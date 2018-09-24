|
|
|
Finance.ua: Як заощадити на комуналці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Квитанції на комунальні послуги сьогодні як ніколи мотивують економити. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. Тому вирішила вивчити доступні мені та іншим міським жителям варіанти заощадити на комуналці, і порахувати, наскільки вони можуть бути ефективні.
Дивися повний текст Як заощадити на комуналці
-
D2
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 сер, 2018 15:15
цікавий висновок про дво-, трьох-зонні лічильники.
-
leoha
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 14.08.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 сер, 2018 15:47
Счетчик покупаешь сейчас и эта цена фиксируется,а цены на эл-во,воду,газ еще вырастут и не раз.
-
tramplin2
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 28.10.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 жов, 2018 14:28
[*]D2 интересная статья
-
Maria55
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2
- З нами з: 01.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 жов, 2018 14:59
Думаю поставить двухзонный счетчик, все знакомые которые поставили очень хвалят
-
borovik
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 01.10.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 жов, 2018 15:07
Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1766
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 жов, 2018 15:24
Мизантрóп написав:Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
80л - оптимальный объем, если живёте не один.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22446
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:23
Щодо бойлеру впевнений на 100%. Він дійсно дає можливість заощадити
-
dimayaroshenko
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 31.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|435
|
|
|1
|314
|
|
|3
|347
|
|