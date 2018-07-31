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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 31 лип, 2018 13:24 Итоги: Прогнозы 31.07.18



Число подписанных договоров о продаже домов в США в июне выросло относительно мая, но годовой показатель упал шестой месяц подряд. Индекс подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в июне + 0,9%м/м до 106,9, если сделка состоится через 1-2 месяца после подписания. Экономисты прогнозировали, что индекс в июне останется без изменений. За год индекс подписанных договоров упал на 2,5%.



ВВП еврозоны продолжил замедляться.

ВВП еврозоны во II квартале в годовом исчислении вырос на 1,4% после увеличения на 1,5% в I квартале и на 0,3% кв/кв - минимум за 2 года против 0,4% кв/кв в 1 квартале и при прогнозе 0,5% кв/кв.



В 2017 году рост экономики еврозоны был максимальным за 10 лет , но темпы роста резко замедлились в 1 квартале текущего года, что экономисты объясняли необычно холодной погодой и чередой забастовок профсоюзов в Германии и Франции, но 2 квартал только продолжил данную тенденцию.



Если будет достигнут прогресс в отношении торговых пошлин между США и еврозоной, то это позитивно отразиться на доверии в деловых кругах. Рост цен на нефть замедляет рост еврозоны, негативно отражаясь на покупательной способности потребителей.



Индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал до 112,1 с 112,3 в июне.



Опрос Еврокомиссии показал, что индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал до 112,1 с 112,3 в июне - минимум за год, но выше среднего исторического значения. Индекс настроений компаний снизился до 5,8 с 6,9 в связи с усилением напряженности между ЕС и США в торговли. Но 25 июля начались переговоры об отмене взаимных пошлин, поэтому следует ожидать роста в августе. Во вторник выйдет первая оценка роста ВВП еврозоны во II квартале, которая должна показать стабильные темпы роста.



Китай: Мобиус предсказывает обвал фондового рынка на 30%.



Акции развивающихся стран еще не достигли «дна», особенно в Китае, сказал Марк Мобиус, партнер и соучредитель Mobius Capital Partners.

Фондовому рынку в Шанхае грозит множество препятствий, включая долговую нагрузку, влияние акций технологических компаний и продолжающийся торговый конфликт с США, сказал Мобиус в интервью в Гонконге.

«В случае с развивающимися рынками есть неплохой шанс на восстановление после продолжающегося снижения, но в случае с Китаем есть ряд проблем, - сказал он. - Мы ожидаем снижения на 30%, пока же развивающиеся рынки упали примерно на 20 с чем то процентов - в зависимости от того, на какой индекс смотреть».



У россиян рухнула вера в рубль.



Апрельское падение российского валютного рынка, планы правительства поднять налоги и стагнация реальных располагаемых доходов подорвали веру населения в восстановление экономики, собственное благополучие и стабильность рубля.

Доля граждан, ожидающих падения курса российской валюты, с весны выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований.



Как показал июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% респондентов. Это на 17 процентных пунктов больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.

Доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, что также стало историческим минимумом за все время сопоставимых данных (с 2013 года). Количество верящих в стабильный курс сократилось с 35% в январе до 28%.



Уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.



Веру в низкую инфляцию пошатнул скачок цен на бензин, на который пожаловались 48% респондентов, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги: «очень сильный рост» в этом сегменте отметили 33% опрошенных - в 1,5 раза больше, чем в июне.



Одновременно продолжилось падение индекса потребительских настроений, оценивающего уровень доходов, а также возможности людей тратить и сберегать. После рекордного в истории обвала в июне (на 13 пунктов) индикатор опустился еще на 1 пункт, а его текущее значение - 92 пункта - стало минимальным с июля прошлого года.



Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).

Индекс личного материального положения обновил минимум с прошлого августа на фоне ухудшения ситуации на рынке труда: оценка респондентами безработицы оказалась худшей за 2 года.



«Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу», - говорит руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.



Опрос, проведенный центром, показал аналогичную картину: 25% россиян оценили свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.



В этих условиях самый заметный провал возникает в сфере ожиданий, констатирует Баскакова: «Многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной, а правильность выбранного направления развития страны начинает подвергаться сомнению».



31 июля – последний день бюджетного периода. В иное время это событие сопровождалось бы резким обострением гривнедефицита из-за масштабных платежей в Казну. Что, несомненно, сказывалось бы на состоянии рынка безналичного доллара.



Нынче участники валютного межбанка решили проблему с гривневым ресурсом при помощи перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, получая оттуда гривню.



Как мы указывали выше, доллар на межбанке, вопреки нашим ожиданиям, вернулся к динамичному росту стараниями спекулянтов, предположительно, имеющих известную политическую окраску и только что упомянутого траффика дешевой безналичной СКВ на наличный рынок. Последнее, разумеется, кроме «поставок» гривневого «инструмента роста» на межбанк, явилось дополнительным фактором спроса на «зеленый» безнал, что, в конечном счете, стало причиной проведения регулятором долларовой интервенции под вывеской валютного аукциона.



Календарь фискального периода не оказал достойного сопротивления «зеленым быкам» межбанка, как, впрочем, и валютный аукцион. Доллар на межбанке вырос в цене, с одной стороны тревожа клиентов наличного рынка, удерживая их вблизи ОП с покупками, с другой, бесконечно так продолжаться не может. Наметившаяся коррекция цен в паре доллар-гривня на наличном рынке столицы дает основание ожидать экспансии тренда на остальные регионы страны. Натурально, откат наличного доллара снизит эффективность перетока более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. Замедляя «бычий» тренд «зеленого» безнала из-за снижения спроса на СКВ на наличном рынке.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число подписанных договоров о продаже домов в США в июне выросло.Число подписанных договоров о продаже домов в США в июне выросло относительно мая, но годовой показатель упал шестой месяц подряд. Индекс подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в июне + 0,9%м/м до 106,9, если сделка состоится через 1-2 месяца после подписания. Экономисты прогнозировали, что индекс в июне останется без изменений. За год индекс подписанных договоров упал на 2,5%.ВВП еврозоны продолжил замедляться.ВВП еврозоны во II квартале в годовом исчислении вырос на 1,4% после увеличения на 1,5% в I квартале и на 0,3% кв/кв - минимум за 2 года против 0,4% кв/кв в 1 квартале и при прогнозе 0,5% кв/кв.В 2017 году рост экономики еврозоны был максимальным за 10 лет , но темпы роста резко замедлились в 1 квартале текущего года, что экономисты объясняли необычно холодной погодой и чередой забастовок профсоюзов в Германии и Франции, но 2 квартал только продолжил данную тенденцию.Если будет достигнут прогресс в отношении торговых пошлин между США и еврозоной, то это позитивно отразиться на доверии в деловых кругах. Рост цен на нефть замедляет рост еврозоны, негативно отражаясь на покупательной способности потребителей.Индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал до 112,1 с 112,3 в июне.Опрос Еврокомиссии показал, что индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал до 112,1 с 112,3 в июне - минимум за год, но выше среднего исторического значения. Индекс настроений компаний снизился до 5,8 с 6,9 в связи с усилением напряженности между ЕС и США в торговли. Но 25 июля начались переговоры об отмене взаимных пошлин, поэтому следует ожидать роста в августе. Во вторник выйдет первая оценка роста ВВП еврозоны во II квартале, которая должна показать стабильные темпы роста.Китай: Мобиус предсказывает обвал фондового рынка на 30%.Акции развивающихся стран еще не достигли «дна», особенно в Китае, сказал Марк Мобиус, партнер и соучредитель Mobius Capital Partners.Фондовому рынку в Шанхае грозит множество препятствий, включая долговую нагрузку, влияние акций технологических компаний и продолжающийся торговый конфликт с США, сказал Мобиус в интервью в Гонконге.«В случае с развивающимися рынками есть неплохой шанс на восстановление после продолжающегося снижения, но в случае с Китаем есть ряд проблем, - сказал он. - Мы ожидаем снижения на 30%, пока же развивающиеся рынки упали примерно на 20 с чем то процентов - в зависимости от того, на какой индекс смотреть».У россиян рухнула вера в рубль.Апрельское падение российского валютного рынка, планы правительства поднять налоги и стагнация реальных располагаемых доходов подорвали веру населения в восстановление экономики, собственное благополучие и стабильность рубля.Доля граждан, ожидающих падения курса российской валюты, с весны выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований.Как показал июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% респондентов. Это на 17 процентных пунктов больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.Доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, что также стало историческим минимумом за все время сопоставимых данных (с 2013 года). Количество верящих в стабильный курс сократилось с 35% в январе до 28%.Уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.Веру в низкую инфляцию пошатнул скачок цен на бензин, на который пожаловались 48% респондентов, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги: «очень сильный рост» в этом сегменте отметили 33% опрошенных - в 1,5 раза больше, чем в июне.Одновременно продолжилось падение индекса потребительских настроений, оценивающего уровень доходов, а также возможности людей тратить и сберегать. После рекордного в истории обвала в июне (на 13 пунктов) индикатор опустился еще на 1 пункт, а его текущее значение - 92 пункта - стало минимальным с июля прошлого года.Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).Индекс личного материального положения обновил минимум с прошлого августа на фоне ухудшения ситуации на рынке труда: оценка респондентами безработицы оказалась худшей за 2 года.«Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу», - говорит руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.Опрос, проведенный центром, показал аналогичную картину: 25% россиян оценили свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.В этих условиях самый заметный провал возникает в сфере ожиданий, констатирует Баскакова: «Многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной, а правильность выбранного направления развития страны начинает подвергаться сомнению».31 июля – последний день бюджетного периода. В иное время это событие сопровождалось бы резким обострением гривнедефицита из-за масштабных платежей в Казну. Что, несомненно, сказывалось бы на состоянии рынка безналичного доллара.Нынче участники валютного межбанка решили проблему с гривневым ресурсом при помощи перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, получая оттуда гривню.Как мы указывали выше, доллар на межбанке, вопреки нашим ожиданиям, вернулся к динамичному росту стараниями спекулянтов, предположительно, имеющих известную политическую окраску и только что упомянутого траффика дешевой безналичной СКВ на наличный рынок. Последнее, разумеется, кроме «поставок» гривневого «инструмента роста» на межбанк, явилось дополнительным фактором спроса на «зеленый» безнал, что, в конечном счете, стало причиной проведения регулятором долларовой интервенции под вывеской валютного аукциона.Календарь фискального периода не оказал достойного сопротивления «зеленым быкам» межбанка, как, впрочем, и валютный аукцион. Доллар на межбанке вырос в цене, с одной стороны тревожа клиентов наличного рынка, удерживая их вблизи ОП с покупками, с другой, бесконечно так продолжаться не может. Наметившаяся коррекция цен в паре доллар-гривня на наличном рынке столицы дает основание ожидать экспансии тренда на остальные регионы страны. Натурально, откат наличного доллара снизит эффективность перетока более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. Замедляя «бычий» тренд «зеленого» безнала из-за снижения спроса на СКВ на наличном рынке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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