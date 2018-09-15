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Как выгоднее всего купить жилье?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 16:28

Как выгоднее всего купить жилье?

Интересует покупка недвижимости. Рассматриваю разные варианты в том числе и ипотеку. Какие есть бонусы при покупке помимо налоговой скидки и освобождения от уплаты пенсионного сбора? А ещё насколько реально и у кого в Киеве купить квартиру с готовым ремонтом в новострре?
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:35

Понятно дело в крупных городах типо Одессы ЛЬвова, Киева и Харькова цены будут очень высокие на недвижимость. Но там и жизнь лучше, чем в Луганске, ЗП и так далее.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:30

zinchenko_darya

Тут все залежить від бюджету (з іпотеками/кредитами/позиками краще не зв'язуватися). Для Києва, наприклад, якщо бюджет невеликий (до 15 тисяч $, наприклад) то можна купити кімнату (або декілька кімнат) в комунальній квартирі або частину звичайної квартири. З часом можна викупити решту квартири (бувають і такі варіанти) і вона вся буде Вашою.
Плюси:
    + купівля частинами обійдеться дешевше, ніж покупка всієї квартири;
    + непотрібно витрачати гроші на арендоване житло (яке зараз тільки росте в ціні).
Мінуси:
    - це буде не новобуд;
    - в квартирі будуть спільні території (кухня, наприклад). Хоча буває, що сусіди не проживають.
emailemail001
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:08

  emailemail001 написав:zinchenko_darya

Тут все залежить від бюджету (з іпотеками/кредитами/позиками краще не зв'язуватися). Для Києва, наприклад, якщо бюджет невеликий (до 15 тисяч $, наприклад) то можна купити кімнату (або декілька кімнат) в комунальній квартирі або частину звичайної квартири. З часом можна викупити решту квартири (бувають і такі варіанти) і вона вся буде Вашою.
Плюси:
    + купівля частинами обійдеться дешевше, ніж покупка всієї квартири;
    + непотрібно витрачати гроші на арендоване житло (яке зараз тільки росте в ціні).
Мінуси:
    - це буде не новобуд;
    - в квартирі будуть спільні території (кухня, наприклад). Хоча буває, що сусіди не проживають.

Не можу погодитися з тим, що треба боятися кредитів/іпотеки/розстрочок. Головне - треба вміти рахувати і оцінювати свої фінансові можливості.
Маючи капітал в 15000$ можна, звичайно, обмежитись кімнатою в комуналці чи гуртожитку, піти на цілу компромісів в плані комфорту проживання, стану квартири, будинку,комунікацій, контингенту сусідів (по квартирі і по будинку), і ризиком застрягнути в цьому жаху на багато років, якщо не назавжди.
А можна або взяти щось недороге на вторинні, а різницю в кредит, але з розрахунком, що платіж буде невеликий - і з часом він разом з кредитом знеціниться, і виплатите його набагато раніше;
Або взяти невелику 1к у новобудові в розстрочку від забудовника, або в іпотеку від банку, що є партнером забудовника (зазвичай дешевше ніж звичайна іпотека), та ж Аркада пропонує іпотеку під 10-14%.
В обох варіантах отримаєте повноцінну квартиру, а у випадках новобудови - ще й з новими комунікаціями, в утепленому будинку, з лічильниками на все, включаючи опалення, і відповідно можливістю економити на комунальних.
Також не варто одразу відкидати варіанти у передмісті, але потрібно оцінити ситуацію з транспортом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:30

  Faceless написав:Або взяти невелику 1к у новобудові в розстрочку від забудовника, або в іпотеку від банку, що є партнером забудовника (зазвичай дешевше ніж звичайна іпотека), та ж Аркада пропонує іпотеку під 10-14%.
В обох варіантах отримаєте повноцінну квартиру, а у випадках новобудови - ще й з новими комунікаціями, в утепленому будинку, з лічильниками на все, включаючи опалення, і відповідно можливістю економити на комунальних.

Можно ли заложить расходы на отделку новостроя в ипотеку?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:24

Re: Как выгоднее всего купить жилье?

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Або взяти невелику 1к у новобудові в розстрочку від забудовника, або в іпотеку від банку, що є партнером забудовника (зазвичай дешевше ніж звичайна іпотека), та ж Аркада пропонує іпотеку під 10-14%.
В обох варіантах отримаєте повноцінну квартиру, а у випадках новобудови - ще й з новими комунікаціями, в утепленому будинку, з лічильниками на все, включаючи опалення, і відповідно можливістю економити на комунальних.

Можно ли заложить расходы на отделку новостроя в ипотеку?
Нет. Разве что ту часть, что понадобится на ремонт, вычесть из капитала, который пойдет как собственный взнос, и соответственно на эту сумму будет больше ипотека.
Faceless
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