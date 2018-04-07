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Finance.ua: Як
заощадити на комуналці

Finance.ua: Як заощадити на комуналці
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:17

D2
По бойлеру:
1. Математика слабая. Я сравнивал всё напрямую, используя бойлер, подключённый через энергометр. Даже если температура горячей воды в трубе реально составляет 50°C, бойлер всё равно дешевле выходит. И считать аммортизацию бойлера на один год – это очень спорно. Тогда уж говорить про анод не приходится совсем.
Неочевидный плюс бойлера: если он выбран с запасом по объёму, то при настройке его на 42...45°C регулировка температуры воды становится более плавной.
Явный минус бойлера – это неудобство с принятием ванны. Для обычной ванной нужно иметь бойлер минимум 80 л, и разогретый почти на максимум (особенно зимой, когда холодная вода можеть иметь и 10°С). Кроме того, нужно помнить, что по мере набора ванной температура снижается, и нужно вовремя подкручивать краны.
Также, стоить оптимизировать затраты на электроэнергию с помощью суточного таймера (200...250 грн). Он может включать подогрев воды за полчаса до пробуждения и за полчаса до прихода с работы. Снижение температуры воды в бойлере также снидает теплопотери. У меня бойлер (80 л) на 50° тратил около 3 кВт×ч электроэнергии на поддержание тепла.

2. По газовому котлу.
Возможно, это нюансы конкретного экземпляра/модели (Sime Metropolis 25 OF), но пользоваться горячеё водой весьма дискомфортно. Он даёт стабильную температуру воды только на максимальном потоке. Также, он крайне неохотно работает на малых мощностях. Плюс, для котлов нужно организовывать персональный подвод воздуха, иначе вы лишаетесь активной вытяжки (она нарушает баланс давлений на кухне, и это может привести к подаче угарного газа в помещение вместо того, чтобы он уходил в отводную трубу).

3. По светодиодным лампам.
Во-первых, стоит сделать расчёт, в каких помещениях это будет выгодно. У меня в некоторых местах окупаемость составляла пять лет, что многовато. Также, недорогие светодиодные не вечные, лучше покупать их недалеко от дома/работы, чтобы можно было менять по гарантии.
Не всем подойдут светодиодные лампы как основной источник света во время работы за столом. Их свечение не такое равномерное, как у ламп накаливания например. Есть сайты, посвящённые исследованиям LED-ламп, зайдите туда прежде, чем что-то покупать в большом количестве.

4. По посудомоечной машине.
Снова диванный эксперт пишет статью. Если брать ПММ на шесть комплектов (а это, фактически, самая малеьская), то, по моему опыту, на семью из трёх человек (с маленьким ребёнком) она запускается три раза в день. Я беру половинку самой дешёвой ашановской таблетки (2,80 / 2 = 1,40 грн за мытьё). На ополаскиватель / соль / воду / электричество уходит прилично больше 3 грн. Но это всё окупается экономией времени, сохранением здоровья рук и равномерным качеством мойки.
И снова – расчитывать расходы на год неправильно. Даже простая китайская машинка проработает дольше, если вовремя засыпать соль, перед загрузкой смывать остатки еды с посуды, не мучать её провалившимися под контейнер предметами.
Blackbird
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:51

Как сэкономить на коммунальных услугах?

Тарифы на коммунальные услуги снизить мы не сможем, но почему бы не сэкономить на коммунальных платежах?

Редакция Finance.UA решила изучить доступные городским жителям варианты экономии на коммуналке, и посчитать, насколько они могут быть эффективны.

Стоит ли ставить бойлер? А газовый счетчик? Что такое многотарифный счетчик электроэнергии?

Более детально:
https://www.youtube.com/watch?v=awg350PckeY

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:37

" borzol 5 месяцев назад
В связи с реформой электроэнергетики о 2-,3- тарифных счетчиках надо забыть-это государственное регулирование,а найти поставщика с изменяемым тарифом на энергию-еще задача! "-Уважаемый Вы где этот бред вычитали???
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:16

Blackbird Ваша аналитика лучше чем у автора статьи.Браво!
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:30

По бойлеру аналитика слабовата.

Аналитика по бойлеру совсем неправильная.Если его включать только с 23.00 до 7.00(поддержание температуру в остальное время-"деньги на ветер")-это дешевле в 2 раза (при 2-зонном тарифе) и в 2,5 раза (при 3-зонном тарифе. И тогда цена не 1,68,а 0,45(2-зоны) и 0,36(3-зоны). И при наличии бойлера-нужен обязательно тогда уж и 3-зонный тариф на электричество.
igor_egor202
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  #<12
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