Шановний представник банку!
Чи є умовою активності (тобто операцією, яка відміняє "неактивність") перенесення деякої суми з карткового рахунку на "Дохідний сейф"?
Дякую за відповідь!
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:42
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:36
Искатель Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
Reversal (повернення коштів)
Готівкове поповнення карткового рахунку
Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
Покупка
Зняття готівки в банкоматі
Зняття готівки в терміналі
Поповнення через POS
Поповнення через банкомат
Списання переказу з картки на карту всередині банку
Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
Поповнення через касу
Поповнення карткового рахунку через термінали
Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
Поповнення карткового рахунку через Sense
Зарахування пенсій
Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
Зарахування переказу з картки на картку
Переказ з картки на картку
Видача готівки з рахунку в касі банку
З повагою, Андрій 💙
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:57
Аналогічна ситуація. Була покупка з Red кілька днів тому на 1000 грн, розстрочка на 3 міс. тільки платна. Розкажіть що це за Red 2.0, треба заново відкривати тепер карту Red 2.0, перекидати ліміт і стару закривати? Навіщо такі викрутаси.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:16
Striker Щоб скористатись акційною розстрочкою, то так, потрібно буде відкривати та закривати. То ж якщо у вас буде пропозиція на оформлення картки Red 2.0 ви можете зробити це і перекинути на неї ваш поточний ліміт. Але зауважу, що така можливість буде доступна для нових карток лише через 10 днів після відкриття.
*Андрій
Додано: Суб 18 жов, 2025 10:06
Навіть, якщо карта відображається як Ред 2.0, то це може брехня. Банк це називає: "технічною неточністю". І акційну розсрочку по такому продукту відкрити не можна. Тобто будь яка інформація в ССА може буте трактована банком як "технічна неточність". Вірити цьому гомнододатку не можна.
