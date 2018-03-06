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Где открыть валютную
карту в USD без платно

Где открыть валютную карту в USD без платно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 15:10

Где открыть валютную карту в USD без платно

Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?
QiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 12:21

  QiX написав:Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?

Альфа
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:22

Re: Где открыть валютную карту в USD без платно

А кроме альфы, фарсика и конкорда ещё где-то можно открыть бесплатные карты в usd и eur?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:47

Re: Где открыть валютную карту в USD без платно

Приєднуюсь до питання.
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:14

Re: Где открыть валютную карту в USD без платно

В любом банке, открыв валютный депозит.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:12

Re: Где открыть валютную карту в USD без платно

До 23 ноября можно открыть WeekendCard без оплаты за годовое обслуживание в первый год.
https://new.tascombank.ua/news/5be99649149fc555b4a186e5
MASolomko
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