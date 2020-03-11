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Как выгоднее всего
купить жилье?

Как выгоднее всего купить жилье?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57

Есть такие, но по-дороже будет. Посмотрите на ЛУН.
GEraIW
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:53

zinchenko_darya рекомендуем посмотреть рейтинг застройщиков от «Минфина»

С ув.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1610
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14

podsneznIK55

Оно-то может и дешевле, чем самому. Но и конечный "продукт", скорее всего, будет на троечку по пятибалльной. Я сейчас додедываю дизайнерский ремонт в новострое и параллельно смотрю продаваемые квартиры с ремонтом в моём ЖК. Как в конечном итоге будет выглядеть у меня - неизвестно. Но в ремонтах на продажу если не все, то очень многое сделано дешево - как правило, планировка от застройщика, обычный унитаз, а не подвесной. Если есть какие-то типичные косяки застройщика, присущие конкретному ЖК - например, маленький санузел как в эконом-классе, то, при возможности реально его увеличить/перепланировать - будьте уверены, в ремонте на продажу будет всё по умолчанию. И это только то, что видно сразу с фотографий в объявлении.

Реально дешевле можно купить только если ремонт делался под себя, а через 3-5-8 лет люди решили продать. Ремонт середины 2000-х я б не рекомендовал покупать.
detec
 
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