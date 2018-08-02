Итоги: Энергетика 02.08.18

Додано: Чет 02 сер, 2018 13:07

До этого два дня подряд нефтяные фьючерсы закрывали торги в «минусе» на фоне роста запасов в США и наращивания добычи в рамках ОПЕК+. Аналитики отмечают, что эти факторы и дальше будут оказывать давление на нефтяные цены.



«Показатели, которые понижали стоимость нефти в среду, указывают, что цены на нефть подвержены дальнейшему снижению», - таково мнение дилера по деривативам OM Financial Кевина Моргана. Он ожидает, что после любых скачков цен последуют распродажи.



В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 июля, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 408,7 миллиона баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 2,784 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,106 миллиона баррелей.



Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в среду, что РФ в июле нарастила добычу нефти на 260 тысяч баррелей в сутки от сокращения по сделке ОПЕК+. Он указал, что добыча нефти и газового конденсата была на 40,54 тысячи баррелей в сутки ниже уровня добычи в октябре 2016 года. Новак отметил, что рост добычи направлен на сохранение стабильности нефтяного рынка в рамках совместных усилий стран ОПЕК+.

Администрация по энергетической информации США сообщила в среду, что за неделю, закончившуюся 27 июля, запасы нефти выросли на 3,8 миллиона баррелей.

Однако общее внутреннее производство нефти за неделю снизилось на 100 000 баррелей в день до 10,9 миллиона баррелей в день.



В ежемесячных данных, опубликованных во вторник, EIA показало, что добыча нефти в США в мае составляла в среднем 10,44 миллиона баррелей в день по сравнению с 10,47 миллиона баррелей в день в апреле.



Согласно майским данным о производстве, «проблемы с производственными мощностями уже начинают действовать», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.

Николас Гюнтер, аналитик аналитического отдела Long Leaf Trading Group, сказал:



«Нет оснований полагать, что производство в США будет продолжать снижаться».

В июле нефть сорта WTI потеряла 7,3%, а нефть Brent снизилась на 6,5%, причем оба сорта показали наибольшее месячное процентное снижение с июля 2016 года.



Мировые цены на нефть в четверг утром растут, корректируясь после двух сессий снижения.Нефть закончила торги в среду со снижением, отойдя от минимумов сессии, после того как официальные данные США показали неожиданный рост почти на 4 миллионов баррелей в объемах запасов нефти.Нефть пытается снизиться на данных о сокращении добычи в США.Цены на нефть пытаются расти на данных о сокращении добычи сырья в США и об увеличении запасов, поскольку, хотя эксперты и ожидали их сокращения, данные Минэнерго оказались «медвежьими» не более, чем вторничные цифры API, на которые рынок уже успел отреагировать утренним снижением.Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.10 Киева подешевели на $0,87 - до $73,34 за баррель.Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь уменьшились на $0,48 - до $68,28 за баррель.Данные по запасам.Итак, как показал отчет Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,8 миллиона баррелей до 408.74 миллиона.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, напротив, снижения запасов на 2,784 миллиона баррелей до 402,106 миллиона баррелей.По данным Американского института нефти, запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 5,6 млн. баррелей.Тот факт, что запасы, по официальным данным, выросли меньше, чем по данным API, что запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,3 миллиона баррелей - до 22,4 миллиона баррелей, а также новость о том, что добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в сутки, а нефтепереработка резко подскочила, спровоцировал небольшой рост цен.Также покупателей поддержала новость о том, что запасы бензина в США упали на 2,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 231 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 2,5%, составив 124,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,3 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился - 660 миллионов баррелей.Далее влияние на котировки нефти может оказать заседание FOMC ФРС. Но здесь никто не ждет сюрпризов, предполагая сохранение ставки в диапазоне 1,75-2,00% годовых.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: