Как выгоднее всего купить жилье?

Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14

podsneznIK55



Оно-то может и дешевле, чем самому. Но и конечный "продукт", скорее всего, будет на троечку по пятибалльной. Я сейчас додедываю дизайнерский ремонт в новострое и параллельно смотрю продаваемые квартиры с ремонтом в моём ЖК. Как в конечном итоге будет выглядеть у меня - неизвестно. Но в ремонтах на продажу если не все, то очень многое сделано дешево - как правило, планировка от застройщика, обычный унитаз, а не подвесной. Если есть какие-то типичные косяки застройщика, присущие конкретному ЖК - например, маленький санузел как в эконом-классе, то, при возможности реально его увеличить/перепланировать - будьте уверены, в ремонте на продажу будет всё по умолчанию. И это только то, что видно сразу с фотографий в объявлении.



Реально дешевле можно купить только если ремонт делался под себя, а через 3-5-8 лет люди решили продать. Ремонт середины 2000-х я б не рекомендовал покупать.