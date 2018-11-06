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Finance.ua: Що таке
кредитна історія

Finance.ua: Що таке кредитна історія
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 15:16

Finance.ua: Що таке кредитна історія

Пропонуємо до обговорення:
Кредитна історія — це досьє позичальника, в якому міститься інформація про всі взяті ним кредити і про те, наскільки своєчасно вони погашалися. Вона допомагає банку визначитися, чи варто видавати клієнту чергову позику. Кредитні історії ведуть спеціальні організації — українські бюро кредитних історій, або простіше — кредитні бюро. Як дізнатися свою кредитну історію? Достатньо зайти на сайт бюро, зареєструватися і оплатити його послуги.

Дивися повний текст Що таке кредитна історія
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:55

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

Обнаружил, что УБКИ предоставляет возможность через сайт заказать бесплатно 1 раз в год :!: кредитный отчёт и информацию с реестра запросов :wink:
:arrow: https://www.ubki.ua/credit-history-ua
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 10:49

  MASolomko написав:Обнаружил, что УБКИ предоставляет возможность через сайт заказать бесплатно 1 раз в год :!: кредитный отчёт и информацию с реестра запросов :wink:
:arrow: https://www.ubki.ua/credit-history-ua

Ага, с прошлого года так
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:13

А можно оставить там некие свои данные в кредитной истории, ну например телефон хотя бы, чтобы со мной могли связаться те кто захочет дать от меня кредит мошенникам ? Я это чего пишу ...устраивался на работ а там брали у меня ксерокопию паспорта и ИНН а я слышал что сейчас во всяких МФО можно на ксерокопию кредитов набрать так вот я боюсь что наберут . :roll:
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:28

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

pokutny1980, у нас есть несколько кредитных бюро (КБ) и УБКИ из них самое популярное (по количеству клиентов и партнёров).

Если кто-то на Вас желает оформить кредит, то порядочная организация обращается в КБ, с которым сотрудничает, за Вашей кредитной историей. Этот запрос сохраняется в кредитной истории.
Эти запросы можно отслеживать в УБКИ при подключении "SMS-контроль" (платно) или бесплатно подключается при использовании их мобильного приложения (будут прилетать push).

Ну и в добавок раз в год по закону можно в КБ запрашивать свою кредитную историю с реестром запросов о ней.

PS А так учитывайте, что КБ за запросы кредитных историй, рейтинга и любых услуг для отслеживания зарабатывают :) Деньги не пахнут...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 11:09

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

В новой версии приложения УБКИ уже выпилили бесплатные уведомления о запросах?
Размер имеет значение.
2XL
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  2XL написав:В новой версии приложения УБКИ уже выпилили бесплатные уведомления о запросах?

С чего бы
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 09:55

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

В новой версии УБКИ push-уведомления о запросе кредитной истории я не получал, хотя повод был для этого и на сайте в истории уведомление числиться.
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:55

  MASolomko написав:pokutny1980, у нас есть несколько кредитных бюро (КБ) и УБКИ из них самое популярное (по количеству клиентов и партнёров).

Если кто-то на Вас желает оформить кредит, то порядочная организация обращается в КБ, с которым сотрудничает, за Вашей кредитной историей. Этот запрос сохраняется в кредитной истории.
Эти запросы можно отслеживать в УБКИ при подключении "SMS-контроль" (платно) или бесплатно подключается при использовании их мобильного приложения (будут прилетать push).

Ну и в добавок раз в год по закону можно в КБ запрашивать свою кредитную историю с реестром запросов о ней.

PS А так учитывайте, что КБ за запросы кредитных историй, рейтинга и любых услуг для отслеживания зарабатывают :) Деньги не пахнут...

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что кредитной историей может поинтересоваться любая контора, которая выдает кредиты? И это происходит тогда, когда кто-то (сам человек или мошенник) пытается оформить кредит?
А если ни разу не пользовался кредитными средствами, даже по кредитке Приватбанка, означает ли это, что кредитной истории нет? Или она есть, но там указано, что кредитов не было?
Дело в том, что пришло электронное письмо от "Українське бюро кредитних історій" с заголовком " ФИО, кредитор запитав вашу кредитну історію!"
Означает ли это, что кто-то пытался оформить кредит (мы точно этого не делали)
И какой такой кредитор и с какой целью интересуется кредитной историей?
Возможно ли оформить кредит без предъявления оригинала паспорта?
Сейчас много инфы о сливе базы Приватбанка, потому тревожно.
Заранее благодарю.
П.С в это же время (на следующий день после письма из УКБИ) пришло СМС угрожающего х-ра с номера мошенников (пробивала в базе). Затем еще через два два дня + звонок (сбросила). Все это настораживает.
С уважением
Oльga1
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