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Где открыть валютную карту в USD без платно
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Чет 30 сер, 2018 15:10
Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?
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QiX
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Додано: П'ят 31 сер, 2018 12:21
QiX написав:
Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?
Альфа
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:22
А кроме альфы, фарсика и конкорда ещё где-то можно открыть бесплатные карты в usd и eur?
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freelanc
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