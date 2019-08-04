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Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:02
Я последнее время оплачиваю через приложение Новой почты картой
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Lili_M
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Додано: Вів 17 вер, 2019 17:21
Lili_M написав:
Я последнее время оплачиваю через приложение Новой почты картой
Бубновым тузом, или какой-то другой?
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:28
Советую не покупать товар с наложенным платежем вообще. Когда-то тоже к этому относился просто, пока не начал записывает эти расходы отдельно доставку, отдельно наложка. Был очень неприятно удивлен тем, что наложка в среднем, обходится дороже доставки, причем иногда в два а то и три раза. Больше с наложкой не связываюсь.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:37
Lili_M и как вы оплачиваете наложенный платеж, очень интересно!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:11
mustbe написав:
Чем оплачивать наложенный платеж на Новой Почте ?
Чем оплачивать доставку на Новой Почте ?
Если есть выбор терминалов (Приват/Ощад) - какой выбирать ?
Хочется как минимум не попасть на комис (за кредитные),
а как максимум - получить кешбек.
Плачу за все платиной от Эксима и не парюсь, но вроде НП - чуть ли не единственное место, где она неэффективна.
Ну, это было информативно.
Спасибо всем за помощь.
С Уважением,
Оливер
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