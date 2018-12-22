|
|
|
Finance.ua: Що таке кредитна історія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 23 сер, 2018 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Кредитна історія — це досьє позичальника, в якому міститься інформація про всі взяті ним кредити і про те, наскільки своєчасно вони погашалися. Вона допомагає банку визначитися, чи варто видавати клієнту чергову позику. Кредитні історії ведуть спеціальні організації — українські бюро кредитних історій, або простіше — кредитні бюро. Як дізнатися свою кредитну історію? Достатньо зайти на сайт бюро, зареєструватися і оплатити його послуги.
Дивися повний текст Що таке кредитна історія
-
D2
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1523
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|4174
|
|
|0
|541
|
Чет 12 гру, 2019 12:23
D2
|
|8
|5170
|
|