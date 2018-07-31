Итоги: Прогнозы 31.07.18

Число подписанных договоров о продаже домов в США в июне выросло относительно мая, но годовой показатель упал шестой месяц подряд. Индекс подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в июне + 0,9%м/м до 106,9, если сделка состоится через 1-2 месяца после подписания. Экономисты прогнозировали, что индекс в июне останется без изменений. За год индекс подписанных договоров упал на 2,5%.
ВВП еврозоны продолжил замедляться.
ВВП еврозоны во II квартале в годовом исчислении вырос на 1,4% после увеличения на 1,5% в I квартале и на 0,3% кв/кв - минимум за 2 года против 0,4% кв/кв в 1 квартале и при прогнозе 0,5% кв/кв.
В 2017 году рост экономики еврозоны был максимальным за 10 лет , но темпы роста резко замедлились в 1 квартале текущего года, что экономисты объясняли необычно холодной погодой и чередой забастовок профсоюзов в Германии и Франции, но 2 квартал только продолжил данную тенденцию.
Если будет достигнут прогресс в отношении торговых пошлин между США и еврозоной, то это позитивно отразиться на доверии в деловых кругах. Рост цен на нефть замедляет рост еврозоны, негативно отражаясь на покупательной способности потребителей.
Индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал до 112,1 с 112,3 в июне.
Опрос Еврокомиссии показал, что индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал до 112,1 с 112,3 в июне - минимум за год, но выше среднего исторического значения. Индекс настроений компаний снизился до 5,8 с 6,9 в связи с усилением напряженности между ЕС и США в торговли. Но 25 июля начались переговоры об отмене взаимных пошлин, поэтому следует ожидать роста в августе. Во вторник выйдет первая оценка роста ВВП еврозоны во II квартале, которая должна показать стабильные темпы роста.
Китай: Мобиус предсказывает обвал фондового рынка на 30%.
Акции развивающихся стран еще не достигли «дна», особенно в Китае, сказал Марк Мобиус, партнер и соучредитель Mobius Capital Partners.
Фондовому рынку в Шанхае грозит множество препятствий, включая долговую нагрузку, влияние акций технологических компаний и продолжающийся торговый конфликт с США, сказал Мобиус в интервью в Гонконге.
«В случае с развивающимися рынками есть неплохой шанс на восстановление после продолжающегося снижения, но в случае с Китаем есть ряд проблем, - сказал он. - Мы ожидаем снижения на 30%, пока же развивающиеся рынки упали примерно на 20 с чем то процентов - в зависимости от того, на какой индекс смотреть».
У россиян рухнула вера в рубль.
Апрельское падение российского валютного рынка, планы правительства поднять налоги и стагнация реальных располагаемых доходов подорвали веру населения в восстановление экономики, собственное благополучие и стабильность рубля.
Доля граждан, ожидающих падения курса российской валюты, с весны выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований.
Как показал июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% респондентов. Это на 17 процентных пунктов больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.
Доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, что также стало историческим минимумом за все время сопоставимых данных (с 2013 года). Количество верящих в стабильный курс сократилось с 35% в январе до 28%.
Уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.
Веру в низкую инфляцию пошатнул скачок цен на бензин, на который пожаловались 48% респондентов, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги: «очень сильный рост» в этом сегменте отметили 33% опрошенных - в 1,5 раза больше, чем в июне.
Одновременно продолжилось падение индекса потребительских настроений, оценивающего уровень доходов, а также возможности людей тратить и сберегать. После рекордного в истории обвала в июне (на 13 пунктов) индикатор опустился еще на 1 пункт, а его текущее значение - 92 пункта - стало минимальным с июля прошлого года.
Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).
Индекс личного материального положения обновил минимум с прошлого августа на фоне ухудшения ситуации на рынке труда: оценка респондентами безработицы оказалась худшей за 2 года.
«Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу», - говорит руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.
Опрос, проведенный центром, показал аналогичную картину: 25% россиян оценили свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.
В этих условиях самый заметный провал возникает в сфере ожиданий, констатирует Баскакова: «Многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной, а правильность выбранного направления развития страны начинает подвергаться сомнению».
31 июля – последний день бюджетного периода. В иное время это событие сопровождалось бы резким обострением гривнедефицита из-за масштабных платежей в Казну. Что, несомненно, сказывалось бы на состоянии рынка безналичного доллара.
Нынче участники валютного межбанка решили проблему с гривневым ресурсом при помощи перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, получая оттуда гривню.
Как мы указывали выше, доллар на межбанке, вопреки нашим ожиданиям, вернулся к динамичному росту стараниями спекулянтов, предположительно, имеющих известную политическую окраску и только что упомянутого траффика дешевой безналичной СКВ на наличный рынок. Последнее, разумеется, кроме «поставок» гривневого «инструмента роста» на межбанк, явилось дополнительным фактором спроса на «зеленый» безнал, что, в конечном счете, стало причиной проведения регулятором долларовой интервенции под вывеской валютного аукциона.
Календарь фискального периода не оказал достойного сопротивления «зеленым быкам» межбанка, как, впрочем, и валютный аукцион. Доллар на межбанке вырос в цене, с одной стороны тревожа клиентов наличного рынка, удерживая их вблизи ОП с покупками, с другой, бесконечно так продолжаться не может. Наметившаяся коррекция цен в паре доллар-гривня на наличном рынке столицы дает основание ожидать экспансии тренда на остальные регионы страны. Натурально, откат наличного доллара снизит эффективность перетока более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. Замедляя «бычий» тренд «зеленого» безнала из-за снижения спроса на СКВ на наличном рынке.
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