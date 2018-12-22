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Finance.ua: Що таке
кредитна історія

Finance.ua: Що таке кредитна історія
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 14:16

Finance.ua: Що таке кредитна історія

Пропонуємо до обговорення:
Кредитна історія — це досьє позичальника, в якому міститься інформація про всі взяті ним кредити і про те, наскільки своєчасно вони погашалися. Вона допомагає банку визначитися, чи варто видавати клієнту чергову позику. Кредитні історії ведуть спеціальні організації — українські бюро кредитних історій, або простіше — кредитні бюро. Як дізнатися свою кредитну історію? Достатньо зайти на сайт бюро, зареєструватися і оплатити його послуги.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:55

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

Обнаружил, что УБКИ предоставляет возможность через сайт заказать бесплатно 1 раз в год :!: кредитный отчёт и информацию с реестра запросов :wink:
:arrow: https://www.ubki.ua/credit-history-ua
MASolomko
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