Finance.ua: Що таке кредитна історія

Додано: Чет 04 чер, 2020 12:55

MASolomko написав: pokutny1980, у нас есть несколько кредитных бюро (КБ) и УБКИ из них самое популярное (по количеству клиентов и партнёров).



Если кто-то на Вас желает оформить кредит, то порядочная организация обращается в КБ, с которым сотрудничает, за Вашей кредитной историей. Этот запрос сохраняется в кредитной истории.

Эти запросы можно отслеживать в УБКИ при подключении " SMS-контроль " (платно) или бесплатно подключается при использовании их мобильного приложения (будут прилетать push).



Ну и в добавок раз в год по закону можно в КБ запрашивать свою кредитную историю с реестром запросов о ней.



PS А так учитывайте, что КБ за запросы кредитных историй, рейтинга и любых услуг для отслеживания зарабатывают Деньги не пахнут... pokutny1980, у нас есть несколько кредитных бюро (КБ) и УБКИ из них самое популярное (по количеству клиентов и партнёров).Если кто-то на Вас желает оформить кредит, то порядочная организация обращается в КБ, с которым сотрудничает, за Вашей кредитной историей. Этот запрос сохраняется в кредитной истории.Эти запросы можно отслеживать в УБКИ при подключении "" (платно) или бесплатно подключается при использовании их мобильного приложения (будут прилетать push).Ну и в добавок раз в год по закону можно в КБ запрашивать свою кредитную историю с реестром запросов о ней.PS А так учитывайте, что КБ за запросы кредитных историй, рейтинга и любых услуг для отслеживания зарабатываютДеньги не пахнут...

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что кредитной историей может поинтересоваться любая контора, которая выдает кредиты? И это происходит тогда, когда кто-то (сам человек или мошенник) пытается оформить кредит?А если ни разу не пользовался кредитными средствами, даже по кредитке Приватбанка, означает ли это, что кредитной истории нет? Или она есть, но там указано, что кредитов не было?Дело в том, что пришло электронное письмо от "Українське бюро кредитних історій" с заголовком " ФИО, кредитор запитав вашу кредитну історію!"Означает ли это, что кто-то пытался оформить кредит (мы точно этого не делали)И какой такой кредитор и с какой целью интересуется кредитной историей?Возможно ли оформить кредит без предъявления оригинала паспорта?Сейчас много инфы о сливе базы Приватбанка, потому тревожно.Заранее благодарю.П.С в это же время (на следующий день после письма из УКБИ) пришло СМС угрожающего х-ра с номера мошенников (пробивала в базе). Затем еще через два два дня + звонок (сбросила). Все это настораживает.