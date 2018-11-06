Finance.ua: Що таке кредитна історія

Кредитна історія — це досьє позичальника, в якому міститься інформація про всі взяті ним кредити і про те, наскільки своєчасно вони погашалися. Вона допомагає банку визначитися, чи варто видавати клієнту чергову позику. Кредитні історії ведуть спеціальні організації — українські бюро кредитних історій, або простіше — кредитні бюро. Як дізнатися свою кредитну історію? Достатньо зайти на сайт бюро, зареєструватися і оплатити його послуги.
А можно оставить там некие свои данные в кредитной истории, ну например телефон хотя бы, чтобы со мной могли связаться те кто захочет дать от меня кредит мошенникам ? Я это чего пишу ...устраивался на работ а там брали у меня ксерокопию паспорта и ИНН а я слышал что сейчас во всяких МФО можно на ксерокопию кредитов набрать так вот я боюсь что наберут .
pokutny1980, у нас есть несколько кредитных бюро (КБ) и УБКИ из них самое популярное (по количеству клиентов и партнёров).
Если кто-то на Вас желает оформить кредит, то порядочная организация обращается в КБ, с которым сотрудничает, за Вашей кредитной историей. Этот запрос сохраняется в кредитной истории. Эти запросы можно отслеживать в УБКИ при подключении "SMS-контроль" (платно) или бесплатно подключается при использовании их мобильного приложения (будут прилетать push).
Ну и в добавок раз в год по закону можно в КБ запрашивать свою кредитную историю с реестром запросов о ней.
PS А так учитывайте, что КБ за запросы кредитных историй, рейтинга и любых услуг для отслеживания зарабатывают Деньги не пахнут...
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MASolomko написав:pokutny1980, у нас есть несколько кредитных бюро (КБ) и УБКИ из них самое популярное (по количеству клиентов и партнёров).
Если кто-то на Вас желает оформить кредит, то порядочная организация обращается в КБ, с которым сотрудничает, за Вашей кредитной историей. Этот запрос сохраняется в кредитной истории. Эти запросы можно отслеживать в УБКИ при подключении "SMS-контроль" (платно) или бесплатно подключается при использовании их мобильного приложения (будут прилетать push).
Ну и в добавок раз в год по закону можно в КБ запрашивать свою кредитную историю с реестром запросов о ней.
PS А так учитывайте, что КБ за запросы кредитных историй, рейтинга и любых услуг для отслеживания зарабатывают Деньги не пахнут...
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что кредитной историей может поинтересоваться любая контора, которая выдает кредиты? И это происходит тогда, когда кто-то (сам человек или мошенник) пытается оформить кредит? А если ни разу не пользовался кредитными средствами, даже по кредитке Приватбанка, означает ли это, что кредитной истории нет? Или она есть, но там указано, что кредитов не было? Дело в том, что пришло электронное письмо от "Українське бюро кредитних історій" с заголовком " ФИО, кредитор запитав вашу кредитну історію!" Означает ли это, что кто-то пытался оформить кредит (мы точно этого не делали) И какой такой кредитор и с какой целью интересуется кредитной историей? Возможно ли оформить кредит без предъявления оригинала паспорта? Сейчас много инфы о сливе базы Приватбанка, потому тревожно. Заранее благодарю. П.С в это же время (на следующий день после письма из УКБИ) пришло СМС угрожающего х-ра с номера мошенников (пробивала в базе). Затем еще через два два дня + звонок (сбросила). Все это настораживает.