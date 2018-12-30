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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 сер, 2018 11:39
Re: В Україні запрацював публічний реєстр субсидіантів
А когда от субсидий откажутся и перейдут на адресную помощь, тоже сделают сайт таких получателей помощи?
Додано: Чет 23 сер, 2018 21:57
Выглянуть с утреца во двор посмотреть кто сел в какие тачки ну и сайт промониторить. А дальше как фантазия разгуляется...
Додано: П'ят 24 сер, 2018 08:49
сайт не працює, не варто долучатися до системи входу на сайт. Якщо він є то є, ато чиста брехня
Додано: П'ят 24 сер, 2018 11:46
Re: В Україні запрацював публічний реєстр субсидіантів
Тільки що заходив - сайт і працював і зараз працює
Додано: П'ят 24 сер, 2018 12:22
Дату и время по стрелке посмотрите (Firefox 59.0.3 64-бит)
Зря наговаривал на Оперу:
Оpera 54.0 64-бит
Firefox Portable 60.0.1 64-бит
Оpera Portable 54.0.2952.71 64-бит
Везде стрелка (в правом нижнем углу) показывает на выделенные дату и время.
P.S. Проверил по соседям по дому - у того, у кого нет субсидии идет поиск и как бы зависает, у того, у кого субсидии есть - после некоторого времени (в пределах 10-20 секунд) выдает результат: размер субсидии за месяц, годовой, дата начала и конца субсидии, начиная с 2016 г., размер субсидии в неотапливаемый и отопительный сезоны, местонахождение личного дела получателя субсидии.
Додано: Пон 27 сер, 2018 15:47
Ну допустим соседи ездят на дорогом авто и отдыхают на Мальдивах, но получают субсидию, потому как для налоговой у них доход 1/2 минимальной зарплаты главы семьи.
А ты вкалываешь на заводе в 3 смены, жена работает учителем - но субсидия не положена, доход слишком большой.
Если работника завода будет душить жаба, он знает телефон органов социальной защиты.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:47
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