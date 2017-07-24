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Платежный баланс Украины за первое полугодие 2018, 2017 и 13
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:03
Платежный баланс Украины за первое полугодие 2018, 2017 и 2013 годаhttps://www.youtube.com/watch?v=ZrSUamgnqtA
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