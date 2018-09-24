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Finance.ua: Як
заощадити на комуналці

Finance.ua: Як заощадити на комуналці
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:33

Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Пропонуємо до обговорення:
Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Квитанції на комунальні послуги сьогодні як ніколи мотивують економити. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. Тому вирішила вивчити доступні мені та іншим міським жителям варіанти заощадити на комуналці, і порахувати, наскільки вони можуть бути ефективні.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 15:15

цікавий висновок про дво-, трьох-зонні лічильники.
leoha
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:47

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Счетчик покупаешь сейчас и эта цена фиксируется,а цены на эл-во,воду,газ еще вырастут и не раз.
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:28

[*]D2 интересная статья
Maria55
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:59

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Думаю поставить двухзонный счетчик, все знакомые которые поставили очень хвалят
borovik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:07

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:24

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Мизантрóп написав:Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
80л - оптимальный объем, если живёте не один.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:23

Щодо бойлеру впевнений на 100%. Він дійсно дає можливість заощадити
dimayaroshenko
 
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