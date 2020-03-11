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Как выгоднее всего
купить жилье?

Как выгоднее всего купить жилье?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57

Есть такие, но по-дороже будет. Посмотрите на ЛУН.
GEraIW
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.03.20
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