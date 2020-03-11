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Как выгоднее всего купить жилье?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57
Есть такие, но по-дороже будет. Посмотрите на ЛУН.
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GEraIW
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