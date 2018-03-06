RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Где открыть валютную
карту в USD без платно

Где открыть валютную карту в USD без платно
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 15:10

Где открыть валютную карту в USD без платно

Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?
QiX
 
Повідомлень: 29
З нами з: 08.05.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 12:21

  QiX написав:Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?

Альфа
Stringer
 
Повідомлень: 8175
З нами з: 23.01.13
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:22

Re: Где открыть валютную карту в USD без платно

А кроме альфы, фарсика и конкорда ещё где-то можно открыть бесплатные карты в usd и eur?
freelanc
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посилаючи
oleg1977 » Вів 06 бер, 2018 20:05
5 1024
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 15:46
Stringer
Как выгодно перевести деньги с карты на карту в нашей стране 1, 2
zelenovani » Сер 28 січ, 2015 11:53
17 11586
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 12:17
sergo_1992
Где открыть карту с бесплатным откр./обслуж./пополн./снятием
Customer » П'ят 19 січ, 2018 20:05
3 1244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 22:34
maxim2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.