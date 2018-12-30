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В Україні запрацював
публічний реєстр субсидіантів

В Україні запрацював публічний реєстр субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 11:39

Re: В Україні запрацював публічний реєстр субсидіантів

А когда от субсидий откажутся и перейдут на адресную помощь, тоже сделают сайт таких получателей помощи?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 13:42

Сайт работает , и причём хорошо.Внимательно читайте
nno-52
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Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 21:57

  Faceless написав:
  cannabis_ua написав:
  Ratatui написав:Ну, что теперь можно вывести соседей на чистую воду? :lol:

Можно даже заложить соседей. Думаю только для этого реестр и был опубликован.

Как именно заложить? Что там такого компроматного?


Выглянуть с утреца во двор посмотреть кто сел в какие тачки ну и сайт промониторить. А дальше как фантазия разгуляется... :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 06:52

yanyura ні, у мене таж проблема, що і у всіх - користуюсь Мозилою
lubov_hod
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 08:49

сайт не працює, не варто долучатися до системи входу на сайт. Якщо він є то є, ато чиста брехня
nasarij06
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 11:46

Re: В Україні запрацював публічний реєстр субсидіантів

nasarij06 написав:сайт не працює, не варто долучатися до системи входу на сайт. Якщо він є то є, ато чиста брехня
Тільки що заходив - сайт і працював і зараз працює
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 12:22

  lubov_hod написав:yanyura ні, у мене таж проблема, що і у всіх - користуюсь Мозилою

  nasarij06 написав:сайт не працює, не варто долучатися до системи входу на сайт. Якщо він є то є, ато чиста брехня

Дату и время по стрелке посмотрите (Firefox 59.0.3 64-бит)
Зображення
Зря наговаривал на Оперу:
Оpera 54.0 64-бит
Зображення
Firefox Portable 60.0.1 64-бит
Зображення
Оpera Portable 54.0.2952.71 64-бит
Зображення
Везде стрелка (в правом нижнем углу) показывает на выделенные дату и время.

P.S. Проверил по соседям по дому - у того, у кого нет субсидии идет поиск и как бы зависает, у того, у кого субсидии есть - после некоторого времени (в пределах 10-20 секунд) выдает результат: размер субсидии за месяц, годовой, дата начала и конца субсидии, начиная с 2016 г., размер субсидии в неотапливаемый и отопительный сезоны, местонахождение личного дела получателя субсидии.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2018 15:47

  Faceless написав:
  cannabis_ua написав:
  Ratatui написав:Ну, что теперь можно вывести соседей на чистую воду? :lol:

Можно даже заложить соседей. Думаю только для этого реестр и был опубликован.

Как именно заложить? Что там такого компроматного?

Ну допустим соседи ездят на дорогом авто и отдыхают на Мальдивах, но получают субсидию, потому как для налоговой у них доход 1/2 минимальной зарплаты главы семьи.
А ты вкалываешь на заводе в 3 смены, жена работает учителем - но субсидия не положена, доход слишком большой.
Если работника завода будет душить жаба, он знает телефон органов социальной защиты.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:52

не відкривається той реєстр
blesiav7
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:47

  blesiav7 написав:не відкривається той реєстр


Недели три назад его сломали. Наверное по просьбам сирот. :mrgreen:
Ratatui
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