. грн).

Тройку лидеров роста составили бумаги «Кернела» (+2,81%), «Астарты» (+2,81%) и «Овостара» (+2,04%).

Отрицательная динамика в «индексной корзине» отсутствовала.



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно в минусе на фоне негативной динамики американских рынков, при этом инвесторы обращают внимание на статистику из КНР и Японии и итоги заседания японского ЦБ.



По состоянию на 08.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03%, до 2868,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1575,09 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,48%, до 28592,37 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,04%, до 6281,2 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,12%, до 22518,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2291,82 пункта.



Индексы США в понедельник закрылись снижением, при этом наибольшее падение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,39%. Подешевели акции Facebook - на 2,19%, Amazon - на 2,09% Microsoft - на 2,15%.



Негативная динамика американских индексов оказала давление на рынки АТР.



Инвесторы также обращают внимание на итоги заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два - против. Согласно прогнозу регулятора, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году - 1,5% вместо 1,8%.



Негативно повлияли на японский индекс и данные по безработице в стране, которая поднялась выше ожиданий. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, эксперты прогнозировали рост только до 2,3%.



Трейдеры также обращают внимание на статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, ожидалось снижение только до 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в июле резко замедлился - на 1 процентный пункт - до 54 пунктов, аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 55 пунктов.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в «зеленой зоне» после решения о дальнейшей денежно-кредитной политике Банка Японии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% - до 2876,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,02%, до 1576,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,52% - до 28583,01 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,08% - до 2295,26 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 22553,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 6280,2 пункта.



Акции крупнейшего мирового производителя алюминия - российского «Русала» - по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже снизились в цене на 6,8%, что является самым значительным падением с 19 июня.



Ранее во вторник Банк Японии (ЦБ) ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на ¥80 триллионов в год.



Давление на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко замедлился, до 54 пунктов с 55 пунктов месяцем ранее. Эксперты ждали сохранения показателя на отметке прошлого месяца.



Показатель PMI в Китае снизился, и это усиливает ожидания того, что правительство страны может ввести дополнительные меры для поддержки экономики.







В пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после отчетов и прогнозов компаний, разочаровавших аналитиков. Вам надо выиграть по всем трем показателям, а если у вас не получится, как у Facebook, вы рухнете», - считает инвестиционный директор Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани. Единственными выросшими секторами были финансовый и связь. В пятницу индекс вырос на 0,4%, уровень закрытия был наиболее высоким с 14 июня. За прошлую неделю индекс вырос на 1,7%, что стало самым высоким недельным ростом с 9 марта. Как широко ожидается, Банк Англии повысит процентную ставку на 0,25% до 0,75%, также банк представит доклад об экономическом росте и инфляции. Официальные лица из ЕС, Японии, Северной Кореи, Канады и Мексики встретятся во вторник в Женеве для обсуждения угроз президента США по введению тарифов на автомобильный импорт. Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на ¥80 триллионов в год. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,97% - до $75,01 за баррель. Если же внешняя конъюнктура ухудшится, а оснований для этого предостаточно, рынок уйдет в коридор консолидации 2 200—2 275 пунктов.

